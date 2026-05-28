Cultura

“Lo que trajo la tormenta”, una “producción extremadamente pequeña” frente a la inmensidad del mar

Hoy se proyecta la película argentina de Miguel de Zuviría en ArtHaus Central a las 20:00. También el sábado 13 y el viernes 26 de junio. “Me gustaría que venga gente. Hoy en día cuesta mover público”, dice el director

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Trailer de "Lo que trajo la tormenta" de Miguel de Zuviría

Había una idea inicial, una imagen, pero la historia no salía. Miguel de Zuviría sabía que tarde o temprano Lo que trajo la tormenta iba a convertirse en una película pero estaba trabado. Entonces sumó al proyecto a Tomás Guiñazú, coguionista y productor.

“La idea de la película, en términos generales, surge a partir de las conversaciones que se dan entre nosotros en el momento de la escritura. Creo que ahí es donde algunas posibilidades narrativas iniciales van tomando forma y se va llegando a lo que es finalmente una idea de guion”, cuenta Zuviría en diálogo con Infobae Cultura.

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“Lo que trajo la tormenta”, de Miguel de Zuviría
“Lo que trajo la tormenta”, una “producción extremadamente pequeña” frente a la inmensidad del mar

La historia de Lo que trajo tormenta —que se proyecta hoy en ArtHaus Central a las 20:00, también el sábado 13 y el viernes 26 de junio a las 20:00— sigue a Manuel, quien enfrenta una ruptura con Camila y la necesidad de revisar el proyecto artístico al que dedicó los últimos años. Para darle espacio mientras ella muda sus cosas, viaja a un pueblo de la costa, donde continúa su trabajo frente al mar, grabando sonidos, hasta que un hecho extraordinario en la playa pone en tensión su futuro.

El elenco está integrado por Jesús Catalino, Carolina Saade, Irune Porcel e Iván Moschner. La fotografía de Gaspar Chaves Seijas y música de Gabriel Chwojnik.

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En instancias previas, el proyecto fue reconocido con el premio de la Bienal Arte Joven en la categoría Guion y resultó finalista en el concurso Todos los tiempos el tiempo. Zuviría, que debuta como director, trabajó como montajista en títulos como Trenque Lauquen de Laura Citarella, La noche de Edgardo Castro, Vodka de Tomás Guiñazú y Clorindo Testa de Mariano Llinás. El film, de 120 minutos y género comedia/fantástico, tiene guion de Guiñazú y Zuviría.

“Lo que trajo la tormenta”, de Miguel de Zuviría
Miguel de Zuviría, director de “Lo que trajo la tormenta”

“La película es una producción extremadamente pequeña, hecha con muy poco dinero. Elegimos trabajar con un formato de rodaje pequeño en cuanto a la cantidad de gente. Éramos diez personas en el rodaje cada vez que se filmaba, eso como máximo, y después, por momentos, menos. Fueron varias etapas: empezamos a filmar en diciembre del 2023 y terminamos en el 1 de enero del 2025″, comenta.

“Fue un formato de realización y de rodaje muy impermeable a los cambios, una estructura que no estaba completamente cerrada, sino abierta a las posibilidades que pudieran ir surgiendo”, agrega.

“Lo que trajo la tormenta”, de Miguel de Zuviría
“Lo que trajo la tormenta”, de Miguel de Zuviría

La película se presentó el año pasado, a principios de mayo, en la competencia internacional del Festival IndieLisboa. Pasó por el Wild Rausch Filmfest Basel de Suiza, por el Hainan Island International Film Festival de China (donde obtuvo el premio a Mejor Guion), el Bafici y ahora llega a ArtHaus Central: hoy a las 20 horas y dos funciones más en junio.

“Me gustaría que venga gente. Hoy en día cuesta mover público. Pero más allá de eso, me gustaría que el que viene a verla se quede con una sensación, positiva o negativa, pero que no le sea indiferente. Y que se hable de la película y que eso lleve a que otra gente quiera verla”, concluye Zuviría.

* “ Lo que trajo tormenta” se proyecta hoy a las 20:00, también el sábado 13 y el viernes 26 de junio a las 20:00, en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA)

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