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El tiempo como material: la obra de Isidoro Valcárcel Medina ya se puede ver en el Centro Cultural Recoleta

La exposición “El transcurrir” fue pensada especialmente para Buenos Aires y condensa medio siglo en un dispositivo preciso. Con obras de 1973 a 2001 y una mirada sobre pasado y presente

El transcurrir de Isidoro Valcárcel Medina INTERIOR
"El transcurrir" de Isidoro Valcárcel Medina en el CC Recoleta
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Isidoro Valcárcel Medina, uno de los referentes del arte conceptual español, presenta en Buenos Aires una exposición que convierte el tiempo en materia artística. La muestra El transcurrir —concebida especialmente para esta ciudad— se inauguró el 6 de agosto en la sala 13 del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, C. A. B. A.) y permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre.

La pieza central de la exposición, que da nombre a la muestra, está compuesta por cincuenta y un paneles: una hoja inicial de presentación y cincuenta numerados, uno por cada año transcurrido entre la última visita del artista a Buenos Aires —en 1976, con una participación en el Centro de Arte y Comunicación (CAYC), fundado por Jorge Glusberg— y el presente. Cada panel funciona como una unidad temporal y, al mismo tiempo, como una toma de posición sobre el arte, el lenguaje, la memoria y la relación entre pasado y presente.

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El transcurrir de Isidoro Valcárcel Medina INTERIOR
Isidoro Valcárcel Medina (izq.) presenta en Buenos Aires la exposición "El transcurrir" en el Centro Cultural Recoleta hasta el 6 de septiembre, con la curaduría de Ferran Barenblit (der.)

Valcárcel Medina (Murcia, 1937) desarrolló desde los años sesenta una práctica artística centrada en el lenguaje, la acción y la economía de medios. Su trabajo desplaza el énfasis del objeto hacia el proceso y la idea, con una actitud alejada de los aspectos comerciales del arte. Ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007 y del Premio Velázquez en 2015, su influencia se extiende a varias generaciones de artistas posteriores.

Además de El transcurrir, la muestra reúne otras obras del artista: 2.000 D. de J.C. (libro en dos volúmenes, 2001), Los motores (1973, cinta casete, partitura y registro sonoro de 42 minutos), Relojes (1973, colección de fotografías), Viaje a las capitales desconocidas (1992, 13 sobres de tamaño creciente) y Nuestra Era (tinta sobre papel).

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La exposición reúne obras como "2.000 D. de J.C.", "Los motores", "Relojes" y "Viaje a las capitales desconocidas", además de archivos personales inéditos de Isidoro Valcárcel Medina

La exposición también incorpora materiales del archivo personal del artista que nunca antes fueron exhibidos, con un enfoque en la relación entre viaje, lenguaje, percepción y memoria.

La curaduría estuvo a cargo de Ferran Barenblit (Buenos Aires, 1968), quien dirigió el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) entre 2015 y 2021, el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2015, y el Centre d’Art Santa Mònica entre 2002 y 2008.

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Los cincuenta paneles numerados de "El transcurrir" recorren los años entre la última visita de Valcárcel Medina a Buenos Aires en 1976 y el presente

La entrada es libre y gratuita para residentes y ciudadanos argentinos. El horario de visita es de martes a viernes de 12 a 21 horas, y sábados, domingos y feriados de 11 a 21 horas.

Fuente y fotos: gentileza prensa del Centro Cultural Recoleta.

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