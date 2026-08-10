Cultura
Agregar Infobae enGoogle

El ciclo Gente x Gente suma una edición para las infancias con textos de Sara Gallardo

La propuesta se realizará el lunes 17 de agosto a las 16 en ArtHaus, con interpretaciones en vivo, acompañamiento musical y un taller de dibujo

Tres libros infantiles: 'Teo y la TV', 'Las siete puertas' y 'Los dos amigos'
En esta edición especial de Gente x Gente para las infancias, se reunirán cuatro artistas alrededor de tres libros de Sara Gallardo, editados por Fiordo en su nuevo sellos Itsmo
Guardar

El lunes 17 de agosto, Gente x Gente presenta su primera edición para infancias en cinco años de historia. El evento tendrá lugar en ArtHaus (Bartolomé Mitre 434, CABA) a las 16 horas y reunirá cuatro artistas en torno a tres libros de Sara Gallardo.

Creado en 2021 por Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian, el ciclo propone un cruce entre escritores y actores: los primeros prestan sus textos y los segundos los interpretan en vivo ante el público. A lo largo de más de treinta ediciones, el ciclo convocó a figuras como Mariana Enriquez, Magalí Etchebarne, Marina Mariasch, Damián Ríos, Romina Paula, Pilar Gamboa, Lorena Vega y Vera Spinetta, entre otros.

PUBLICIDAD

Para esta edición, Gente x Gente se asoció con ArtHaus y la editorial Fiordo para poner en escena tres libros ilustrados de Gallardo: Los dos amigos, Las siete puertas y Teo y la TV, publicados este año bajo el sello ISTMO —el catálogo de ilustrados de Fiordo— con ilustraciones de Chiara Armellini, Nicolás Castelo y Ana Sanfelippo, y dirección de arte de Maira Purman. Los títulos se inscriben en el trabajo de reedición y recuperación de la obra de la autora argentina.

Los actores Carolina Saade y Felipe Saade, con trayectoria en talleres con infancias, serán los intérpretes. La propuesta está pensada alrededor de la escucha y concibe la lectura como una conversación abierta entre quien lee y quien escucha. La música estará a cargo de Amelia Bronf.

PUBLICIDAD

Carolina Saade, Felipe Saade y Amelia Bronf en la edición especial de Gente x Gente en ArtHaus
Carolina Saade y Felipe Saade (izquierda y centro) serán los intérpretes de una propuesta de lectura, mientras que Amelia Bronf (derecha) le pondrá música al encuentro

Tras las lecturas, Castelo —uno de los ilustradores de la serie— coordinará un taller de dibujo en el que los participantes crearán sus propias ilustraciones a partir de nuevas historias.

La actividad se enmarca en el lanzamiento del área de Literatura de ArtHaus, espacio fundado en 2021 por Andrés Buhar en el microcentro porteño. Desde este año, la programación literaria del espacio suma libros, talleres, lecturas y otras acciones, con la curaduría de Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian.

Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral.

Fuente y fotos: gentileza prensa Gente x Gente.

Temas Relacionados

Gente x GenteCarolina SaadeFelipe SaadeAmelia BronfNicolás CasteloArtHaus CentralSara GallardoLiteratura infantilLiteratura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Martín y Sarmiento vuelven a encontrarse: mirá el tráiler de “El Libertador”, el corto de Infobae que cuenta un hecho poco conocido

La pieza presenta la charla de 1846, con base en fuentes históricas. Ponen sus voces Arturo Puig y Juan Leyrado. La puesta visual va de los Andes al retiro del prócer en Francia

San Martín y Sarmiento vuelven a encontrarse: mirá el tráiler de “El Libertador”, el corto de Infobae que cuenta un hecho poco conocido

El tiempo como material: la obra de Isidoro Valcárcel Medina ya se puede ver en el Centro Cultural Recoleta

La exposición “El transcurrir” fue pensada especialmente para Buenos Aires y condensa medio siglo en un dispositivo preciso. Con obras de 1973 a 2001 y una mirada sobre pasado y presente

El tiempo como material: la obra de Isidoro Valcárcel Medina ya se puede ver en el Centro Cultural Recoleta

Estas serán las 12 películas latinoamericanas que competirán en el Festival de San Sebastián

La selección de la sección Horizontes Latinos tendrá producciones de seis países, con propuestas de Diego Luna, Dominga Sotomayor y Fernando Eimbcke

Estas serán las 12 películas latinoamericanas que competirán en el Festival de San Sebastián

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

El día que la Revolución francesa legalizó la desobediencia civil. Esta es la historia detrás del artículo más peligroso de la modernidad, el número 35 de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793″

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Ítaca, la isla de Ulises, espera una oleada de turistas tras el fenómeno mundial del filme de Nolan

Comerciantes y autoridades confían en que el estreno eleve las visitas a la isla griega, tradicionalmente fuera de los circuitos masivos, pese a la controversia por no incluir escenas rodadas allí

Ítaca, la isla de Ulises, espera una oleada de turistas tras el fenómeno mundial del filme de Nolan

DEPORTES

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

TELESHOW

Los días de relax de Ailén Cova y Alexis Mac Allister con su hija Alaia en la playa: “Volvimos con nueva integrante”

Los días de relax de Ailén Cova y Alexis Mac Allister con su hija Alaia en la playa: “Volvimos con nueva integrante”

Brenda Gandini cumplió 42 años y lo celebró a lo grande: karaoke, gastronomía y celebridades

Se separaron Sabrina Rojas y José Chatruc: la palabra de la conductora

Las sorpresas de Migue Granados y Fernanda Otero para su hija por sus 10 años: viaje a Cancún y regalos inesperados

El mensaje íntimo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés: “Me costó paternar”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en California: El Niño podría llevar el nivel del mar a un récord y elevar el riesgo de inundaciones este año

Alerta en California: El Niño podría llevar el nivel del mar a un récord y elevar el riesgo de inundaciones este año

Aprehenden al exdirector de la Dirección General de Ingresos de Panamá por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Nuevo récord para la Feria de Editores, que busca mantener el espíritu independiente en la masividad

El futuro de 150 mil hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS en Estados Unidos pende de una decisión judicial

Sofocan un incendio en una Cárcel de Guatemala, autoridades guardan hermetismo