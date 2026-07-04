De Stevie Wonder a Diana Ross: la nueva etapa del Museo Motown busca convertir un legado cultural en beneficio turístico

El Museo Motown prevé una gran reapertura en 2027 tras una remodelación financiada por donantes en el histórico campus de Hitsville USA

El Museo Motown de Detroit ha estado resonando con un sonido característico diferente —el rugido de las camionetas, el zumbido de las taladradoras y el golpeteo del metal— mientras uno de los lugares más importantes de la historia musical estadounidense se somete a una remodelación de 75 millones de dólares financiada por donantes, de cara a su gran reapertura en 2027.

La ampliación del campus de Hitsville USA —una casa donde se escribieron, ensayaron y grabaron éxitos de Stevie Wonder, Marvin Gaye y Diana Ross y The Supremes— tiene como objetivo no solo honrar el legado musical de Detroit, sino también aumentar la presencia de la ciudad como destino educativo y turístico.

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El museo debería gozar del mismo nivel de promoción que otros lugares emblemáticos de Estados Unidos, afirmó el exarreglista musical de Motown Paul Riser Sr., quien comparó el potencial del influyente sello discográfico con una meca turística en la ciudad de Nueva York.

Hitsville USA fue la casa donde Stevie Wonder, Marvin Gaye y Diana Ross and The Supremes escribieron, ensayaron y grabaron éxitos de Motown

“La ciudad realmente puede beneficiarse al promocionar más este concepto en su totalidad”, dijo Riser. “Necesitamos ver más esplendor de Motown. Cada vez que pienso en Motown, pienso en Times Square”.

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Durante años, ciudades de todo Estados Unidos han promovido su patrimonio musical como un atractivo para atraer convenciones de negocios, exposiciones y turistas. El Salón de la Fama del Rock and Roll atrae a 500.000 personas cada año a Cleveland, mientras que la historia musical de Nashville y sus atracciones relacionadas con el country, el gospel y otros géneros atraen a unos 17 millones de personas anualmente.

El Museo de Motown afirma que recibe más de 100,000 visitantes al año y espera recibir al menos 325,000 visitantes anuales una vez que se inaugure la ampliación.

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“Durante muchas, muchas décadas, Motown ha sido una fuente mágica de orgullo e inspiración", dijo Robin Terry, presidente y director ejecutivo del Museo de Motown. “Los visitantes vienen a la casita conocida como Hitsville USA —lo que solía ser la sede de Motown— solo para sentir ese espacio mágico donde tantos de sus íconos musicales… dieron sus primeros pasos".

La ampliación de 75 millones de dólares del Museo Motown en Detroit apunta a honrar el legado musical de la ciudad y a reforzar su perfil turístico y educativo

Motown, una marca única de Detroit

Motown fue fundada en 1959 por Berry Gordy en una de las tres casas ubicadas en West Grand Boulevard, justo al norte del centro de Detroit, donde actualmente se encuentra el Museo de Motown.

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Apenas un año después, la canción “Please Mr. Postman” de The Marvelettes alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Hot 100. Éxitos como “I Heard it Through the Grapevine”, “Baby Love”, “My Girl” y “The Tracks of My Tears” pronto llevaron el sonido de Motown a todo el mundo.

Gordy trasladó el sello a Los Ángeles en 1972 y lo vendió a MCA Records en 1988. Su difunta hermana, Esther Gordy Edwards, fundó el museo en 1985.

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La ampliación de 40.000 pies cuadrados (3,716 metros cuadrados) se está construyendo alrededor de la casa original de Hitsville USA y contará con un teatro, un estudio de grabación, un espacio comercial y una cafetería, así como exhibiciones inmersivas y un catálogo de música y entrevistas en el que se podrán realizar búsquedas.

La ampliación de 40.000 pies cuadrados del Museo Motown incluirá un teatro, un estudio de grabación, una tienda, una cafetería y exhibiciones inmersivas

“La ampliación es tan icónica y única para Detroit”, dijo Riser, quien se unió a Motown a los 17 años y ganó un Grammy en 1973 por la mejor interpretación instrumental de R&B con la canción “Papa Was a Rollin’ Stone” de The Temptations.

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“Espero que se preserven los legados y el contenido histórico”, dijo Riser. “Está bien tener edificios… pero si no conservamos los legados de estas personas que construyeron esta obra maestra, si no los tenemos presentes, habremos perdido algo".

La historia de la música como atractivo turístico

El Museo Motown es una visita obligada tanto para los turistas internacionales como para los nacionales, según Jennifer Ollinger, directora principal de turismo de Visit Detroit. La ciudad de Michigan logró salir de la quiebra en 2014 y ha experimentado una especie de renacimiento en los últimos años.

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Motown forma parte del argumento de venta para las empresas que están considerando a Detroit como sede de convenciones, conferencias y otros eventos de gran envergadura, señaló Ollinger.

El auge del turismo musical en ciudades como Cleveland y Nashville refuerza la apuesta de Detroit por el Museo Motown como motor de visitantes y gasto turístico

“Somos el único lugar en el mundo que puede decir que la música de Motown es nuestra”, dijo Ollinger.

En Cleveland, el rock ‘n’ roll es un pilar de la marca de esta ciudad de Ohio, señaló Emily Lauer, vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Destination Cleveland.

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“Los visitantes de fuera de la ciudad y el Salón de la Fama del Rock & Roll son muy importantes para Cleveland”, dijo Lauer. “Es probable que pasen la noche y gasten dinero en habitaciones de hotel, en nuestros restaurantes y en nuestras tiendas. Tienen la oportunidad de conocer Cleveland y eso aumenta la probabilidad de que regresen”.

La vibrante escena musical de Nashville, que abarca el country, el gospel y el histórico Grand Ole Opry, genera ingresos turísticos por un total de más de 11 mil millones de dólares al año.

Deana Ivey, presidenta y directora ejecutiva de la Nashville Convention & Visitors Corp., señaló que la música ha sido la principal razón por la que los turistas visitan Nashville desde hace tres décadas. El Departamento de Desarrollo Turístico de Tennessee está de acuerdo.

“Somos el segundo estado con mayor crecimiento de Estados Unidos y lo hemos logrado sin tener playas ni casinos”, afirmó el comisionado del departamento, Mark Ezell. “La música es lo que atrae a la gente a Tennessee”.

Fuente: AP

[Fotos: AP Photo/ Corey Williams; AP Photo/ Mark Humphrey y AP Photo/ Beth J. Harpaz]