Leer, estudiar y pensar: las herramientas que marcarán la diferencia en la era de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial reabre el debate sobre el valor de la educación, la lectura y el pensamiento crítico

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La importancia del conocimiento y la capacidad de discernir definen el debate contemporáneo. La traductora, Flavia Pittella sostuvo en Infobae en Vivo que la diferencia en el mundo actual radica en saber y comprender. “La gran diferencia la va a hacer aquella persona que sepa”, afirmó.

El contexto global, marcado por el avance de la inteligencia artificial, enfrenta a la sociedad a un nuevo desafío: distinguir entre quien solo consume información y quien es capaz de analizarla y crear a partir de ella.

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La creación de novedades ya no es exclusivamente humana. “La creación de cosas nuevas va a pasar a estar en manos de la inteligencia artificial. Pero va a ser una creación que nos afecte a los humanos”, señaló. Según la literaria, la filosofía contemporánea advierte que la clave reside en el conocimiento y en la capacidad de pensar más allá de lo dado.

La traductora advirtió que comprender la información y no solo entenderla de forma superficial resulta clave para formar criterio propio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber, comprender y enseñar: la diferencia esencial

La divulgadora planteó que el mundo se divide entre quienes pueden discernir y quienes solo consumen. “El mundo se va a dividir entre el que consume solamente inteligencia artificial y el que sabe discernir, y a partir de ese discernir, crear cosas nuevas”, destacó Pittella. Para ella, el estudio y la lectura resultan fundamentales: “Estamos en el punto de tenemos que volver a plantear esta idea de que es importante leer para saber”.

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Pittella distinguió entre comprender y entender superficialmente. “Un científico nos explica un agujero negro y cuando nos lo explica lo entendemos. Pero después no lo podemos explicar”, reflexionó. Para la autora, la diferencia la marca el maestro: “El maestro es alguien que sabe algo tan bien que te lo puede hacer entender a vos”.

La transmisión del saber, según Pittella, exige profundidad y compromiso. “El profesor siempre sabe mucho más de lo que da, tiene que saber mucho más”, sostuvo. Esta profundidad se convierte en condición para formar a otros y para evitar la superficialidad.

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La autora advirtió que la ignorancia favorece la manipulación, las noticias falsas y la pérdida de libertad para decidir en qué creer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro de la ignorancia y la desinformación

Pittella advirtió sobre los riesgos de la falta de conocimiento. “Hay un peligro en la ignorancia. Grave. No saber es peligroso para nuestra libertad, para nuestra ideología. Tenemos que poder decidir en qué creemos a partir de lo que sabemos. Para que no te engañen. Y para crear. No se puede crear nada sobre la base de la nada”, señaló.

La autora asocia el desconocimiento a la vulnerabilidad frente a la manipulación y las noticias falsas. En un contexto donde la información circula de manera masiva y muchas veces sin control, Pittella identificó el saber como un mecanismo de defensa y autonomía. “Saber” se transforma en un acto de decisión y de construcción identitaria.

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El discernimiento, para Pittella, es también una forma de resistencia ante las ideas impuestas y la pasividad. La autora enfatizó la necesidad de sostener el pensamiento crítico y la discusión como prácticas vitales en la actualidad.

Pittella recomendó la lectura de ciencia, como “La física en la vida cotidiana”, para entender el mundo a partir de ejemplos cercanos (Gemini)

La lectura y la ciencia, caminos para entender el mundo

Pittella recurrió a ejemplos concretos para explicar el valor del conocimiento. Recomendó “La física en la vida cotidiana” de Alberto Rojo, obra que acerca la ciencia a la vida diaria. “La física es inentendible y también es entendible. Entenderla ayuda a entender el mundo. Y él lo hace de una manera muy didáctica”, comentó.

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La autora destacó que la física puede explicarse en términos cercanos y útiles. Según Pittella, el libro divide la materia en temas como la luz, la gravedad y la velocidad, y los aplica a situaciones cotidianas. “Todo aplicado a la vida natural, a la vida cotidiana. La explica como para nosotros, que no entendemos nada de física”, afirmó.

El acceso al conocimiento, según Pittella, requiere materiales accesibles y propuestas que estimulen la curiosidad. La divulgadora defiende la lectura y la ciencia como instrumentos para comprender mejor la realidad y para formar criterio propio.

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Resistencia cultural: aprender, leer y debatir

La traductora consideró que el aprendizaje y la lectura constituyen “un acto de resistencia”. Frente a la proliferación de noticias falsas y la tendencia a recibir información pasivamente, Pittella afirmó: “Hoy, los que decidimos seguir estudiando, seguir leyendo, seguir yendo al cine, seguir discutiendo, es un acto de resistencia, porque todo el planeta apunta a que vos pasivamente recibas”.

Pittella asoció la continuidad del aprendizaje con la defensa de la libertad y la autonomía. “La única forma es saber”, subrayó. Para la autora, el conocimiento permite crear, decidir y evitar la manipulación. Insistió en que la cultura, la educación y el pensamiento crítico resultan fundamentales para enfrentar los desafíos actuales.

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