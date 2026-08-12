De Van Gogh a Cézanne: Sotheby’s subastará la colección de la familia Blaquier valuada en USD 450 millones

Nelly Arrieta de Blaquier (Gentileza MNBA)

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La casa de subastas Sotheby’s obtuvo un conjunto de obras valuado en unos USD 450 millones que perteneció a Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, una operación que perfila algunos de los lotes más caros de la próxima temporada y que llega después de la resolución de un expediente en Argentina por la exportación de una docena de piezas a Luxemburgo, con nombres como Van Vogh, Renoir, Degas ,Pissarro, Sisley, De Vlaminck y Gauguin, entre otros.

El bloque fue consignado por los hijos del matrimonio, que reunió pinturas impresionistas y postimpresionistas de primer nivel y, a través de Art Logistic S.A, tramitaron la salida del valioso conjunto fuera país bajo el régimen de exportación temporaria, con la finalidad de que fuera exhibido en Luxemburgo. Las obras nunca regresaron y la subasta incluirá varias de las obras exportadas, aunque aún no está claro si dos Monet formarán parte de la venta.

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La magnitud del envío quedó reflejada en las estimaciones de sus piezas más codiciadas. Un asesor de arte consultado por el medio sostuvo que el Van Gogh Châtaignier en fleurs roses et blanches, de 1890, podría alcanzar entre USD 150 millones y USD 200 millones, mientras que un arlequín de Paul Cézanne superaría los USD 120 millones, de acuerdo con una persona familiarizada con las obras.

"Arlequín" de Paul Cezanne, que se encuentra en la National Gallery of Art de Washington

“Fue una colección realmente magnífica”, dijo el marchante David Nash. En 1995, The New York Times había descrito a Nelly como propietaria de “la mayor colección privada de arte de Argentina”.

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Entre las piezas mencionadas figura ese Van Gogh de 1890, además de un arlequín pintado por Cézanne entre 1888 y 1890. Una obra de esa serie se encuentra en la National Gallery of Art de Washington.

El conjunto también incluye Avant la Course (1893), una escena de carreras de caballos de Edgar Degas; una vista callejera parisina de Camille Pissarro; y En canot (ou Jeune fille à la barque), un Renoir de 1877. Personas al tanto de las obras dijeron a la publicación que cada una de esas piezas podría venderse por más de USD 25 millones.

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La competencia por la consignación fue especialmente relevante porque Christie’s ya había gestionado varias ventas de la familia. Entre ellas estuvo Zouave (1888), el Van Gogh considerado la joya de la colección, que se vendió por cerca de USD 190 millones en una subasta privada.

Una de los “Nymphéas” (1907), de Claude Monet (Crédito: Sotheby’s / The New York Times)

La misma casa había vendido en noviembre pasado dos cuadros de Paul Signac: Les Andelys, les bains (1886), por USD 3,9 millones, y Les Andelys, Port Morin (1886), por USD 1,9 millones. En esa misma venta iba a ofrecerse Femme assise de profil vers la gauche (1890), un retrato de una mujer de rojo de Toulouse-Lautrec estimado entre USD 6 millones y USD 9 millones, pero la obra fue retirada.

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También había conseguido la colección de plata de la familia, estimada entre USD 15 millones y USD 20 millones, con subasta prevista en Londres en diciembre. Pese a ese antecedente, Sotheby’s se impuso esta vez tras ofrecer una garantía elevada, según varias fuentes del mercado citadas por la publicación. La casa rechazó hacer comentarios.

María Elena “Nelly” Arrieta de Blaquier era la única heredera de Ledesma, uno de los mayores productores de azúcar de Argentina, una de las principales mecenas de la Argentina y fundadora de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Carlos Pedro Blaquier se casó con ella en 1951 y presidió la empresa entre 1970 y 2013. El conjunto de obras, que ahora sale a subasta, nunca se mostró en el país.

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En 2012, Blaquier fue acusado de haber tenido un papel en secuestros cometidos en 1976 durante la dictadura militar argentina. Negó haber incurrido en irregularidades y murió en 2023 sin haber sido juzgado.

“Les Andelys, Port Morin”, de Paul Signac, otra de las obras que se subastará

Ese mismo año, la Dirección General de Aduanas de Argentina multó a la familia por exportar de manera incorrecta alrededor de una docena de obras a Luxemburgo, entre ellas piezas de Van Gogh, Degas, Renoir, Monet, Gauguin y Cézanne. Informes periodísticos de entonces aseguran que contaron con la expresa autorización de la Secretaría de Cultura de la Nación y de la Administración Nacional de Aduanas en 2019. Y que una vez en Luxemburgo, decidieron que ese era el mejor lugar para conservarlas.

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El régimen de exportación temporaria que la Aduana había autorizado para este lote de obras maestras, implicaba que las mercaderías quedaban exentas de tributos y, por otro, que los exportadores asumían la obligación de reimportarlas al territorio nacional, algo que nunca sucedió. Entonces, se colocó una multa de $7350 millones por una sanción administrativa aduanera.

El asunto se resolvió en julio, cuando las autoridades del gobierno aduanero actual dejaron sin efecto la sanción propuesta sobre las obras, según una persona familiarizada con el caso citada por Artnet News.

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Nelly Arrieta de Blaquier, fue mecenas del arte argentino y dueña de la colección más importante del país

Sigue sin definirse si dos Monet llegarán al martillo. Cuando se conoció la multa,se informó que el embarque incluía un Nymphéas de 1904 valorado en USD 50 millones y otro de 1908 tasado en USD 42 millones.

Sotheby’s no confirmó si esos Monet integran la consignación. El valor total atribuido al conjunto alimenta la posibilidad de que sí estén incluidos.

Aunque en los catálogos de Christie’s las obras no figuraban como propiedad de la familia Blaquier, su procedencia identificaba a los vendedores. Ambas piezas de Signac habían sido adquiridas en Lefevre Gallery.

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