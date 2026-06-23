Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

El cuaderno autógrafo, fechado en 1778 y hallado en depósitos de París, reúne 44 páginas con música para flauta y arpa (Biblioteca Nacional de Francia)

En Francia, la Biblioteca Nacional anunció el hallazgo de un manuscrito inédito de Wolfgang Amadeus Mozart que permaneció oculto durante más de dos siglos. El descubrimiento reveló siete obras desconocidas para flauta y arpa, compuestas durante la estancia del músico en París en 1778.

Según informó la agencia de noticias internacional Euronews, estas piezas fueron interpretadas y transmitidas por primera vez este lunes 22 de junio de la emisora francesa France Musique, marcando un hito para la comunidad musical internacional.

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Un descubrimiento histórico en París

El musicólogo François-Pierre Goy, conservador de la Biblioteca Nacional de Francia, descubrió el manuscrito de Wolfgang Amadeus Mozart mientras realizaba una revisión de rutina a comienzos de febrero en uno de los depósitos de la institución parisina.

El hallazgo se produjo mientras Goy, responsable de las colecciones anteriores a 1800 del Departamento de Música, se preparaba para su jubilación tras 31 años de trabajo. Según relató el portal de noticias, el cuaderno desconocido contenía 44 páginas de partituras manuscritas con fecha de 1778, cuya caligrafía y estilo musical le resultaron familiares desde el primer momento.

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El especialista Armin Brinzing, de la Bibliotheca Mozartiana, validó en abril que se trataba de material original

Sin estar completamente seguro del alcance del descubrimiento, Goy compartió la información con Laurence Decobert, colega especialista en la relación de Mozart con Francia, quien respaldó la hipótesis inicial. La autenticidad del manuscrito fue finalmente confirmada en abril por Armin Brinzing, miembro de la Bibliotheca Mozartiana del Mozarteum de Salzburgo en Austria.

La identificación del documento como obra original del compositor fue descrita por el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia, Gilles Pécout, como “uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas”.

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El estreno mundial de las piezas inéditas

El hallazgo se mantuvo en secreto durante varios meses, hasta que este lunes la emisora France Musique realizó la primera transmisión mundial de las siete piezas inéditas. La interpretación estuvo a cargo de la flautista Mathilde Caldérini y el arpista Nicolas Tulliez, ambos integrantes del Orchestre Philharmonique de Radio France.

El estreno radiofónico ocurrió el lunes 22 de junio y estuvo a cargo de Mathilde Caldérini y Nicolas Tulliez, integrantes del Orchestre Philharmonique de Radio France (Instagram: @casadelaradioylamúsica)

“Es un honor excepcional para cualquier formación musical devolver a la vida una obra olvidada de Mozart”, destacó la presidenta de Radio France, Sibyle Veil, el declaraciones recogidas por Euronews. Veil agregó que la decisión de confiar el estreno al Orchestre Philharmonique de Radio France representa un reconocimiento a la excelencia y al compromiso de sus músicos con la transmisión del patrimonio musical.

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Las siete obras, descritas como delicados y breves ejercicios, amplían el repertorio conocido del célebre músico para flauta y arpa, dos instrumentos para los cuales el compositor dejó escasas composiciones. La interpretación en directo marcó un hito en la vida cultural parisina y en la historia de la música clásica, al permitir que piezas nunca antes escuchadas fueran accesibles por primera vez al público global.

Contexto histórico: Mozart en París y la génesis de las piezas

El manuscrito ofrece nueva información sobre la estancia del compositor en París durante 1778, cuando tenía 22 años. En ese periodo, fue invitado a dar clases de composición a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija de un diplomático francés y arpista destacada.

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Según la Biblioteca Nacional de Francia, aunque el padre de la joven reconocía el genio de Mozart, la alumna demostró limitaciones para la composición, algo que el propio músico manifestó en una carta enviada a su padre, en la que lamentó “la falta de inventiva musical de su alumna”.

Gilles Pécout sostuvo que se trata de uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años (Instagram: @casadelaradioylamúsica)

El cuaderno ahora recuperado documenta esta etapa de Mozart como maestro y permite reconstruir el proceso creativo detrás de las siete piezas. Seis de ellas corresponden a ejercicios de composición desarrollados durante las lecciones, probablemente a partir de ideas propuestas por el propio artista.

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La séptima pieza quedó inconclusa, ya que las clases se interrumpieron en julio de 1778 tras el matrimonio de la señorita de Guînes. Con este hallazgo, los especialistas pueden analizar una faceta poco documentada del compositor y comprender mejor su método pedagógico y su relación con la vida musical parisina de la época.

El destino del manuscrito y el valor patrimonial

El cuaderno documenta su labor pedagógica en París, cuando tenía 22 años, e incluye seis ejercicios surgidos en lecciones de composición y una séptima pieza inconclusa (Photo AFP)

El manuscrito permanecerá bajo la custodia de la Biblioteca Nacional de Francia, institución que alberga la tercera mayor colección de autógrafos musicales del compositor en el mundo, solo superada por las colecciones de Salzburgo y Berlín.

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Con este aporte, la biblioteca refuerza su papel en la conservación y difusión del patrimonio musical universal. El documento, que estuvo oculto durante más de dos siglos, ahora podrá ser estudiado y consultado por investigadores, musicólogos y músicos interesados en la obra y la vida de Wolfgang Amadeus Mozart.

Tras el estreno en la radio francesa, las nuevas piezas esperan ser interpretadas en salas de concierto de todo el mundo, abriendo la posibilidad de que esta música, olvidada desde el siglo XVIII, forme parte del repertorio habitual de los intérpretes de flauta y arpa.

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