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Cómo se hizo El Libertador, el corto de Infobae que recrea a San Martín y Sarmiento con inteligencia artificial

Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae, explicó el proceso detrás de la producción, las voces de Arturo Puig y Juan Leyrado y el trabajo del equipo que llevó la historia a la pantalla

Infobae estrenó El libertador, un cortometraje con inteligencia artificial que recrea el encuentro entre San Martín y Sarmiento en Hamburgo en 1846
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Infobae estrenó El libertador, un cortometraje dirigido por Opy Morales que usa inteligencia artificial. Las voces de Juan Leyrado y Arturo Puig recrean el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Hamburgo en 1846, con la intención de llevar a escuelas y públicos jóvenes un episodio poco explorado de la historia nacional en un formato audiovisual didáctico.

La producción fue realizada por un equipo interno de unas quince personas que el medio formó durante casi dos años en el área de inteligencia artificial aplicada a audio y video. Según explicó en Infobae A las Nueve, Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae y director general de “El Libertador”, no se contrató a productoras externas y todo el desarrollo técnico y artístico quedó dentro de la compañía.

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El estreno coincide con un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín y, de acuerdo con el director, ya generó repercusión en ámbitos educativos y culturales. La respuesta más inmediata llegó desde las escuelas, donde docentes pidieron el material para usarlo en clase.

Las interpretaciones de Arturo Puig y Juan Leyrado

A diferencia de una animación convencional, la película tomó como base los registros de voz de Arturo Puig y Juan Leyrado. Morales dijo que primero se grabaron las voces y luego se construyó la animación sobre esa interpretación.

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La voz se hizo primero y la animación se hizo por sobre ellos. Los tiempos del habla, de las escenas, lo marcaron los actores. Yo quería ir atrás de ellos. Quería respetar primero la interpretación de ellos”, afirmó.

Esa decisión también definió el trabajo técnico del proyecto. “El lip sync, el movimiento de labios, se hace en base a lo dicho. La IA se adaptó a los actores”, señaló sobre un proceso en el que la herramienta tecnológica quedó subordinada a la actuación humana.

Morales explicó que la elección de los personajes respondió a una imagen reconocible de San Martín en sus últimos años, asociada a la iconografía popular. “Quiero que este San Martín hable, sea el que le cuenta y recibe a Sarmiento”, dijo sobre el diseño del protagonista.

Opy Morales explicó que El libertador fue producido por un equipo interno de Infobae formado durante casi dos años en inteligencia artificial aplicada a audio y video
Opy Morales explicó que El libertador fue producido por un equipo interno de Infobae formado durante casi dos años en inteligencia artificial aplicada a audio y video

La escritura del guión y la composición musical

El texto de El libertador fue escrito por Marcelo Camagno, guionista argentino con trayectoria en cine y televisión. Morales remarcó que el libreto no recurrió a inteligencia artificial: “El guion es 100% de Marcelo, el guionista. Yo como conozco la IA, no lo hubiese podido hacer. La idea es mía y con el brainstorming de Marcelo”.

La banda sonora siguió una lógica similar a la del resto de la producción. La música fue compuesta y ejecutada con inteligencia artificial, pero bajo dirección humana, para acompañar los momentos de mayor tensión y emoción del cortometraje.

Para Morales, esa combinación entre herramienta tecnológica y conducción creativa forma parte de una búsqueda más amplia. “Capaz el día de mañana avance, sea mejor, pero digamos siempre que es el ADN de Infobae estar a la vanguardia, tratar de experimentar con herramientas”, expresó sobre el enfoque del proyecto.

El corto El libertador busca acercar a escuelas y públicos jóvenes un episodio de la historia argentina en un formato audiovisual didáctico
El corto El libertador busca acercar a escuelas y públicos jóvenes un episodio de la historia argentina en un formato audiovisual didáctico

Próximos trabajos

La continuidad del formato ya tiene un próximo paso. Morales anticipó una nueva producción centrada en los últimos días de Domingo Faustino Sarmiento, con participación de Carla Peterson y Juan Leyrado.

La idea es consolidar una serie de fascículos históricos orientados a la educación y la divulgación. Al mismo tiempo sostuvo que la expansión de estas herramientas no elimina el trabajo humano, sino que abre nuevas tareas dentro de la producción. “La tecnología irrumpe y crea también un montón de trabajo”, afirmó sobre la estructura que hoy opera dentro de Infobae.

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