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Tips de ortografía: habla de que no le gustó, no habla que no le gustó

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Cuando el complemento del verbo hablar es una oración con que , lo indicado es no prescindir de la preposición de : alguien habla de que ocurre algo , no alguien habla que ocurre algo .

En los medios de comunicación, no obstante, pueden verse frases como «El legendario grupo habló que no estaba en sus planes el retiro», «El entrenador habló que tuvieron carácter para darle la vuelta a una situación compleja» o «Hablaron que tenían que volver a jugar juntos».

Según el Diccionario panhispánico de dudas , el verbo hablar es intransitivo con el sentido de ‘comunicarse con alguien por medio de palabras’ y aquello que se comunica se introduce por de (o sobre o acerca de ): «Han hablado de / sobre / acerca de quién debe hacerlo». Por tanto, no es apropiado prescindir de la preposición cuando lo que sigue es una oración con que , pues se trataría de un caso de queísmo : alguien habla de que vendrá , no alguien habla que vendrá .

Así pues, en las frases del principio lo indicado habría sido escribir «El legendario grupo habló de que no estaba en sus planes el retiro», «El entrenador habló de que tuvieron carácter para darle la vuelta a una situación compleja» y «Hablaron de que tenían que volver a jugar juntos».

Cabe precisar que hablar sí se usa como transitivo (y, por ello, sin la preposición) en la lengua coloquial y si lo que se manifiesta se expresa con un pronombre átono («Sus problemas los hablaron al final») y cuando se emplea para indicar que se conoce un idioma («Habla español») o con el sentido de ‘decir algunas cosas especialmente buenas o malas’ («Habla maravillas de ese lugar»).

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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