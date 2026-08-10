El ciclo Gente x Gente suma una edición para las infancias con textos de Sara Gallardo

En esta edición especial de Gente x Gente para las infancias, se reunirán cuatro artistas alrededor de tres libros de Sara Gallardo, editados por Fiordo en su nuevo sellos Itsmo

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El lunes 17 de agosto, Gente x Gente presenta su primera edición para infancias en cinco años de historia. El evento tendrá lugar en ArtHaus (Bartolomé Mitre 434, CABA) a las 16 horas y reunirá cuatro artistas en torno a tres libros de Sara Gallardo.

Creado en 2021 por Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian, el ciclo propone un cruce entre escritores y actores: los primeros prestan sus textos y los segundos los interpretan en vivo ante el público. A lo largo de más de treinta ediciones, el ciclo convocó a figuras como Mariana Enriquez, Magalí Etchebarne, Marina Mariasch, Damián Ríos, Romina Paula, Pilar Gamboa, Lorena Vega y Vera Spinetta, entre otros.

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Para esta edición, Gente x Gente se asoció con ArtHaus y la editorial Fiordo para poner en escena tres libros ilustrados de Gallardo: Los dos amigos, Las siete puertas y Teo y la TV, publicados este año bajo el sello ISTMO —el catálogo de ilustrados de Fiordo— con ilustraciones de Chiara Armellini, Nicolás Castelo y Ana Sanfelippo, y dirección de arte de Maira Purman. Los títulos se inscriben en el trabajo de reedición y recuperación de la obra de la autora argentina.

Los actores Carolina Saade y Felipe Saade, con trayectoria en talleres con infancias, serán los intérpretes. La propuesta está pensada alrededor de la escucha y concibe la lectura como una conversación abierta entre quien lee y quien escucha. La música estará a cargo de Amelia Bronf.

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Carolina Saade y Felipe Saade (izquierda y centro) serán los intérpretes de una propuesta de lectura, mientras que Amelia Bronf (derecha) le pondrá música al encuentro

Tras las lecturas, Castelo —uno de los ilustradores de la serie— coordinará un taller de dibujo en el que los participantes crearán sus propias ilustraciones a partir de nuevas historias.

La actividad se enmarca en el lanzamiento del área de Literatura de ArtHaus, espacio fundado en 2021 por Andrés Buhar en el microcentro porteño. Desde este año, la programación literaria del espacio suma libros, talleres, lecturas y otras acciones, con la curaduría de Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian.

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Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral.

Fuente y fotos: gentileza prensa Gente x Gente.