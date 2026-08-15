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Alessandra Sanguinetti impacta en Locarno con su película ‘La ilusión de un verano sin fin’ y se lleva dos premios

La fotógrafa y cineasta argentina ganó el Leopardo de Oro y el Premio Swatch con una película de registro documental, filmada durante más de 25 años en la pampa bonaerense

Dos figuras de pie, descalzas, con trajes de baño, se abrazan en un campo de hierba verde bajo un cielo oscuro y nublado. Al fondo hay un árbol y una valla
Alessandra Sanguinetti ganó el Leopardo de Oro en Cineastas del Presente del Festival de Cine de Locarno con 'La ilusión de un verano sin fin'
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La fotógrafa y cineasta Alessandra Sanguinetti se consagró con el Leopardo de Oro en la sección Cineastas del Presente del 79.º Festival de Cine de Locarno con La ilusión de un verano sin fin (The Illusion of an Everlasting Summer), un documental de 94 minutos que registra más de un cuarto de siglo en la vida de dos primas en la Pampa bonaerense. La coproducción entre Argentina y Estados Unidos también obtuvo el Premio Swatch a la Ópera Prima, lo que convierte a este debut en el largometraje en uno de los más reconocidos de la edición 2026 del certamen suizo.

El filme sigue a Guillermina Aranciaga y Belinda Stutz desde 1999, cuando tenían 9 y 10 años respectivamente, hasta sus 34 y 35, en una zona rural de la provincia de Buenos Aires que incluye los partidos de General Guido, Dolores y Maipú. Lo que comenzó como un proyecto fotográfico paralelo —Sanguinetti las fotografiaba en retratos de gran formato mientras también las filmaba con una cámara rudimentaria— derivó en un retrato íntimo del paso del tiempo, la amistad femenina y los modos en que la vida campestre moldea los sueños de la infancia. Según describió The Hollywood Reporter, el resultado es “un documental luminoso e imborrable” que sigue a las dos primas “desde los juegos de la niñez hasta su propio rol como madres”.

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El film fue producido por la cineasta argentina Julia Solomonoff junto a la propia Sanguinetti, y fue adquirido para su distribución por la plataforma MUBI. Su desarrollo contó con el apoyo de becas del Sundance Institute. La película se organiza como un retrato de tres personas: las dos protagonistas y la directora misma, cuya presencia se percibe a lo largo de los años de filmación y cuya mirada femenina sobre una región históricamente narrada por hombres es uno de los ejes que los críticos señalaron con mayor insistencia.

Mujer joven sentada, con cabello oscuro y hebras claras, ojos oscuros y top negro de tirantes, en un interior con fondo oscuro y ventana
Alessandra Sanguinetti es cineasta y reconocida fotógrafa, miembro de la agencia Magnum Photos

Quién es Alessandra Sanguinetti

Nacida en Nueva York en 1968, Alessandra Sanguinetti se mudó a Buenos Aires a los dos años y vivió en Argentina hasta 2003. Estudió antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) antes de trasladarse al International Center of Photography de Nueva York. Miembro de Magnum Photos desde 2007, su obra fotográfica integra las colecciones del MoMA de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art, el Museum of Fine Arts de Houston y el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. A lo largo de su carrera recibió la beca Guggenheim, la beca de la Fundación Hasselblad, el Premio Discovery de las Rencontres d’Arles y la beca MacDowell, entre otros reconocimientos.

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La ilusión de un verano sin fin es la tercera entrega de un proyecto que Sanguinetti lleva adelante desde finales de los años 90. El trabajo con Guille y Belinda dio origen a dos libros fotográficos anteriores: The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of Their Dreams (2010) y una primera edición del mismo título que comparte con el documental (2020). El filme no funciona como un apéndice de esos libros, sino como una obra autónoma con su propia lógica narrativa: más lineal y continua que las series fotográficas, registra los cambios físicos y emocionales de las dos mujeres, sus desencuentros, reencuentros y las tensiones entre los sueños de la infancia y las exigencias de la maternidad temprana y el matrimonio.

El Leopardo de Oro en la sección Cineastas del Presente lleva un premio de 35.000 francos suizos (unos 43.000 dólares), repartidos en partes iguales entre la directora y el productor. La película también figura en la selección de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián 2026, donde competirá en los próximos meses junto a otra producción argentina, El tren fluvial, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.

[Fotos: Festival de Locarno]

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