Se cumplen 524 años del gigantesco huracán que solo Cristóbal Colón predijo e hizo que lo llamaran “loco”: destruyó toda una ciudad y hundió más de 1.500 kilos de oro

Imagen de las tres embarcaciones de Cristóbal Colón que llegaron a América con un huracán de fondo. (Imagen generada con Inteligencia Artificial)

A pesar de que hoy en día todo el mundo recuerda a Cristóbal Colón principalmente por su llegada a América en 1492, lo cierto este hito suele pasar por alto toda una larga trayectoria llena de méritos viajando por el mar. El almirante era, ante todo, un navegante extraordinario, y su asombrosa capacidad para leer el mar y entender los vientos superaba con creces a la de la mayoría de sus contemporáneos.

Tras el éxito y las inmensas complicaciones de su primer contacto con el Nuevo Mundo, Colón no se detuvo y capitaneó un segundo y un tercer viaje transatlánticos. Estas expediciones sirvieron para consolidar las rutas y cartografiar territorios desconocidos de lo que él todavía no sabía que era otro continente. Sin embargo, las tensiones políticas en la corte española y las rebeliones en las colonias mermaron rápidamente su prestigio, dejándolo en una posición sumamente vulnerable ante la Corona.

PUBLICIDAD

Fue precisamente durante su cuarto y último viaje, iniciado en 1502, cuando ocurrió un episodio legendario que reflejó a la perfección su inigualable experiencia marinera. Al aproximarse a la isla de La Española, el veterano almirante miró al cielo, analizó el entorno y detectó en el clima las señales inequívocas de una catástrofe inminente. Prácticamente nadie más fue capaz de ver que un monstruoso huracán se les echaba encima.

Grabado en cobre de Theodore de Bry que ilustra la batalla en Jamaica en 1504 entre Cristóbal Colón y Francisco de Porras.

Las señales del monstruo caribeño

Colón notó alteraciones sutiles en la atmósfera que habrían pasado desapercibidas para cualquier ojo inexperto de la época. Observó una densa calima en el horizonte, un cambio extraño en la dirección de las corrientes marinas y un oleaje anómalo que no coincidía con el viento reinante. Además, la presencia de nubes inusualmente oscuras y el comportamiento errático de la fauna marina terminaron por confirmar sus peores temores meteorológicos: un gran ciclón tropical (la palabra “huracán” es un americanismo que los cronistas acabarían adoptando con el tiempo) se aproximaba.

PUBLICIDAD

Ante el peligro real, el almirante envió un emisario urgente al gobernador de Nueva Isabela, actual Santo Domingo (República Dominicana), Nicolás de Ovando, para advertirle del desastre y pedirle refugio en el puerto. Sin embargo, las autoridades locales no solo ignoraron sus advertencias, sino que se burlaron abiertamente de él y lo tacharon de “loco”, de “adivino” y alarmista. Para colmo, una gran flota cargada de riquezas se preparaba para zarpar hacia España.

Viendo que sus súplicas eran completamente inútiles y que el puerto le estaba vedado, Colón tuvo que confiar en su instinto para salvar la vida. Decidió resguardar sus cuatro modestas naves en la desembocadura del río Jaina, un refugio natural que esperaba que lo protegiera de los embates del viento. Allí, la tripulación se preparó para resistir la brutal tormenta que la ignorancia ajena se negaba a admitir.

PUBLICIDAD

Cristóbal Colón pintado por Sebastiano del Piombo en el año 1519.

Furia, muerte y toneladas de oro hundidas

Poco después, el gigantesco huracán golpeó con una furia devastadora e inimaginable. Las fuerzas de la naturaleza arrasaron por completo la recién fundada ciudad de Santo Domingo, destruyendo la gran mayoría de sus edificaciones de madera y paja. En el mar, el desastre fue mayúsculo: la soberbia flota del gobernador se hundió casi por completo, arrastrando al fondo del océano, se estima, más de 1.500 kilos de oro.

Mientras la tragedia consumaba la destrucción de sus enemigos directos, Colón y sus hombres lograron salvarse milagrosamente en el refugio que él había seleccionado con astucia. Sus barcos sufrieron daños de diversa consideración, pero la pericia del almirante al predecir el fenómeno evitó una muerte segura para toda su tripulación.

PUBLICIDAD

Hoy, a 524 años de aquel suceso, el episodio se recuerda como una de sus mayores lecciones de la navegación. Aquella tormenta supuso una de las mayores pérdidas económicas de la España colonial, pero también sirvió para demostrar la agudeza de un Colón que había perdido el favor de los Reyes Católicos. En el año 1500, de hecho, había sido arrestado por denunciar la tiranía del gobierno e incitar a los colonos a rebelarse. Por otro lado, en 1504, una tormenta lo dejaría varado en Jamaica durante un año y, a su regreso a España, se encontró arruinado y sin títulos. Moriría en 1506, enfermo de gota y prácticamente en la indigencia.