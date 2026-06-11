Cultura

Inédito: subastan en París el primer bolso de cuero creado a partir de células de T-Rex

La pieza será rematada este jueves en la sala Drouot, con una base estimada de 350.000 a 580.000 dólares, tras haber sido mostrada meses atrás en Ámsterdam como un ejemplar sin equivalentes

Guardar
Google icon
Inédito: subastan en París el primer bolso de cuero creado a partir de células de T-Rex (Foto: REUTERS/Ardee Napolitano)
Inédito: subastan en París el primer bolso de cuero creado a partir de células de T-Rex (Foto: REUTERS/Ardee Napolitano)

Un bolso de cuero reconstruido a partir de células de Tyrannosaurus rex se subasta este jueves en París, una pieza “única en el mundo” estimada en un valor de entre entre 350.000 y 580.000 dólares.

Presentado hace unos meses en Ámsterdam, este bolso se creó a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en Montana, Estados Unidos, hace 25 años.

PUBLICIDAD

“En los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex“, explicó recientemente Iacopo Briano, experto en paleontología, asociado a la venta.

El paleontólogo Iacopo Briano sostiene el bolso (REUTERS/Ardee Napolitano)
El paleontólogo Iacopo Briano sostiene el bolso (REUTERS/Ardee Napolitano)

La casa de subastas Drouot, donde el bolso se pondrá a la venta este jueves a las 18H00 (16H00 GMT), habla de “un objeto sin precedentes en la historia del lujo” y de una “proeza científica” que permite crear cuero “sin recurrir en absoluto a la ganadería”, según un comunicado.

PUBLICIDAD

“El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva”, añade.

Según Briano, este material es distinto del cuero vegano, fabricado a partir de plástico.

La pieza será rematada este jueves en la sala Drouot, con una base estimada de 350.000 a 580.000 dólares, tras haber sido mostrada meses atrás en Ámsterdam como un ejemplar sin equivalentes (REUTERS/Ardee Napolitano)
La pieza será rematada este jueves en la sala Drouot, con una base estimada de 350.000 a 580.000 dólares, tras haber sido mostrada meses atrás en Ámsterdam como un ejemplar sin equivalentes (REUTERS/Ardee Napolitano)

“Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!”, asegura.

Estimado en un valor de entre 300.000 y 500.000 euros, la casa que organiza la subasta, Alexandre Giquello, precisa que fue necesario “inventar un precio” de venta, que debía reflejar tanto el monto de las inversiones necesarias para crear este bolso como su rareza.

Al final, “300.000 euros siguen siendo muchísimo, muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo”, indicó.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaArteSubastaT-RexDinosaurioParís

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una muestra panorámica de Dan Flavin, con obras de los años 60 y 70, en el Malba

La exposición “Luz, color y espacio”, organizada por la Dia Art Foundation, propone un recorrido amplio por el pionero del minimalismo estadounidense y reúne piezas de distintas etapas de su trayectoria

Una muestra panorámica de Dan Flavin, con obras de los años 60 y 70, en el Malba

Patrick Bruel, ícono del pop francés, acusado de violación y agresión sexual

La situación del músico vuelve a poner el foco sobre figuras conocidas del espectáculo francés, con más acusaciones recientes y la intervención de varias abogadas que representan a mujeres en distintos hechos denunciados

Patrick Bruel, ícono del pop francés, acusado de violación y agresión sexual

Bill Laurance, el pianista de Snarky Puppy, vuelve en formato trío: “El jazz es libertad, pero también es alegría”

El multifacético músico inglés se presenta este jueves en un concierto compartido con el cuarteto del guitarrista Mark Lettieri, uno de sus compañeros en la famosa banda de jazz fusión

Bill Laurance, el pianista de Snarky Puppy, vuelve en formato trío: “El jazz es libertad, pero también es alegría”

Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos”

A través de una de sus máximas más filosas, la célebre filóloga aragonesa desarma el narcisismo de la era digital. Un recorrido por su obra menos citada, el valor del pensamiento clásico frente al individualismo moderno y la vigencia de un diagnóstico que cruza los siglos

Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos”

Tips de ortografía: Bosnia y Herzegovina o Bosnia-Herzegovina, escritura adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: Bosnia y Herzegovina o Bosnia-Herzegovina, escritura adecuada

DEPORTES

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: el estadio Azteca abrió sus puertas para la gran fiesta

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: el estadio Azteca abrió sus puertas para la gran fiesta

“Nuevo look para Barcelona”: Lewis Hamilton sorprendió a los fanáticos en la antesala de una nueva carrera de Fórmula 1

La reacción de la médica de la selección de Portugal al ver los estudios de Cristiano Ronaldo a los 41 años en la previa del Mundial

Preocupación en la selección argentina antes del debut en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido contra Argelia

Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Los Ángeles: lugares, horarios y cómo acceder

TELESHOW

Camilota eligió el mar para revelar su lado más íntimo y motivador: “Me construí entre heridas y humillaciones”

Camilota eligió el mar para revelar su lado más íntimo y motivador: “Me construí entre heridas y humillaciones”

De las cábalas y los lujos al día a día de la maternidad: así es la vida íntima de las mujeres de la Selección

La estrategia de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi: “Estoy tratando de localizarlo”

Publican una entrevista inédita al Indio Solari: la historia de amor con Viru y la reflexión sobre la muerte

El contundente reclamo de Ricardo Darín por el femicidio de Agostina Vega: “No podemos naturalizar estas cosas”

INFOBAE AMÉRICA

Marcha en Quito en reclamo de justicia por activista y universitaria halladas muertas

Marcha en Quito en reclamo de justicia por activista y universitaria halladas muertas

El avance de grupos criminales brasileños preocupa al gobierno de Uruguay tras una ola de balaceras

Honduras intensifica vacunación casa por casa ante temor de brote de sarampión y más de 190 casos bajo vigilancia

Comisión del Congreso de Guatemala fiscaliza el voto en el extranjero antes de la convocatoria de 2027

Condenan en Panamá a una mujer por el homicidio de su sobrina en la Comarca Ngäbe Buglé