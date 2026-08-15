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Murió Raoul Vaneigem, autor del manifiesto que inspiró el Mayo Francés

‘La revolución de la vida cotidiana’, publicado en 1967, fue un grito de protesta contra el trabajo sin sentido, el materialismo y la autoridad en aquellos agitados días

Retrato en blanco y negro de un hombre mayor con pelo canoso, rostro con arrugas y una sombra diagonal que cruza su cara
Raoul Vaneigem, autor de “La revolución de la vida cotidiana”, murió a los 92 años en Sant Pol de Mar, España
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Raoul Vaneigem, prolífico escritor belga cuyo manifiesto radical de 1967, La revolución de lo cotidiano, fue una de las principales inspiraciones del levantamiento estudiantil de mayo de 1968 en Francia, falleció el 28 de julio en su casa de Sant Pol de Mar, en la costa norte de Barcelona, ​​España. Tenía 92 años. Su familia anunció su fallecimiento.

Los estudiantes llevaban el libro del Vaneigem en sus bolsillos y repetían sus aforismos ferozmente anticapitalistas y libertarios en sus gritos y grafitis durante aquellos eufóricos días de primavera en los que el orden burgués francés parecía desmoronarse.

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No fue así. Pero la perspicacia del escritor al diagnosticar el descontento francés con la prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, reiterada en decenas de libros posteriores que exploraron un profundo sentimiento de inquietud nacional, lo convirtió en un referente intelectual en Francia durante los siguientes 50 años. Cuando los ciudadanos franceses salían a las calles, como solían hacer, los periodistas acudían con frecuencia para conocer la opinión Vaneigem.

Algunos de sus libros vendieron decenas de miles de ejemplares, como Una advertencia a los estudiantes (1995) y el manifiesto de 1967 (publicado en francés como Traité de Savoir-Vivre à l’Usage des Jeunes Générations, literalmente Manual de cómo vivir para los jóvenes). Los ingresos permitieron al solitario autor llevar una vida austera en el campo belga, intercambiando libros por verduras y evitando cualquier vínculo con la universidad. También se ganaba la vida escribiendo artículos para una editorial suiza de enciclopedias.

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“Su vida fue un ejemplo de lo que profesaba”, dijo su hijo Ariel en una entrevista.

El mundo del trabajo sin sentido, del materialismo, de la autoridad; los instrumentos de control y represión del Estado: estos eran los objetivos de la prosa poética del Sr. Vaneigem, pulida hasta convertirla en frases fáciles de recordar, idóneas para una manifestación callejera o un mural universitario. “¿Quién quiere un mundo en el que la garantía de no morir de hambre implique el riesgo de morir de aburrimiento?“, escribió al comienzo de Revolución. La pregunta reflejaba a la perfección la anomia de la generación que saldría a las calles menos de un año después. En su opinión, el bienestar material era tan insatisfactorio como un trabajo seguro de nueve a cinco.

Criticó al comunismo con la misma dureza que al capitalismo. “Las grandes ilusiones colectivas, debilitadas por el derramamiento de sangre de tantos, han dado paso a los miles de ideologías prefabricadas que la sociedad de consumo vende como si fueran máquinas portátiles que confunden el cerebro”, escribió.

Estuvo en París durante el levantamiento de mayo de 1968, manifestándose junto a los estudiantes, y participó en la ocupación del Instituto Nacional Pedagógico, una agencia estatal que dirigía los métodos de enseñanza en toda Francia y que era un objetivo prioritario para los manifestantes. La revuelta, según declaró más tarde , “asestó un golpe mortal a las supuestas virtudes y conductas impuestas durante milenios, que parecían verdades inquebrantables”.

Raoul Vaneigem
“La revolución de la vida cotidiana” cuestionó el trabajo sin sentido, el materialismo y la autoridad en la sociedad moderna

Junto con su antiguo amigo Guy Debord, fue uno de los primeros miembros de la Internacional Situacionista, un grupo informal de escritores, pensadores y artistas de izquierda cuya crítica al capitalismo quedó plasmada en el libro de Debord de 1967, La sociedad del espectáculo, que fue el otro texto clave para los estudiantes manifestantes.

Ambos compartían la creencia marxista de que los trabajadores de la sociedad moderna se habían alienado de su trabajo, desconectándose de una labor en la que no tenían ningún interés y que producía beneficios para otros.

La metáfora central de Debord para expresar esta alienación era la idea de que toda experiencia, no solo la laboral, ya no era directa sino mediada, reducida a una serie de distracciones sin sentido, o “espectáculos”. Implícita estaba la idea de que, en la era precapitalista, los individuos participaban de forma más directa en la vida y el trabajo. Pero en el mundo moderno, los ciudadanos se habían convertido en consumidores pasivos manipulados por un espectáculo interminable, una idea que algunos autores han encontrado muy relevante en la era de Trump.

“Frente a la pasividad del ‘espectáculo’, los situacionistas proponen como solución la ‘participación total’”, escribió The Times Literary Supplement cuando los dos libros aparecieron en 1967.

A diferencia de Debord —ambos se distanciaron en 1970, y este se suicidó en 1994—, Vaneigem se preocupaba por las implicaciones prácticas y cotidianas de la servidumbre laboral moderna. “¿Qué chispa de humanidad, de posible creatividad, puede permanecer viva en un ser al que se le despierta a las 6 de la mañana, que es sacudido en trenes suburbanos, ensordecido por el estruendo de la maquinaria, blanqueado y aturdido por sonidos y gestos sin sentido?”, preguntó en Revolución.

Aunque hizo un llamamiento a la revuelta general contra las condiciones establecidas —el último capítulo de su libro se titulaba “¡No nos joderéis mucho más!”—, se mantuvo vago sobre la supuesta utopía venidera.

El manifiesto “era bastante original para la época”, declaró Pierre Taminiaux, profesor emérito de francés en Georgetown, en una entrevista. “La idea era transformar la vida cotidiana”. Vaneigem, añadió, “se centró más en la vida cotidiana que el marxismo tradicional”.

Raoul Raymond Augustin Vaneigem, hijo único, nació el 21 de marzo de 1934 en Lessines, en la región de Valonia, Bélgica, hijo de Marguerite (Tilte) Vaneigem y Paul Vaneigem, un trabajador ferroviario y sindicalista militante que participó en la resistencia antinazi. Estudió filología románica en la Universidad Libre de Bruselas, donde se graduó en 1956 con el equivalente a una maestría.

Hombre con pelo blanco, chaqueta y camisa frente a una pared de ladrillos con una pequeña escultura, fotografía en blanco y negro
Raoul Vaneigem fue una referencia intelectual en Francia durante décadas por su crítica al descontento social posterior a la Segunda Guerra Mundial

Su tesis versó sobre el poeta protosurrealista francés del siglo XIX, el conde de Lautréamont, y Vaneigem siguió influenciado por los surrealistas franceses a lo largo de toda su trayectoria literaria. Impartió clases en la École Normale de Nivelles, en Bélgica, hasta 1964.

Conoció a Debord en 1961 a través del filósofo marxista Henri Lefebvre, rápidamente se convirtió en un miembro destacado de los situacionistas y comenzó a trabajar en La revolución de la vida cotidiana. El manuscrito fue rechazado inicialmente por la editorial Gallimard, hasta que el autor Raymond Queneau , que publicaba con Gallimard, salió en su defensa.

Tras Revolución, Vaneigem publicó unas 55 obras en Francia y Bélgica, de las cuales solo una, El movimiento del espíritu libre (1986), parece haber sido traducida al inglés. Este libro, sobre los movimientos heréticos durante la Edad Media, reflejaba otra de sus especialidades. Escribió otros libros sobre herejes medievales y otros más sobre el escritor renacentista François Rabelais.

Le sobreviven sus dos hijas, Ariane y Chiara; sus dos hijos, Ariel y Tristan; y su compañera, Eleni Konstantinidou. Sus dos matrimonios terminaron en divorcio. Consultado por periodistas en el momento del llamado levantamiento de los Chalecos Amarillos en Francia, que comenzó en 2018, fue inequívoco en su apoyo a ese movimiento contra la desigualdad económica. “La gente ha decidido no tener más guía que ellos mismos”, declaró al periódico Le Monde. «Siguen adelante, con vacilaciones, temblores, cometiendo errores, levantándose una y otra vez. Pero se inspiran en la luz del pasado, en esa aspiración a una vida plena y a un mundo mejor".

Fuente: The New York Times

[Fotos: Michel Vanden Eeckhoudt/ Agency, vía Redux; Practical Paradise Publications y Tristan Jeanne-Vales/ Opale Photo]

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