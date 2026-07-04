Cultura

Isabelle Huppert hace historia al asumir la presidencia de la Cinemateca francesa

La actriz sustituye al director Costa-Gavras y se convierte en la primera mujer al mando de la institución que resguarda el rico archivo cinematográfico de la nación europea

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Isabelle Huppert, primera mujer al frente de Cinemateca francesa
Isabelle Huppert fue nombrada presidenta de la Cinemateca francesa en reemplazo de Costa-Gavras

Isabelle Huppert, una de las actrices francesas más prestigiosas, fue nombrada presidenta de la Cinemateca francesa en sustitución del realizador franco-griego Costa-Gavras, de 93 años, informó la institución, que contará por primera vez con una mujer al frente desde su fundación en 1936.

Huppert, con más de 120 películas en su bagaje, entre ellas La pianista y Elle, ha sido elegida por el Consejo de Administración de la Cinemateca por un mandato de tres años, hasta 2029.

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Costa-Gavras, autor de las aclamadas Z y Missing, era responsable desde 2007.

La nueva presidenta, de 73 años, cuenta con una prolífica carrera en el cine europeo que comenzó en los años 70. En 1978, con solo 25 años ganó su primer premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por Violette Nozière, dirigida por Claude Chabrol.

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Costa-Gavras presidía la Cinemateca francesa desde 2007
Costa-Gavras presidía la Cinemateca francesa desde 2007

En los años 90 del siglo pasado y en la primera década de los 2000, trabajó con nombres como Michael Haneke, al protagonizar La pianista (2001), con la que ganó su segundo premio a mejor actriz en Cannes. También trabajó con él en Amour, de 2012 y que fue ganadora del Oscar a mejor filme extranjero.

Aunque su carrera se ha desarrollado sobre todo en Europa, su interpretación en Elle (2016), de Paul Verhoeven, la catapultó a la primera plana de Hollywood.

Por este papel, en el que encarna a una mujer que busca venganza tras sufrir una agresión sexual, ganó el Globo de Oro, el Spirit Award, y obtuvo su primera nominación al premio Oscar a la mejor actriz (un hito para una película de habla no inglesa).

Huppert presume además de ser la actriz con más nominaciones en la historia de los premios del cine francés (16 nominaciones).

La intérprete pasará ahora a ser la responsable de la institución que preserva, restaura y difunde el cine francés, que cuenta con uno de los fondos más importantes sobre el séptimo arte en todo el mundo.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/Juan Herrero y Reuters/ Sarah Meyssonnier.

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