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La feria Plateada regresa con grandes novedades para su cuarta edición

El evento de artes visuales, que se realizará en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino del 28 al 30 de agosto, tendrá más galerías y proyectos y extiende su propuesta a las instituciones de La Plata

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La Feria Plateada celebrará su IV edición del 28 al 30 de agosto en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino de La Plata, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria que ampliará su escala, sumará nuevos formatos y buscará reforzar la profesionalización del campo artístico bonaerense desde la capital provincial.

La edición 2026 marcará un récord de participación: pasarán de 25 a 39 galerías y proyectos artísticos seleccionados sobre unas 100 postulaciones recibidas. En las tres ediciones anteriores asistieron 3.000 personas por año.

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La propuesta, producida por el Instituto Cultural de la Provincia a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, tuvo su lanzamiento oficial en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de Federico Ruvituso, director del museo, y los curadores Virginia Martin y Facundo Belén, junto con coleccionistas y galeristas bonaerenses.

Los curadores Virginia Martin y Facundo Belén junto a Federico Ruvituso, director del Museo Petorutti, durante el lanzamiento
Los curadores Virginia Martin y Facundo Belén junto a Federico Ruvituso, director del Museo Petorutti, durante el lanzamiento

El crecimiento de la feria obligó a rediseñar su disposición física. La muestra dejará la sala Pettoruti, ubicada en el primer subsuelo del Teatro Argentino, y se trasladará al hall principal y a las plazas secas.

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Ese cambio modificará la relación del evento con la ciudad al conectar la feria con el espacio público y habilitar un recorrido más abierto. La nueva disposición también incorporará un espacio gastronómico.

Otra de las novedades será la creación de una isla editorial con 11 proyectos, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, aunque también participarán iniciativas de otras partes del país. A eso se sumará un itinerario por instituciones artísticas de La Plata, que además tendrán un sector dentro de la feria.

La isla editorial tendrá 11 proyectos, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, aunque también participarán iniciativas de otras partes del país
La isla editorial tendrá 11 proyectos, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, aunque también participarán iniciativas de otras partes del país

La programación de 2026 incluirá también propuestas performáticas y recorridos por espacios de la ciudad. Entre ellos figuran el MACLA, el Pasaje Eduardo Rocha, el Centro de Arte de la UNLP y Espacio de Arte Fundación OSDE.

Martin explicó que el objetivo es que la visita a Plateada funcione también como puerta de entrada al circuito artístico platense. La intención es vincular la experiencia de la feria con otros espacios de exhibición de la ciudad.

El objetivo central de Plateada es promover la profesionalización y la dinamización del campo artístico bonaerense. Por esa razón, convoca a galerías de ciudades como San Nicolás, General Villegas y Bahía Blanca, que desarrollan su estructura comercial dentro del territorio provincial.

Plateada - Feria de arte La Plata
La edición 2026 marcará un récord de participación: pasarán de 25 a 39 galerías y proyectos artísticos seleccionados sobre unas 100 postulaciones

La feria incorporará además colectivos de artistas con la idea de impulsar alianzas que puedan derivar más adelante en proyectos galerísticos. Ese criterio apunta a acompañar instancias formativas dentro del mercado del arte.

Ruvituso sostuvo que la respuesta a la convocatoria confirma una demanda sostenida. “Se nota mucho que estos espacios son una necesidad y un campo en construcción”, afirmó al describir un proceso que busca articular las artes visuales con el mercado y con el Estado a través de políticas públicas específicas.

Belén señaló que uno de los primeros rasgos que detectaron fue la distancia entre muchos proyectos del interior bonaerense y los circuitos tradicionales de exhibición y venta. “El origen de la feria apunta sobre todo a la inclusión y formación de proyectos de la provincia de Buenos Aires, proyectos que muchas veces son lejanos a los centros de exhibición y al mercado”, indicó.

Plateada - Feria de arte La Plata
La feria incorporará además colectivos de artistas con la idea de impulsar alianzas que puedan derivar más adelante en proyectos galerísticos

Ruvituso agregó que entre un colectivo o una galería emergente y las ferias más consolidadas del país “no había muchas conexiones o información disponibles” sobre cómo presentarse, aplicar o profesionalizarse en el campo del arte.

La feria, según explicaron sus organizadores, busca acompañar procesos en formación y ofrecer orientación en una etapa inicial. Ese aprendizaje no se limita a ocupar un stand: este año se incorporará como requisito de aplicación una memoria conceptual, en un formato similar al que utilizan otras ferias nacionales e internacionales.

Martin explicó que ese ejercicio de postulación ordena el proyecto y exige traducirlo a un lenguaje profesional. “Obliga a ordenar una idea curatorial, presentar renders y traducir un proyecto a un lenguaje profesional que luego puede servir para otros premios, salones o convocatorias”, dijo.

La edición 2026 también tendrá premios que se entregarán el sábado. Los otorgarán el Instituto Cultural, coleccionistas y galeristas.

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