Lux Lindner regresa al Rojas

El Centro Cultural Rojas abre junio con el regreso de Lux Lindner y una muestra sensible de Paula Hacker

El Centro Cultural Rojas inaugurará en junio dos exposiciones de Lux Lindner y Paula Hacker en su sede de Av. Corrientes 2038, con entrada gratuita, en una programación que combina el regreso de un artista ligado a la historia del espacio con una serie fotográfica centrada en la relación entre cuerpo, memoria y respiración.

La primera apertura será el miércoles 17 de junio a las 19 horas en el entrepiso, con Nuestro Rojas | Artista invitado: Lux Lindner. La segunda será el viernes 19 de junio a las 18.30 h en la fotogalería, con Lo bello y lo ausente de tu respiración, que podrá visitarse hasta el 28 de julio de lunes a sábados de 10 a 20 h.

PUBLICIDAD

La muestra de Lux Lindner marca el regreso del artista al lugar donde presentó parte de sus primeras exhibiciones, bajo curadurías de Jorge Gumer Maier y Alfredo Londaibere. La exposición fue organizada por Archivo El Rojas.UBA y Mariano Oropeza, quien también firma la curaduría del entrepiso. La exposición reunirá obras históricas de la serie “Metalizaciones”, realizadas entre 1992 y 2001, junto con documentos personales y materiales del Archivo El Rojas.UBA que reconstruyen el vínculo del artista con la institución y recuperan escenas de la actividad cultural de los años noventa.

Entre las piezas exhibidas figuran Armas Largas 1 & 2”¿ de 1993/94, Argentina 78 de 1998 y Cándido López como Abstracto Geopolítico de 2000, según el centro cultural. La institución señaló además que se trata de trabajos que no se veían desde el siglo XX. En simultáneo, el archivo presentará nuevas piezas gráficas históricas, entre ellas un adelanto de una obra de Claudio Nadie escrita por el propio dramaturgo para la Hoja del Rojas a comienzos de los años noventa.

PUBLICIDAD

Parte de la muestra de Lux Lindner en el Centro Cultural Rojas

Lindner, nacido en Buenos Aires en 1966, desarrolla una práctica que incluye pintura, performance, ambiente sonoro, animación, producción de objetos y escritura escénica, articulada por el dibujo lineal, de acuerdo con la presentación de la muestra. El Rojas definió su obra como una indagación sobre el devenir histórico argentino, atendiendo a dimensiones íntimas y proyecciones proféticas.

Entre sus distinciones, el centro cultural enumeró el Primer Premio de la Bienal Nacional de Dibujo de San Juan en 2024, el Segundo Premio del Salón Nacional de Artes Visuales en dibujo en 2021, el Premio de la Oficina de Monumentos Consensuados en 2018, el Tercer Premio de Pintura del Banco Nación en 2017, el Premio Fundación Andreani en 2009, el Premio Klemm en 2006, el Premio Konex en 2002 y el Premio Braque en 1997.

PUBLICIDAD

La institución añadió que en 2020 obtuvo la Residencia de Fundación Andreani y que en 1998 recibió la beca Fulbright/Pratt Institute, además de una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. Su trabajo performático incluye Exploding Gumier inevitable en 2024 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Viaje de invierno por el calentamiento ideológico en 2025 en Museo MARCO y ¿A quién perdiste en el agujero de conejo? en 2026 en Galería del Paseo de Punta del Este.

Paula Hacker presenta una serie fotográfica intervenida con escritura manuscrita

La segunda muestra en abrir será la de Paula Hacker, con curaduría de Daniel Fischer, en la fotogalería del Rojas. La artista trabaja con fotografías intervenidas por una escritura manuscrita que construye imágenes en las que se entrelazan el cuerpo, la memoria y la respiración. El texto curatorial describió esas piezas como imágenes en las que aparece “un cuerpo suspendido en una ensoñación eterna”, envuelto por una caligrafía desplegada en un espacio abstracto. Esa escritura, siempre según el material del Rojas, funciona como respiración visible y como una forma de protección y de dolor.

PUBLICIDAD

Fotos de Paula hacker en el Centro Cultural Rojas

La institución vinculó la muestra con la obra de Yasunari Kawabata y situó la propuesta en una frontera entre belleza y desaparición. En esa lectura, la caligrafía azul de ritmo oriental excede el plano de la fotografía y se transforma en una “gramática del dolor”.

Hacker, nacida en Buenos Aires en 1965, es artista visual y licenciada en Psicología, con especialización en talleres artísticos ligados al ámbito social, de acuerdo con la biografía difundida por el centro cultural. Su formación incluyó estudios con Carlos Gorriarena, investigación sobre papel artesanal junto a Silvina Pérez, trabajo en el taller de Matilde Marín y seminarios con Liliana Porter y Ana Tiscornia.

PUBLICIDAD

El Rojas informó que su producción recibió becas de la Academia Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura. Entre sus reconocimientos recientes mencionó el Primer Premio de la Fundación Estímulo de Bellas Artes en 2022 y una Mención Especial en Monocopia en el 68° Salón Manuel Belgrano en 2024.

Sobre Fischer, la presentación institucional indicó que es arquitecto, curador de arte contemporáneo e investigador, y que actualmente desarrolla su doctorado en Artes en la Universidad Nacional de La Plata. También señaló que integra el Consejo Directivo de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste y que allí se desempeña como profesor titular de Gestión y Curaduría y Seminario Taller.

PUBLICIDAD

El texto agregó que Fischer es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y de AICA, que colaboró durante más de una década con UNICEF y la ONU en programas vinculados con cultura y derechos, y que su trayectoria incluye la dirección del Museo de Bellas Artes René Bruseau y curadurías en ferias como Pinta Londres y Miami.