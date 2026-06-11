Inédito: subastan en París el primer bolso de cuero creado a partir de células de T-Rex (Foto: REUTERS/Ardee Napolitano)

Un bolso de cuero reconstruido a partir de células de Tyrannosaurus rex se subasta este jueves en París, una pieza “única en el mundo” estimada en un valor de entre entre 350.000 y 580.000 dólares.

Presentado hace unos meses en Ámsterdam, este bolso se creó a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en Montana, Estados Unidos, hace 25 años.

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“En los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex“, explicó recientemente Iacopo Briano, experto en paleontología, asociado a la venta.

El paleontólogo Iacopo Briano sostiene el bolso (REUTERS/Ardee Napolitano)

La casa de subastas Drouot, donde el bolso se pondrá a la venta este jueves a las 18H00 (16H00 GMT), habla de “un objeto sin precedentes en la historia del lujo” y de una “proeza científica” que permite crear cuero “sin recurrir en absoluto a la ganadería”, según un comunicado.

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“El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva”, añade.

Según Briano, este material es distinto del cuero vegano, fabricado a partir de plástico.

La pieza será rematada este jueves en la sala Drouot, con una base estimada de 350.000 a 580.000 dólares, tras haber sido mostrada meses atrás en Ámsterdam como un ejemplar sin equivalentes (REUTERS/Ardee Napolitano)

“Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!”, asegura.

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Estimado en un valor de entre 300.000 y 500.000 euros, la casa que organiza la subasta, Alexandre Giquello, precisa que fue necesario “inventar un precio” de venta, que debía reflejar tanto el monto de las inversiones necesarias para crear este bolso como su rareza.

Al final, “300.000 euros siguen siendo muchísimo, muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo”, indicó.

Fuente: AFP