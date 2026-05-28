‘Las corrientes’ de Milagros Mumenthaler se estrena en Estados Unidos y recibe elogios en The New York Times

Tráiler de "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler

Las corrientes, el drama psicológico argentino dirigido por Milagros Mumenthaler, recibió hoy el sello de Critic’s Pick (selección del crítico) de The New York Times: la distinción más codiciada de ese diario para una película en cartelera, reservada a los títulos que su crítica considera imprescindibles. El veredicto del crítico Nicolas Rapold es categórico: llama al filme “superb” (sobresaliente) y elogia que está “sensualmente realizado”, una construcción sensorial que, según su texto, va mucho más allá del ejercicio de alienación que el argumento podría sugerir. Para Rapold, Mumenthaler logra algo poco frecuente: una búsqueda de identidad que “combina con maestría” lo psicológico, lo existencial y lo sociológico.

El crítico no atribuye el peso de la película a un solo giro argumental ni a una sola actuación. Lo que destaca es la suma: dirección, interpretación y construcción audiovisual operando en una misma frecuencia. “Mumenthaler retrata con gran belleza la vida a la deriva de Lina, y en especial sus relaciones con mujeres que le ofrecen diversas perspectivas del mundo, desde su joven asistente hasta su suegra y una costurera. El cautivador enfoque audiovisual de la cineasta culmina en un virtuoso montaje musical que incluye el famoso reflector del Palacio Barolo".

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Un puente en Ginebra

La película arranca con una escena que el NYT califica de “eyebrow-raising” (asombrosa) tras recibir un premio en Ginebra, Lina trepa la baranda de un puente y se arroja al agua. Regresa a Buenos Aires sin dar explicaciones. Algo se ha roto, aunque nadie a su alrededor pueda nombrarlo con precisión. Lo que sigue, describe el crítico Nicolas Rapold no es una historia de recuperación lineal. Lina alterna entre cumplir con sus obligaciones familiares y laborales, y esconderse para sobrellevar una fobia al agua que la paraliza de formas imprevistas.

Las corrientes recibe el sello de 'Critic’s Pick' del New York Times como película imprescindible del cine argentino contemporáneo

Rapold advierte que sería fácil reducir todo el malestar de Lina a ese incidente inicial. Mumenthaler, sin embargo, resiste esa lectura. La película no ofrece una causa única ni una explicación clínica. Construye, en cambio, una experiencia de desorientación que el NYT describe como “a destabilizing panic” (un pánico desestabilizador) que preexiste al salto y que el salto apenas hace visible. Lina observa su propia vida, se puede leer en la elogiosa reseña, “as if it belongs to a stranger” (como si perteneciera a un desconocido): con la distancia de quien mira desde afuera una existencia que debería ser suya.

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El círculo de mujeres

Uno de los aspectos que Rapold subraya con más precisión es la arquitectura de vínculos femeninos que la película construye alrededor de su protagonista. La directora no retrata a Lina en el vacío. La rodea de mujeres que encarnan distintas formas de estar en el mundo: su joven asistente, su suegra, una costurera de un taller. Cada una funciona como un espejo oblicuo, una versión posible —o imposible— de lo que Lina podría ser.

El NYT describe este tejido de relaciones como uno de los logros más sostenidos del filme: Mumenthaler “retrata de manera hermosa la vida a la deriva de Lina y, especialmente, sus relaciones con mujeres que le ofrecen distintas formas de estar en el mundo”.

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Virginia Woolf y Lucrecia Martel, influyentes

Para situar el tono y el método de la directora argentina, el crítico del New York Times recurre a dos referencias de peso. La primera es Virginia Woolf: la capacidad de la escritora para registrar los desplazamientos de conciencia, esa manera de habitar el presente desde adentro, sin distancia analítica. Y la segunda es Lucrecia Martel, la cineasta salteña que convirtió la incomodidad burguesa y el cuerpo femenino en materia cinematográfica de primer orden con películas como La ciénaga y La mujer sin cabeza. “Si bien alude a Vértigo de Alfred Hitchcock, la película se mantiene fiel a la experiencia vivencial de Lina, más cercana a Virginia Woolf y Lucrecia Martel“, concluye el elogioso comentario.

El estreno de 'Las corrientes' en Estados Unidos se produce en Film at Lincoln Center de Nueva York y el Laemmle Royal de Los Ángeles

La comparación no es menor. Sitúa a Las corrientes dentro de una tradición específica del cine de autor latinoamericano protagonizado por mujeres que no explican su malestar sino que lo habitan.

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Quién es Milagros Mumenthaler

Las corrientes es el tercer largometraje de una directora cuya carrera se construyó a ritmo pausado y con resultados de alto impacto. Milagros Mumenthaler nació en 1977 en La Falda, provincia de Córdoba. Emigró siendo niña a Suiza, donde creció, y más tarde regresó a Buenos Aires para graduarse en la Universidad del Cine.

Su debut, Abrir puertas y ventanas —estrenada en 2011—, la colocó de inmediato en el mapa del cine de autor mundial: ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, el Premio FIPRESCI y el Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata, entre otros galardones.

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Su segunda película, La idea de un lago (2016), compitió también en Locarno y consolidó su interés por las mujeres que cargan con pérdidas que no pueden nombrar del todo. Las corrientes llega casi una década después de ese segundo filme. La distribuidora Kino Lorber la presenta en Estados Unidos como el regreso de “una de las estilistas más rigurosas del cine latinoamericano contemporáneo”.

Milagros Mumenthaler reafirma su prestigio internacional con el recorrido de 'Las corrientes' en festivales como Toronto, San Sebastián y Nueva York

El recorrido internacional de ‘Las corrientes’

Las corrientes llega a las salas de Estados Unidos con un recorrido festivalero que pocos filmes argentinos recientes pueden igualar. Su estreno mundial fue el 8 de septiembre de 2025 en la sección Platform del Festival Internacional de Cine de Toronto —fue la única película iberoamericana seleccionada para competir en esa sección ese año. Días después viajó a Europa: el 23 de septiembre se presentó en la competencia oficial del Festival de San Sebastián, donde se alzó con el Premio RTVE de la sección Another Look.

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El recorrido continuó en el Festival de Cine de Nueva York —en su selección principal—, el Festival Internacional de Cine de Busan y el Festival Internacional de Cine de Chicago, donde compitió en la sección internacional. En el circuito latinoamericano, el filme ganó el premio a Mejor Película en la competencia iberoamericana del Festival Internacional de Cine del Uruguay, y Mumenthaler se llevó el galardón a Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en abril de 2026.

El estreno comercial en Estados Unidos contempla dos etapas: el virnes 29 de mayo en el Film at Lincoln Center de Nueva York , seguido del Laemmle Royal de Los Ángeles el viernes 5 de junio, con expansión progresiva a otras ciudades del país de Norteamérica.

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[Fotos: Ruda Cine]