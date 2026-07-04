Haruki Murakami publicó su nueva novela y generó furor de lectores fans en Japón

La nueva novela de Haruki Murakami, 'La historia de Kaho', se publicó en Japón y el autor marcó distancia con la inteligencia artificial (Foto: Cornelius Poppe/Reuters)

La nueva novela de Haruki Murakami, La historia de Kaho, se publicó en Japón este viernes. El escritor, famoso en todo el mundo, aprovechó la ocasión para marcar distancia con la inteligencia artificial: sus libros, aseguró, son “completamente diferentes” de lo que esa tecnología puede producir.

“La IA toma en cuenta todo lo que ha sucedido hasta ahora y establece analogías”, declaró el escritor en una entrevista con la agencia de noticias Kyodo. “Pero los procesos mediante los que escribo las novelas son completamente diferentes”. Según el autor, la labor de un novelista consiste en “hacer surgir algo nuevo que de repente se te pasa por la mente”, algo que, a su juicio, la IA “probablemente no pueda hacer”.

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La novela —la primera de Murakami con una protagonista mujer— llegó a las librerías japonesas a medianoche, cuando decenas de fans se congregaron en locales de Tokio para conseguir sus primeros ejemplares. La librería Sanseido, del barrio de Jimbocho, y la Kinokuniya, en Shinjuku, organizaron eventos de cuenta regresiva para los lectores más madrugadores. “Tengo un gran interés en esta obra por ser la primera desde hace tres años”, explicó un lector de mediana edad que acudió a Sanseido.

Decenas de lectores se congregaron de madrugada en librerías de Tokio para comprar La historia de Kaho en su lanzamiento en Japón

El libro tiene 352 páginas y sigue a Kaho, una ilustradora de 26 años cuya historia arranca con una cita a ciegas en la que su acompañante le dice que nunca ha visto “una mujer tan fea” como ella. Más desconcertada que indignada, Kaho trata de descifrar el significado de esas palabras mientras le suceden cosas cada vez más extrañas, incluidos encuentros con un oso hormiguero y un jaguar. La novela está dividida en cuatro capítulos: “Kaho y el motociclista”, “El oso hormiguero de Musashi-sakai”, “Kaho y la reina de las termitas” y “El ángel guardián, el huevo de elefante y Scarlett Johansson”.

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El proyecto tiene su origen en un relato corto titulado Kaho que el escritor presentó en 2024 ante el público de la Universidad de Waseda, su alma mater en Tokio, junto a la escritora Mieko Kawakami. Ese texto se publicó en la edición de junio de 2024 de la revista Shincho, y desde entonces Murakami añadió tres relatos más en torno al mismo personaje, el último en marzo pasado. La editorial Shinchosha los reunió, revisó y amplió hasta conformar la novela actual.

Sobre la decisión de escribir desde una perspectiva femenina, el autor fue explícito en una entrevista con el diario Asahi. “Tenía la sensación de ver el mundo a través de unos ojos diferentes a los que suelo usar”, afirmó. Murakami también atribuyó parte de esa influencia a una estancia en el Wellesley College, una universidad para mujeres en Estados Unidos. “Creo que el hecho de estar inmerso en ese ambiente también influyó en Kaho”, señaló.

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La novela sigue a Kaho, una ilustradora de 26 años, y desarrolla una trama que comienza con una cita a ciegas y episodios extraños

Entre los lectores que asistieron al lanzamiento, Mizuki Shirota, de 33 años, destacó que la versión en revista ya la hizo “muy consciente del prejuicio basado en la apariencia”. Takumi Hashimoto, también de 33 años, dijo que espera descubrir cómo la historia evolucionó desde los relatos de revista hasta la novela completa. Ambos, junto con otros miembros de un club de lectura, se dirigieron a una cafetería abierta toda la noche para comenzar a leer de inmediato, según informó AP.

La historia de Kaho llega tres años después de La ciudad y sus muros inciertos y se editará en español de la mano de Tusquets Editores en la primavera de 2027. La versión en revista del primer relato ya se publicó en inglés en The New Yorker, pero la novela completa, por el momento, solo está disponible en japonés.

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Nacido en Kioto en 1949, Murakami es autor de obras como Tokio Blues (1987) y Kafka en la orilla (2002), traducidas a más de 50 idiomas. Entre sus galardones figuran el Premio Franz Kafka, el Yomiuri de Literatura y el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que recibió en 2023.

Con información de EFE, AP y AFP

[Fotos: Cornelius Poppe/ NTB vía Reuters; Hiro Komae/AP]