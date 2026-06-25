‘The House of the Dragon’ arrancó su tercera temporada con una batalla que lleva la guerra al límite

La nueva temporada presentará una escalada del conflicto entre Rhaenyra y Aegon por el Trono de Hierro. (Youtube)

Temporada 3, Episodio 1: ‘Sal y mar, fuego y sangre’

Desde sus primeros compases, este episodio de The House of the Dragon es diferente. El compositor Ramin Djawadi añade varios compases extra de percusión atronadora al inicio de su tema principal. Cuando comienza la historia y suena la música, el sonido dominante no son cuerdas conmovedoras, sino un gancho de sintetizador recurrente y siniestro, tan grave que resulta casi catónico. El simbolismo sonoro es innegable. Es el sonido de una guerra total.

La última temporada de Dragon terminó en vísperas de la batalla por el Trono de Hierro, en la que los aspirantes rivales de la gobernante Casa Targaryen lucharán por el derecho a controlar los Siete Reinos de Poniente. De un lado está Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), una mujer indomable pero propensa a la tragedia, cuya herencia fue usurpada por su derrochador hermanastro menor, Aegon (Tom Glynn-Carney). La respaldan su volátil tío y esposo, el señor de la guerra Daemon Targaryen (Matt Smith), y el mejor comandante naval del reino, Corlys Velaryon (Steve Toussaint), conocido como la Serpiente Marina. Rhaenyra da sus órdenes desde la antigua sede familiar, la fortaleza insular llamada Rocadragón.

PUBLICIDAD

Al otro lado está Aegon, y bueno… su situación es complicada. Traicionado y horriblemente mutilado por su hermano menor, Aemond Tuerto (Ewan Mitchell), y por Vhagar, el dragón de Aemond, que se asemeja a Godzilla, Aegon ha huido de Desembarco del Rey para evitar ser asesinado. Su tutor de facto es Lord Larys Strong (Matthew Needham), conocido como el Pie Zanco por su discapacidad.

Larys, un intrigante cuya lealtad es cuestionable, salva la vida del arrogante Aegon de los soldados leales a Rhaenyra al revelar la identidad del rey. Larys intuye, correctamente, que sus captores preferirían tener rehenes vivos antes que cabezas cortadas. Esto deja a Aemond, un psicópata certificado, la oportunidad de reclamar el trono en ausencia de su hermano mayor.

PUBLICIDAD

Este es un gran problema para Alicent y para el reino. En una jugada arriesgada —y apartándose del material original del autor y cocreador George R.R. Martin, “Fuego y sangre”— Alicent visitó a su vieja amiga Rhaenyra la temporada pasada para negociar su rendición. Conocidos coloquialmente como los Verdes por los colores de la Casa Hightower, el bando de Alicent solo cuenta con dos dragones listos para la guerra, y sus jinetes son de utilidad incierta: Aemond es impredecible, y su hermano menor, Daeron, aún no visto, se encuentra a cierta distancia, con su propio dragón y un ejército bajo el mando del sarcástico primo de Alicent, Lord Ormund Hightower (James Norton). Los Verdes no serían rival para los siete dragones que se sabe que vuelan bajo el estandarte negro de Rhaenyra.

Tres de esos dragones y sus jinetes —Addam de Hull (Clinton Liberty), Hugh Hammer (Kieran Bew) y Ulf White (Tom Bennett), todos descendientes ilegítimos de las antiguas casas valyrias— están esperando para emboscar a Aemond, quien se niega a caer en su trampa.

PUBLICIDAD

"La casa del dragón" abre su temporada 3 con el caos de Sheepstealer y una carnicería en alta mar

En su campamento, reciben una misteriosa visita de Black Alys Rivers (Gayle Rankin), la autoproclamada bruja que atormentó a Daemon la temporada pasada, acompañada de una cabra parecida a Black Philip y un extraño humanoide con astas. (Yo tampoco sé qué es eso.) Las bromas entre los hombres, en particular las de Ulf, indican que ya se está gestando una disensión en las filas de los jinetes de dragones, y Alys no hace nada por calmarla.

Sin saber nada de esto, Alicent planea suspender las medidas defensivas y permitir que Rhaenyra tome la ciudad y el Trono de Hierro sin incendios ni derramamiento de sangre. Solo pide que se les perdone la vida a ella y a su dulce hija, la reina Helaena (Phia Saban). (Helaena, que es retratada como neurodivergente y telépata a partes iguales, está mucho más interesada en estudiar insectos que en montar un dragón). Enviar a Aemond y Vhagar a las Tierras de los Ríos para perseguir a Daemon y su dragón, Caraxes, es fundamental para el plan de Alicent y Rhaenyra.

PUBLICIDAD

Pero incluso cuando Daemon gana una sangrienta batalla contra los ejércitos aliados de la Casa Lannister —con la inesperada ayuda de las fuerzas del Norte bajo el conocido emblema del lobo huargo de la Casa Stark— Aemond se niega a ceder. Se supone que debe unirse al hermano menor de Alicent, Gwayne Hightower (Freddie Fox), y a su antiguo amante, Ser Criston Cole (Fabien Frankel), en la campaña contra Daemon, pero argumenta que al menos un jinete de dragones experimentado debe quedarse para proteger Desembarco del Rey. Solo adulando sin cesar el ego de su hijo, incluso con un beso incestuoso, Alicent logra convencerlo de que siga su consejo y se marche. El precio, como vemos en la lágrima que cae de sus ojos después, es su dignidad.

La vieja amiga de Alicent se enfrenta a su propia forma de falta de respeto filial, con consecuencias aún más graves. Cuando la hijastra de Rhaenyra, Baela (Bethany Antonia), llega a Rocadragón con la noticia de que la alianza extranjera llamada la Triarquía ha atacado la flota de la Serpiente Marina en nombre de los Verdes, Rhaenyra se apresura a prepararse y enfrentarse a ellos a lomos de un dragón.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su testarudo hijo Jacaerys (Harry Collett) tiene otros planes. Ya sea por ingenuidad juvenil, sexismo cultural, sospecha de las intenciones de Alicent, la necesidad de demostrar su valía, el simple deseo de proteger a su madre o una combinación de todo ello, Jace encierra a Rhaenyra en sus aposentos y corre a la batalla montado en su dragón, Vermax. Baela y su propia bestia, Moondancer, se unen a su ataque.

Lo que les espera es, sencillamente, la batalla más espectacular que jamás haya visto en televisión. Incluso para los elevados estándares de la franquicia Mundo de Hielo y Fuego, la Batalla de la Garganta destaca por encima de las demás.

PUBLICIDAD

Más allá del espectáculo visual, el primer episodio subraya el costo humano del conflicto con traiciones, pérdidas devastadoras y personajes empujados al límite desde el primer minuto

Bajo el mando de la reina pirata y almirante Sharako Lohar (Abigail Thorn), la flota de la Triarquía choca con la de la Serpiente Marina en un conflicto de proporciones y ferocidad asombrosas. Proyectiles llameantes surcan el aire. Soldados y marineros se baten en duelo en cubiertas resbaladizas de sangre. Dragones se abalanzan y siembran la muerte desde lo alto: no solo Vermax de Jace y Moondancer de Baela, sino también Sheepstealer, un dragón salvaje medio domesticado por la hermana de Baela, Rhaena (Phoebe Campbell). Asustado por el combate, Sheepstealer enloquece, incendiando todo a su paso y atacando con ferocidad a los demás dragones.

Por suerte para el Equipo Negro, Lohar ha venido a saldar cuentas, no a ganar una guerra. Tras arrojar al embajador de los Verdes, Tyland Lannister (Jefferson Hall), por la borda para que se ahogue, se enfrenta a Corlys Velaryon en una persecución a muerte a través de una ensenada poco profunda, para luego embestir su buque insignia con el suyo. (Su barco se llama, de forma muy sugerente, Puño de Perra). La Serpiente Marina cae por la borda durante su duelo con la salvaje Sharako. Posteriormente, es apuñalada hasta la muerte por el hijo ilegítimo de Corlys, Alyn (Abubakar Salim), en una lucha cuerpo a cuerpo perturbadoramente íntima, sumergidos en agua de mar hasta el cuello.

PUBLICIDAD

El hijo de Rhaenyra no tiene tanta suerte. Baela salva a Jacaerys y Vermax del primer gancho de Sharako, cargado de anclas. Pero un segundo gancho acaba con ellos, ahogando al dragón con una lentitud espantosa. Ver a Jace darse cuenta, en tiempo real, de que su amado corcel está perdido y que debe liberarse para sobrevivir es sorprendentemente conmovedor; así de reales se sienten estas criaturas generadas por ordenador.

Sin embargo, no tenemos tiempo ni para respirar, pues el reaparecido Jace es acribillado a flechazos, al estilo de San Sebastián. Es brutal verlo sobrevivir a una caída desde el cielo sobre un dinosaurio que escupe fuego, solo para ser abatido como un pez en un barril.

PUBLICIDAD

El episodio termina con los dos buques insignia destrozados, los dos comandantes muertos o desaparecidos, una devastada Rhaena huyendo en el Sheepstealer y su hermana, Baela, contemplando la carnicería desde el cielo mientras los barcos arden y se hunden hasta donde alcanza la vista.

Al igual que otras series de la franquicia, como Game of Thrones y Un caballero de los siete reinos, The House of the Dragon se basa en la violencia. La violencia es el motor que impulsa la cultura que estas series retratan. La violencia es lo que eleva a los reyes al trono y los derroca. La violencia es lo que impone una rígida jerarquía de títulos, rangos, clases y géneros. La violencia está consagrada en el lema de la Casa Targaryen: “Fuego y sangre”. Además, la violencia puede ser muy entretenida de ver desde la comodidad del sofá.

El estreno de la tercera temporada arranca con la Batalla de la Garganta, un choque descomunal entre flotas y dragones que marca el tono más feroz y oscuro de la serie hasta ahora

El truco, entonces, es darnos lo que queremos hasta el punto en que ya no estemos seguros de quererlo. ¿Decepcionado porque la segunda temporada no terminó con la gran batalla naval que se había estado gestando? Aquí, disfruta viendo a montones de humanos siendo prendidos fuego o arrojados por la borda para ahogarse con sus armaduras. Observa a una pirata intrépida morir con terror en los ojos. Emociónate con una adolescente que accidentalmente provoca una serie de horribles quemaduras mientras grita, solloza y suplica a su dragón que pare. Diviértete con un príncipe de 16 años que toma una mala decisión y muere por ella, junto con su magnífico dragón, derramando sangre en el agua mientras se hunde. Y de paso, disfruta de una pizca de incesto madre-hijo. ¿Contento ahora?

Esto no quiere decir que el episodio carezca de humor: la rutina cómica de Aegon y Larys es desternillante; el trío de jinetes de dragones novatos tiene una dinámica muy entretenida; la inquietud de Aemond es de un humor negro; e incluso Sheepstealer se suma a la diversión, arrojándole una oveja quemada a Rhaena como un gato gigante que le trae un ratón muerto a su dueño. Y por muy terrorífica que sea la serie visualmente, también es con frecuencia deslumbrante, con escenas iluminadas en un suntuoso dorado o un gris atmosférico.

Pero el mensaje principal sobre las guerras de elección es simple, expresado por la mano nihilista del rey, Ser Criston Cole. “Mira a tu alrededor”, le dice a Gwayne mientras esperan para luchar y morir. “La perdición y la ruina nos rodean. Todos nos convertiremos en bestias antes de nuestro fin”.

Fuente: The New York Times.

[Fotos: Ollie Upton/ HBO y HBO MAX]