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Juana Bignozzi, escritora argentina: “La poesía no es el producto de un monito amaestrado, sino de un ser humano que se sienta a pensar sobre un lenguaje”

Contra la inspiración mística y el sentimentalismo ingenuo, la gran poeta de la generación del 60 defendía la escritura como un ejercicio de rigurosa lucidez

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Juana Bignozzi
Juana Bignozzi, escritora argentina: “La poesía no es el producto de un monito amaestrado, sino de un ser humano que se sienta a pensar sobre un lenguaje”

En el Olimpo de la literatura argentina, la figura de Juana Bignozzi se recorta con la nitidez de un relámpago. Mientras muchos de sus contemporáneos caían en la trampa del lirismo edulcorado o en la épica panfletaria, ella eligió el camino de la sospecha, la ironía y el rigor absoluto. Hay una frase suya dicha en una entrevista periodística que funciona como un manifiesto ético y estético: “La poesía no es el producto de un monito amaestrado, sino de un ser humano que se sienta a pensar sobre un lenguaje”.

Lejos de la pose del artista tocado por una varita divina, la autora concebía el poema como un campo de batalla intelectual. Aunque la frase condensa el espíritu de toda su obra, su formulación exacta no proviene de un prólogo escrito, sino de la oralidad viva. Juana Bignozzi pronunció estas palabras durante una entrevista concedida a los entonces jóvenes escritores Inés de Mendonça, Santiago Llach y Juan Diego Incardona, y publicada en el número 30 (marzo, 2007) de la revista El Interpretador.

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Para entender el peso específico de esta afirmación, es obligatorio ligarla a los libros que fue publicando durante los años previos. Fueron varios, pero centrémonos en uno: Interior con poeta, que salió en 1993. Tras años de silencio editorial en el extranjero, este poemario significó su consagración definitiva y una bisagra para la poesía argentina de los noventa. Ahí desarma la nostalgia del exilio y la reemplaza por una mirada crítica sobre el presente globalizado. En sus páginas, polemiza.

Juana Bignozzi (1937–2015) fue una destacada poeta, periodista y traductora argentina, nacida en el seno de una humilde familia de tradición anarquista en el barrio porteño de Saavedra (Archivo Juana Bignozzi)
Juana Bignozzi (1937–2015) fue una destacada poeta, periodista y traductora argentina, nacida en el seno de una humilde familia de tradición anarquista en el barrio porteño de Saavedra (Archivo Juana Bignozzi)

¿La poesía como polémica? La autora habla de la vacuidad del menemismo, del fracaso de las utopías de izquierda de su juventud —aquellas que había militado junto a Juan Gelman en el grupo El pan duro— y del avance de una cultura de consumo que banalizaba la palabra. El libro demostró que se podía hacer poesía profundamente política sin necesidad de levantar banderas obvias, usando la inteligencia como la resistencia más alta. Leyendo a contraluz, toda su obra tiene ese tinte.

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Por ejemplo, escribió: a mi edad la gente encuentra finalmente / una casa fija y un lugar claro en su generación / habla de amigos y bares muertos de ex maridos / y no de visitas a amigas dispersas por el mundo / de la misma explicación con el mismo hombre / a esta edad se debe llegar a un país a un partido / y no a estos viajes / en trenes nocturnos con cambios en la frontera

Pero volvamos a la frase original. La metáfora del “monito amaestrado” es de una violencia conceptual maravillosa. ¿A quiénes atacaba Juana Bignozzi? Atacaba a dos frentes bien definidos: Por un lado, al poeta meramente intuitivo, aquel que cree que “sentir mucho” es suficiente para parir un buen poema. Por el otro, al escritor complaciente que repite las fórmulas e ideologías de moda para agradar al mercado o a la academia, actuando por repetición y reflejo condicionado.

Hija de una familia anarquista y trabajadora, la autora trasladó la ética del esfuerzo proletario a la página en blanco. Sentarse a “pensar sobre un lenguaje” implica entender que las palabras son herramientas filosas, que tienen historia, ideología y peso político. El poema no se recibe del cielo; se fabrica con sudor, lecturas, tachaduras y una feroz conciencia de la propia época. En ese sentido, esta máxima no es un hecho aislado, sino la columna vertebral que sostiene toda su obra reunida bajo el título La vida en serio.

Juana Bignozzi en sus años de juventud (Archivo Juana Bignozzi)
Juana Bignozzi en sus años de juventud (Archivo Juana Bignozzi)

Juana Bignozzi vivió como escribió: traduciendo sin descanso para ganarse el pan, esquivando las luces de la fama rápida y desconfiando de la “sinceridad” poética si esta no pasaba por el filtro de la ironía. En un presente saturado de textos automáticos, algoritmos que simulan la creación y una alarmante pereza idiomática, la advertencia de Juana Bignozzi adquiere una urgencia casi profética. Nos recuerda, con su habitual elegancia implacable, que la literatura es el último refugio del pensamiento humano.

¿Quién es Juana Bignozzi?

Juana Bignozzi (1937–2015) fue una destacada poeta, periodista y traductora argentina, nacida en el seno de una humilde familia de tradición anarquista en el barrio porteño de Saavedra. Militó en el Partido Comunista y formó parte del emblemático grupo de poetas El pan duro. En 1974, acosada por el clima de violencia política previo a la dictadura militar, se radicó en Barcelona junto a su esposo Hugo Mariani; allí residió durante tres décadas asumiéndose como “desterrada” antes que exiliada.

En el Olimpo de la literatura argentina, la figura de Juana Bignozzi se recorta con la nitidez de un relámpago (Archivo Juana Bignozzi)
En el Olimpo de la literatura argentina, la figura de Juana Bignozzi se recorta con la nitidez de un relámpago (Archivo Juana Bignozzi)

Regresó a Buenos Aires en 2004 y se convirtió en una referente ineludible para las nuevas generaciones de escritores jóvenes, hasta su fallecimiento ocurrido el 5 de agosto de 2015. Su producción literaria se caracteriza por un estilo directo, irónico, antirromántico y desprovisto de puntuación tradicional. Entre sus poemarios destacan Los límites (1960), Tierra de nadie (1962), Mujer de cierto orden (1967), Regreso a la patria (1989), Interior con poeta (1993) y La ley tu ley (2000),

Gran parte de su extensa obra está recopilada en un libro titulado La vida en serio. Su rigor y trayectoria le valieron el Premio Municipal de Poesía (2000) y el Premio Konex (2004). Tras su muerte, su legado fue recuperado en el documental Las poetas visitan a Juana Bignozzi (2019), codirigido por Mercedes Halfon y Laura Citarella, mientras que su archivo personal fue donado para su consulta pública al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI).

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