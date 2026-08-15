Graciela Hasper y Fabio Kacero se cruzan en ‘Cantos de Sirena’, la muestra que ya abrió en Torre Macro

La exposición Cantos de Sirena reúne la abstracción geométrica de Graciela Hasper y el universo conceptual de Fabio Kacero en Torre Macro

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La abstracción geométrica de Graciela Hasper y el universo conceptual de Fabio Kacero se encuentran en Cantos de Sirena, una exposición abierta al público en Torre Macro hasta el 30 de septiembre de 2026. La muestra, con curaduría de Patricia Rizzo, ocupa el espacio de la Avenida Eduardo Madero 1172, en Buenos Aires, y pone en diálogo dos poéticas que, pese a sus diferencias formales, comparten un poderoso componente de seducción visual.

El título de la exhibición remite a la expresión que describe propuestas irresistibles y a la vez engañosas. La curadora traza una analogía entre esa imagen mitológica y las obras de los dos artistas convocados: ambas atraen con fuerza, pero exigen del espectador una mirada más atenta para descubrir lo que no se revela de manera inmediata. La propuesta funciona así en dos registros simultáneos: el de la persuasión sensorial y el de la reflexión.

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Graciela Hasper es una figura central de la escena artística argentina desde los años 90, cuando integró el grupo de artistas vinculados al Centro Cultural Ricardo Rojas. Su práctica transita la pintura, la instalación y la intervención en espacios públicos, con una investigación sostenida sobre el color, la luz y la percepción visual. Entre sus obras de sitio específico se destacan el mural Rotación en la estación Catalinas de la línea E del Subterráneo de Buenos Aires (2019) y la instalación permanente Continuous Motion en el Aeropuerto Internacional de Houston (2025). Su obra integra las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museum of Fine Arts de Houston y el Malba. Fue nombrada académica de número por la Academia Nacional de Bellas Artes en 2022.

Banco Macro presenta Cantos de Sirena en Avenida Eduardo Madero 1172, en Buenos Aires, con curaduría de Patricia Rizzo hasta el 30 de septiembre de 2026

Fabio Kacero proviene de la tradición conceptual y ha desarrollado una práctica que cruza la imagen, la escritura y el objeto. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, exhibe su trabajo desde principios de los años 90 en galerías y museos de Argentina, Brasil, España, México, Estados Unidos y Japón. Su muestra antológica Detournalia, presentada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2014, fue un punto de inflexión en el reconocimiento institucional de su obra. A lo largo de su carrera recibió, entre otros galardones, el Premio Konex (2002) y el Premio Leonardo a la Joven Generación (1998). En paralelo a su actividad plástica, publicó cuatro libros bajo el sello de la Editorial Mansalva.

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En Cantos de Sirena, Hasper despliega composiciones de abstracción geométrica que alteran el cromatismo y generan ilusiones ópticas en el espacio arquitectónico, mientras Kacero presenta libros imaginarios, signos herméticos y objetos que simulan estar congelados o nevados, dotados de una inmovilidad que el artista convierte en recurso poético. Las visitas abiertas al público están a cargo de las mediadoras culturales de la Asociación Civil Ronda Cultural, y las escuelas e instituciones pueden solicitar recorridos guiados a través del sitio oficial del banco. La muestra permanece abierta hasta el 30 de septiembre.

[Fotos: prensa Torre Macro]