Un premio de pintura con USD 50.000 para sus ganadores, abre una muestra con los 24 finalistas

Un premio de pintura con USD 50.000 para sus ganadores, abre una muestra con los finalistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.200 artistas de todo el país se postularon. Solo 24 llegaron a la final. El Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026 ya tiene a sus seleccionados —uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— y el 13 de agosto se sabrá quién se lleva el galardón mayor –USD 30.000– en el Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento”.

El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación junto al Fondo Nacional de las Artes (FNA) y la Fundación María Calderón de la Barca, reparte un total de USD 50.000 en premios adquisición entre tres ganadores, anunciados en esa oportunidad. Además del Primer Premio Fundación (US$ 30.000), se entregarán un Segundo Premio Fundación (US$ 15.000) y un Premio Revelación Federal (US$ 5.000).

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Un jurado de seis integrantes —tres por cada institución convocante— evaluó más de 1.200 obras antes de definir la lista final. Por la Secretaría de Cultura participaron Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA; María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; y Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La Fundación estuvo representada por Alberto Robredo (h), presidente del jurado; Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del FNA; y Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente.

Una vista de drones del Palacio Libertad, anteriormente conocido como Centro Cultural Kirchner (CCK) (REUTERS/Matias Baglietto)

“Creemos en una política cultural que genere oportunidades y amplíe las posibilidades para los artistas de todo el país”, afirmó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. El funcionario subrayó que la alianza entre el sector público y el privado promueve este tipo de proyectos.

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Las obras de los finalistas se exhibirán juntas en la sala 607 del Palacio Libertad a partir del 13 de agosto. La muestra colectiva funcionará como el escenario del veredicto: los tres premios se anunciarán durante el acto de inauguración, ante el público presente.

Los 24 finalistas

Alejandro Pasquale (Neuquén), Alfredo Benjamín Palacio (Formosa), Alicia Carolina Nakatsuka (Santa Fe), Ana María Trella Samper (San Juan), Cesar Gustavo Tschanz (Corrientes), Diego Rivas Ruzo (Catamarca), Diego Figueroa (Chaco), Enrique Jorge Bernard (Tierra del Fuego), Ernesto Engel (Misiones), Franca Pacetti (Chubut), Juan Becu (Buenos Aires - GBA), Karen Spahn (Entre Ríos), Lucas Rodríguez (San Luis), Lucas Rizo (Tucumán), María M. Daud Álvarez (Santiago del Estero), Mario Vidal Lozano (Salta), Miguel Ángel García (La Pampa), Nadia Agustina Gattoni (Río Negro), Paloma Marquez (La Rioja), Paula Senderowicz (Capital Federal), Rodrigo Etem (Mendoza), Selma Samanta Rched Abugauch (Córdoba), Sharon Barcena (Santa Cruz) y Víctor Montoya (Jujuy).

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La Fundación María Calderón de la Barca, creada en 1962 por el Dr. Carlos Alberto Saráchaga como institución privada sin fines de lucro, entrega este galardón de forma bienal desde 1964. A lo largo de más de seis décadas, el certamen reconoció a figuras que hoy forman parte del canon del arte argentino contemporáneo: Carlos Alonso, Antonio Seguí, Guillermo Roux, Josefina Robirosa, Eduardo Mac Entyre y Felipe Pino, entre otros.