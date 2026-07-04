Cultura

‘La Odisea’ de Christopher Nolan llega con polémica: un festival pide boicot por su rodaje en el Sáhara Occidental

La organización FiSahara cuestionó el rodaje de escenas en un territorio en disputa pero bajo control marroquí, y pidió al público que no asista al estreno previsto este mes en Estados Unidos

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara pidió boicotear la película "La Odisea", de Christopher Nolan, por escenas rodadas en el Sáhara Occidental
El Festival Internacional de Cine del Sáhara pidió boicotear la película "La Odisea", de Christopher Nolan, por escenas rodadas en el Sáhara Occidental

El Festival Internacional de Cine del Sáhara instó a boicotear la próxima película de Christopher Nolan, La Odisea, debido a las escenas rodadas en el territorio en disputa del Sáhara Occidental.

Esta antigua colonia española, rica en minerales, ha estado controlada en gran medida por Marruecos desde 1975, pero las Naciones Unidas la consideran un territorio no autónomo. Marruecos lleva mucho tiempo en conflicto con el Frente Polisario, respaldado por Argelia, que busca la independencia para el pueblo saharaui.

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“Cuando Christopher Nolan pise la alfombra roja de camino a la proyección del estreno, también estará pisoteando el derecho internacional, específicamente el derecho del pueblo saharaui a su territorio y sus recursos, que están siendo explotados ilegalmente por Marruecos", afirmó el festival, también conocido como FiSahara, en un comunicado.

La épica película de fantasía, cuyo estreno está previsto para este mes en Estados Unidos, se rodó parcialmente en la península de Dakhla, en el territorio en disputa, con un elenco que incluye a Zendaya y Matt Damon.

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Christopher Nolan y La Odisea (NYT)
FiSahara, que se celebra en campamentos de refugiados saharauis en Argelia, ya había pedido a Christopher Nolan que retirara esas escenas

FiSahara hace un llamado a un boicot general por parte del público después de que Christopher Nolan eligiera la ciudad de Dakhla, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, como una de sus locaciones", señaló.

FiSahara, que se lleva a cabo en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, ya había presionado a Nolan el año pasado para que eliminara las escenas filmadas en ese territorio.

“Quisiera animar al Sr. Nolan a que conozca la historia de la represión del régimen marroquí contra el pueblo saharaui", declaró el actor español Javier Bardem, según se cita en el comunicado del festival.

Marruecos sostiene que el Sáhara Occidental es parte integrante del reino y propone un plan en el que se convertiría en un territorio autónomo marroquí.

El Frente Polisario, sin embargo, mantiene sus demandas de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Fuente: AFP

[Fotos: Jordan Strauss/ Invision/ AP, Archivo y Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times]

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