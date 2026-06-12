El Museo Violeta Parra incorpora dos piezas inéditas de la inolvidable cantora chilena

El Museo Violeta Parra de Santiago de Chile recibió dos obras inéditas de Violeta Parra que serán restauradas y exhibidas al público en los próximos meses

El Museo Violeta Parra, en Santiago de Chile, recibió recientemente dos obras inéditas de la artista y folclorista chilena, que están siendo restauradas y serán exhibidas al público en los próximos meses.

Las obras, una obra textil y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas completas de la autora de “Gracias a la vida”, fueron donadas en mayo por el músico Ángel Parra Orrego, nieto de la artista, y pasaron a formar parte, en calidad de comodato, del museo.

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“Es muy importante para el museo y para Chile también contar con esta donación, sobre todo en un contexto de recuperación del espacio público. Este espacio se quemó en el estallido social (de 2019) y para recuperarlo no ha sido fáci”, dijo a esta agencia la directora ejecutiva de la institución, Denise Elphick.

La primera obra es la arpillera El Jilguerillo, una obra de lana cosida sobre tela rústica, típica de Chile, que mide 1,48 x 1,08 metros y representa un árbol de la vida con una figura antropomórfica en tonos violeta y un gato a cada lado del tronco.

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Elphick explicó que pudieron identificar el nombre de la arpillera gracias a una fotografía antigua que aparece en un libro y descubrieron además que el título tiene relación con la segunda obra donada.

El cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas de Violeta Parra, de aproximadamente 91 páginas escritas por ambas caras y de puño y letra de la creadora, contiene una estrofa que se llama “El Jilguero”.

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El cuaderno manuscrito de Violeta Parra tiene unas 91 páginas escritas por ambas caras y reúne de puño y letra las décimas autobiográficas de la artista chilena

“Fue muy interesante descubrir que el nombre de esta obra, ya desde los años 70, era El Jilguerillo y eso nos llevó a revisar una de las décimas y empezar a unir todos estos elementos para entender mejor la historia”, indicó a esta agencia el conservador del museo, Pablo Marfán.

También fueron donadas otros documentos de alto valor patrimonial, como cartas escritas por la propia Violeta Parra, transcripciones mecanografiadas de entrevistas a cultores tradicionales, transcripciones de sus canciones y una copia del poemario Manifiesto de Nicanor Parra, escrito por su hermano, y diseñado por la artista catalana Roser Bru.

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En los próximos meses, el equipo del museo estudiará las obras y las someterá a distintos procesos de conservación para exponerlas por primera vez al público el 4 de octubre, en coincidencia con el natalicio de la famosa folclorista (San Carlos, 1917-1967).

“Estas cosas le pertenecen al pueblo de Chile, como ella lo dijo tantas veces”, indicó el nieto de la artista el pasado 30 de mayo cuando donó las obras.

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Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Elvis González]