Florin Serban triunfa en el Festival de Locarno con un drama sobre el racismo en la Rumanía actual

El realizador rumano Florin Șerban obtuvo el premio mayor del Festival de Locarno 2026 por su película 'You don't belong here'

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El rumano Florin Serban se alzó con el Leopardo de Oro en la 79.ª edición del Festival de Cine de Locarno con You Don’t Belong Here (Tu no perteneces aquí) un filme de más de dos horas y media que aborda el racismo contra la comunidad gitana en la Rumania contemporánea. La ceremonia de premiación se celebró este sábado en la ciudad suiza a orillas del lago Maggiore, donde diecisiete películas compitieron por el galardón máximo del certamen.

El jurado, presidido por el cineasta belga Fabrice du Welz, distinguió la película por “la fuerza de su escritura, la singularidad de su visión y su dominio excepcional del lenguaje cinematográfico”. El Leopardo de Oro lleva un premio de 92.000 dólares, que se reparte en partes iguales entre el director y el productor. En este caso, Serban asumió ambos roles.

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You Don’t Belong Here —cuyo título en rumano es Nu e locul tău aici— sigue a Marius, médico jefe de un hospital en su pequeña ciudad natal, quien cría solo a su hijo adolescente Ioan tras la muerte de su esposa. La historia se precipita cuando la policía señala al joven como sospechoso del asesinato de un anciano de la comunidad gitana, y el padre descubre que su hijo lleva una doble vida nocturna junto a una banda de vigilantes enmascarados. La película se rodó en 25 días durante noviembre y diciembre de 2025 en Bucarest y Reșița. El joven actor Teodor Butănescu, en su primer papel protagónico, recibió además una mención especial del jurado.

Serban declaró en el sitio web del festival que su película es “ante todo, un retrato de una forma de ver el mundo que quizás está desapareciendo. O quizás debería desaparecer”. Nacido en 1975 en Reșița, el director estudió filosofía en la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca y luego se graduó con honores en dirección cinematográfica en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Su debut en el largometraje, If I Want to Whistle, I Whistle (2010), le valió el Gran Premio del Jurado y el Premio Alfred Bauer a la innovación en el Festival de Berlín, y fue seleccionada como candidata de Rumania al Óscar a la Mejor Película Internacional. You Don’t Belong Here es su regreso a la competición internacional tras varios años de proyectos de menor circulación.

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El premio a la Mejor Interpretación fue para la actriz surcoreana Kim Minhee

La actriz italiana Monica Bellucci obtuvo el Leopardo a la Mejor Interpretación por su papel en Ketticè, del director Giovanni Tortorici. En el filme, ambientado en Palermo en 2012, Bellucci interpreta a la madre de un adolescente de familia aristocrática: una mujer atrapada en las convenciones sociales, alejada de su propia femineidad y sin capacidad de comunicarse con su hijo. “Es la primera vez que interpreto a una mujer descuidada, que ya no se cuida a sí misma. El espejo de una sociedad en la que padres e hijos ya no se hablan”, afirmó la actriz durante la presentación del filme. La producción, que llegará a las salas italianas el 3 de septiembre, cuenta con Luca Guadagnino entre sus productores. Tortorici fue asistente de Guadagnino antes de debutar como realizador con Diciannove (2025).

El premio a la Mejor Interpretación fue para la actriz surcoreana Kim Minhee, reconocida por su trabajo en Nowhere to Lay My Eyes, del director Hong Sangsoo. El filme narra la visita de un hermano y una hermana a su madre en la isla de Jeju, y le valió además a Sangsoo el galardón al Mejor Director. La pareja artística formada por Hong y Minhee acumula ya dos premios de interpretación en Locarno: la actriz había ganado el mismo galardón dos años atrás por By the Stream, también del director coreano.

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Entre los demás reconocimientos de la noche, el Premio Especial del Jurado —dotado con 30.000 francos suizos— recayó en The Riverbank (A Margem do Rio), coproducción de Brasil y Alemania dirigida por el dúo Matheus Farias y Enock Carvalho. En la sección Cineastas del Presente, el Leopardo de Oro fue para The Illusion of an Everlasting Summer (La ilusión de un verano sin fin), de la directora y fotógrafa argentina nacida en Nueva York Alessandra Sanguinetti, una coproducción de Argentina y Estados Unidos.

{Fotos: festival de Locarno]