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Buenos Aires celebra a René Goscinny, el guionista porteño de ‘Asterix’ y

Si el tiempo lo permite, la jornada se realiza este sábado de 20 a 2 de la mañana con actividades al aire libre sobre avenida Corrientes entre Uruguay y Cerrito. Si llueve, pasan para el domingo 16

Obelisco de Buenos Aires, letras BA con vegetación, personajes de Asterix, Obelix y Dogmatix, edificios, cielo azul despejado, plantas.
El evento se realizará este sábado desde las 20 hasta las 2 de la madrugada entre Cerrito y Uruguay; si llueve, se traslada al domingo 16 en los mismos horarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Avenida Corrientes, el Obelisco y el universo de René Goscinny serán el eje de una nueva edición del evento cultural, comercial y gastronómico Corrientes 24 hs esta vez titulado Goscinny 100 años, este sábado desde las 20 y hasta las 2 de la mañana (si llueve se realiza el domingo 16 en los mismos horarios), en una celebración para conmemorar el centenario del nacimiento del guionista de Asterix y poner en escena su vínculo biográfico con Buenos Aires.

La actividad se desplegará entre Cerrito y Uruguay e incluirá juegos, promociones gastronómicas, activaciones en librerías, un espectáculo de mapping, estaciones fotográficas, cine al aire libre y mesas temáticas inspiradas en el banquete final de Asterix. El cronograma prevé discursos institucionales a las 20:30, la proyección de un video sobre el autor y el inicio del mapping a las 20:45, una clase de cocina francesa a las 21 y el comienzo de Asterix y Obelix: El Combate de los Jefes a las 21:45.

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La propuesta sumará descuentos y promociones en restaurantes y comercios de la zona. Esas ofertas estarán disponibles a través de un mapa virtual, según la información de la organización.

René Goscinny
Goscinny vivió su infancia y adolescencia en Buenos Aires, entre 1928 y 1945

René Goscinny nació en París el 14 de agosto de 1926 y vivió en Buenos Aires entre 1928 y 1945. Pasó en la ciudad toda su infancia y adolescencia hasta los 19 años, una etapa en la que empezó a desarrollar su vocación por el dibujo humorístico. En la capital argentina publicó sus primeros trabajos en las revistas del Liceo Francés. En diciembre de 1943, cuando tenía 17 años, recibió su diploma de bachiller.

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El propio Goscinny recordó esa etapa con palabras que la organización recuperó para la conmemoración: “Nos fuimos entonces a Buenos Aires donde viví toda mi infancia. Mi padre tenía vacaciones cada tres años y ahí volvíamos a Francia”. Ese vínculo también apareció en la forma en que evocaba su educación sentimental y cultural. “Para mí, había términos de un exotismo extraordinario como Corréze, Angoulême, Limoges, les Deux Sevres. En cambio, lo que era normal para mí era gaucho, Mendoza, Los Andes, La Pampa”, expresó.

La obra de Goscinny está traducida a más de 110 idiomas y hace reír desde hace 75 años a lectores de todo el mundo; el guionista firmó, entre otros, Astérix, Lucky Luke, El pequeño Nicolás e Iznogud
La obra de Goscinny está traducida a más de 110 idiomas y hace reír desde hace 75 años a lectores de todo el mundo; el guionista firmó, entre otros, Astérix, Lucky Luke, El pequeño Nicolás e Iznogud

La memoria de la ciudad también quedó asociada a sus calles. “Los nombres de las calles de mi niñez son Rivadavia, Florida, Alvear”, señaló.

La nueva edición de Corrientes 24 hs buscará reunir a vecinos y visitantes en torno de una programación al aire libre que combinará cultura, gastronomía y entretenimiento familiar. El evento tendrá como uno de sus momentos centrales una recreación del espíritu festivo de la obra del autor a través de mesas temáticas inspiradas en el cierre de las aventuras de Asterix.

La vigencia internacional de su obra fue subrayada por Leopoldo Kulesz, director de Libros del Zorzal. “La obra de René Goscinny está traducida a más de 110 idiomas y hace reír hace 75 años a niños de entre 7 y 99 años”, afirmó. Kulesz también vinculó esa trayectoria con la etapa porteña del autor: “Un talento infinito que además supo combinar su inspiración con genios del dibujo (Astérix con Uderzo, Lucky Luke con Morris, El pequeño Nicolás con Sempé, Iznogud con Tabary). Este genio único vivió en Buenos Aires desde sus 2 hasta sus 19 años, donde aprendió a reírse, a dibujar y a hacer reír. El viernes 14 de agosto cumplió 100 años ¿Cómo no celebrarlo?”

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