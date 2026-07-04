Cultura

El manuscrito de ‘El extranjero’ sale del archivo familiar de Albert Camus y llega a la Biblioteca Nacional de Francia

La colección literaria del emblemático autor francés, fue adquirida por el Estado en la mayor inversión de la historia de este tipo, y será expuesta al público a partir de 2027

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El manuscrito de “El extranjero” y otros textos de Albert Camus ingresaron al patrimonio nacional de Francia
El manuscrito de “El extranjero” y otros textos de Albert Camus ingresaron al patrimonio nacional de Francia (Ministro de Cultura de Francia / MC-SIPA-Tristan Reynaud © Éditions Gallimard)

El manuscrito original de El extranjero, junto con otros documentos de Albert Camus, ya forma parte de las colecciones públicas de Francia tras un acuerdo de adquisición con la familia del escritor. El Ministerio de Cultura de Francia confirmó que la operación, valorada en 9 millones de euros, incluyó el respaldo de la casa de lujo Hermès y el banco CIC. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, subrayó que la voz de Camus “sigue defendiendo el humanismo en Francia y en todo el mundo”.

La transferencia al Estado de estos materiales, que hasta ahora permanecían bajo resguardo familiar, permite ampliar de manera significativa el acervo literario nacional. Además del manuscrito de El extranjero, la colección incluye dos borradores corregidos de La caída, relatos de Exilio y el reino, el ensayo Reflexiones sobre la guillotina, versiones incompletas de las obras teatrales Calígula y El malentendido, así como correspondencia privada —en particular con André Malraux y Simone de Beauvoir— y el manuscrito de la novela inacabada El primer hombre.

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De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la adquisición representa “una de las más significativas de los últimos años en el ámbito literario”. Los documentos se integrarán a los fondos ya existentes en la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), donde se conservan otros manuscritos de Camus y de autores contemporáneos. El Estado francés manifestó desde el inicio su voluntad de que la colección permaneciera en el país, y la operación se concretó en coordinación con los herederos del escritor.

Albert Camus, nacido en Argelia en 1913 y fallecido en 1960, es una de las figuras centrales de la literatura francesa del siglo XX
Albert Camus, nacido en Argelia en 1913 y fallecido en 1960, es una de las figuras centrales de la literatura francesa del siglo XX

Élisabeth Maisondieu-Camus, nieta de Camus y abogada, destacó el valor de estos documentos para la comprensión de la obra y el pensamiento de su abuelo. “El manuscrito de El extranjero permite seguir con precisión cada etapa del proceso creativo”, afirmó en declaraciones reproducidas por el Ministerio. Publicada en 1942, la novela marcó el ingreso de Camus en la literatura francesa y se tradujo a 68 idiomas. Sus primeras líneas, “Hoy murió mamá. O quizás ayer, no lo sé”, se convirtieron en uno de los pasajes más reconocibles de la literatura universal.

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La colección también resalta la diversidad de géneros cultivados por Camus. Además de novelas y ensayos, se incluyen textos teatrales como Calígula —publicada por primera vez en 1944— y El malentendido. Según Maisondieu-Camus, el humor en las obras teatrales de su abuelo “denuncia y llama a la reflexión”, y su mensaje sobre el altruismo y el humanismo mantiene vigencia para las nuevas generaciones. La nieta de Camus también lamentó que La confusión, otra de las piezas incluidas, reciba menos atención pese a su actualidad temática.

Otro de los documentos relevantes es el manuscrito de El primer hombre, novela autobiográfica inacabada y publicada póstumamente por Catherine Camus, hija del autor, en 1994. En este texto, el escritor explora su infancia y el intento de reconstruir sus orígenes. “Tener la oportunidad de saber de dónde vienes y ser consciente de lo que vivió mi abuelo… es un regalo invaluable”, expresó su nieta.

El manuscrito de “El extranjero” y otros textos de Albert Camus ingresaron al patrimonio nacional de Francia
La colección privada del emblemático autor francés, fue adquirida por el Estado tras un acuerdo con sus herederos. El conjunto, considerado una de las mayores incorporaciones literarias recientes, será conservado en la Biblioteca Nacional y expuesto al público a partir de 2027 (Ministro de Cultura de Francia / MC-SIPA-Tristan Reynaud © Éditions Gallimard)

Albert Camus, nacido en Argelia en 1913 y fallecido en 1960, es una de las figuras centrales de la literatura francesa del siglo XX. Su obra, profundamente marcada por la tragedia argelina y el compromiso humanista, le valió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Según EFE, a su muerte dejó en manos de su familia una considerable cantidad de manuscritos, cuadernos y correspondencia que ahora pasarán a dominio público.

La ministra Catherine Pégard destacó que “su pensamiento ya forma parte del patrimonio colectivo” francés. Para acercar el legado de Camus al público, la Biblioteca Nacional de Francia organizará en la primavera de 2027 una exposición dedicada al autor, comisariada por Thomas Cazentre y Élisabeth Maisondieu-Camus, en la Galería Mansart de la sede Richelieu.

Según el Ministerio de Cultura, esta adquisición “arroja luz de una manera excepcional sobre la labor de Camus como escritor y sobre los valores que defendió”. El acuerdo supone la mayor inversión estatal en patrimonio literario hasta la fecha y dará lugar a nuevas iniciativas culturales que buscan mantener vigente la obra de uno de los escritores más influyentes de la modernidad.

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