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Estas serán las 12 películas latinoamericanas que competirán en el Festival de San Sebastián

La selección de la sección Horizontes Latinos tendrá producciones de seis países, con propuestas de Diego Luna, Dominga Sotomayor y Fernando Eimbcke

San Sebastián vuelve a mirar al cine iberoamericano en Horizontes Latinos
San Sebastián vuelve a mirar al cine iberoamericano en Horizontes Latinos
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La segunda película de la costarricense Valentina Maurel, Siempre soy tu animal materno, que consiguió el premio Horizontes Latinos en 2022, será la encargada de abrir esta sección del Festival de Cine de San Sebastián, que este año incluye una docena de títulos.

Entre los filmes de este apartado dedicado a películas dirigidas por cineastas de origen latino, producidas total o parcialmente en América Latina, figuran cuatro mexicanos, tres chilenos, dos argentinos, así como sendas representaciones de Brasil, Colombia y Paraguay.

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La sección contará con el estreno mundial de A Professora de Francês/ The French Teacher, cuarto largometraje de ficción del brasileño Ricardo Alves Jr., que presenta este thriller psicológico en el que una mujer regresa a casa tras enfermar su padre y es acogida por vecinos de una congregación religiosa que amenazan su identidad y su cordura.

El dúo formado por los colombianos Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García regresa a San Sebastián con su última película, Cinco años, cuatro meses, estrenada en Karlovy Vary (República Checa), que cuenta la historia de una mujer que sigue el rastro de un oscuro rumor para encontrar a su hijo desaparecido en el conflicto armado de Colombia.

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Viaje fluvial
Con "El tren fluvial", Lucas A. Vignale (centro, recientemente fallecido) y Lorenzo Ferro (izq.) suman su película a un panorama latinoamericano que este año tendrá espacio en Horizontes Latinos (archivo)

El tren fluvial, dirigido por los argentinos Lucas A. Vignale, recientemente fallecido, y Lorenzo Ferro, que debuta como cineasta en el Zinemaldia, en el que ha participado varias veces como actor, es uno de los dos filmes argentinos que compiten en Horizontes Latinos.

La participación de este país se completa con La ilusión de un verano, un documental de la fotógrafa Alessandra Sanguinetti rodado durante 25 años, que sigue la infancia, adolescencia y maternidad de dos primas que viven en la pampa.

Después de inaugurar Horizontes Latinos en 2025 con el estreno mundial de Limpia, la chilena Dominga Sotomayor regresa al festival con La Perra, una adaptación libre de la novela homónima de Pilar Quintana galardonada con un Palm Dog en la Quincena de Cineastas de Cannes.

El director de fotografía y realizador de largometrajes de no ficción mexicano Bruno Santamaría Razo se lanza a la ficción con Seis meses en el edificio rosa con azul, estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes y que en 2022 recibió el Premio al Mejor Proyecto del Foro de Coproducción y el Premio Dale!

Diego Luna forma parte de la programación de Horizontes Latinos con Ceniza en la boca, uno de los títulos mexicanos anunciados por San Sebastián
Diego Luna forma parte de la programación de Horizontes Latinos con Ceniza en la boca, uno de los títulos mexicanos anunciados por San Sebastián

Estos títulos se suman a las películas mexicanas con coproducción española ya anunciadas: Ceniza en la boca, de Diego Luna; Chicas tristes, de Fernanda Tovar; Moscas, de Fernando Eimbcke; la chilena El deshielo de Manuela Martelli; y la paraguaya Narciso, de Marcelo Martinessi, que será la encargada de clausurar la sección.

Estas películas optan al Premio Horizontes Make & Mark, dotado con 35.000 euros destinados al productor mayoritario y al distribuidor español de la película.

Además, Narciso, Chicas tristes, El deshielo, Cinco años, cuatro meses, El tren fluvial, Soy tu animal materno y La ilusión de un verano sin fin, al tratarse de las primeras o segundas películas de su directora o director, optan también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press; EFE/ EPA/ Teresa Suárez.

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