ArtHaus transmitirá las 24 horas de la “detención” de Ai Weiwei en China (Crédito: RIBBON International)

Como anticipó Infobae Cultura, el 3 de julio, ArtHaus retransmitirá 24 horas en vivo de Ai Weiwei desde Manchester, una performance que recrea su detención en China y que convertirá a Buenos Aires en una de las tres ciudades del mundo elegidas para seguir en simultáneo la primera representación en vivo de ese episodio, a 15 años de los hechos.

La transmisión comenzará a las 13 h de Argentina y se extenderá hasta las 13 h del 4 de julio. Junto con ArtHaus, también participarán ACMI en Melbourne y CIRCA en Londres como sedes internacionales de este evento.

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La acción se realizará en Aviva Studios, sede de Factory International en Manchester, Gran Bretaña. En Buenos Aires podrá verse en Bartolomé Mitre 434, en el microcentro porteño, a metros de Plaza de Mayo, a través de una gran pantalla visible desde la calle.

La obra se titula Sewing a Button y propone una recreación sin filtros de la detención del artista y activista chino. Ai Weiwei fue arrestado en 2011 en el aeropuerto de Pekín, después de la demolición de su estudio de Shanghái, e interrogado durante 81 días antes de ser liberado sin cargos formales por la seguridad pública china.

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En el hall de Aviva Studios se instalará una réplica de la celda en la que estuvo detenido, con dimensiones de 7,2 m por 3,6 m. El público podrá seguir durante una noche y un día completos cómo duerme, come, hace ejercicio, escribe, se lava y es interrogado.

Arthaus Central transmitirá la perfomance

Los interrogadores serán periodistas y locutores con experiencia en entrevistas a políticos, líderes y figuras de la cultura. La vigilancia también formará parte de la puesta: tres cámaras de seguridad mostrarán al artista del mismo modo en que lo seguían sus guardias.

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La programación de la performance estará dividida en tres bloques. Los interrogatorios ocurrirán de 13 a 15 h, de 5 a 7 h, de 9 a 11 h y de 11 a 13 h, mientras que los períodos de reflexión serán de 15 a 17 h, de 17 a 19 h, de 3 a 5 h y de 7 a 9 h.

Los tramos de sueño se desarrollarán de 19 a 21 h, de 21 a 23 h, de 23 a 1 h y de 1 a 3 h. Durante esas horas, el artista permanecerá vigilado de forma permanente.

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Ai Weiwei ya había revisitado ese período en obras como S.A.C.R.E.D (2013), 81 (2013) y Dumbass (2013). Sewing a Button marcará la primera vez que esa detención será representada en vivo.

La performance coincidirá con Ai Weiwei: Button Up!, una exposición que podrá visitarse en Aviva Studios entre el 2 de julio y el 6 de septiembre de 2026. La muestra está planteada a gran escala y aborda el legado del imperialismo británico, las relaciones entre China y el Reino Unido y el ascenso de la globalización.

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En 2011, el artista estuvo detenindo por 81 días de manera ilegal

El proyecto reunirá obras de gran formato del artista en un mismo espacio. Durante el verano boreal, el Social de Aviva Studios se transformará en una sala de té china con taburetes tradicionales mazha para los visitantes.

La programación vinculada a la exposición también incluirá una charla del artista el 2 de julio y una serie de eventos y talleres. La retransmisión en Buenos Aires se presenta además como el punto de llegada de una alianza entre ArtHaus y Factory International.

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Esa relación tuvo un antecedente en el Programa de Verano de Apertura 2023 de la institución británica, que contó con Andrés Buhar como invitado bajo el auspicio del British Council y junto a creativos, gestores culturales y artistas de distintos países. En 2024 participó Gabriela Vicente Irrazábal, coordinadora del Área de Artes Visuales, en la segunda edición de ese programa, cuya figura central para 2026 será Ai Weiwei.

Factory International es la organización responsable del Manchester International Festival y de Aviva Studios. La institución encarga, produce y presenta cada año obras originales y eventos especiales en ese espacio, en línea y a través de su red internacional de socios, además de organizar el festival bienal que se extiende por toda la ciudad de Manchester.

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