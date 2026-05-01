Guillermo Schavelzon, “el buen testigo”, cuenta su medio siglo de oficio en el mercado editorial

El editor y agente literario Guillermo Schavelzon presenta una conferencia magistral sobre medio siglo de industria editorial y creación literaria

El aniversario número cincuenta de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires reúne a referentes esenciales de la literatura argentina para reflexionar sobre medio siglo de prácticas de lectura y escritura en el país, desde la dictadura hasta el presente. El ciclo de diálogos corales diálogo coral titulado 50 Años de Lecturas y Escrituras” explora cómo los libros fueron leídos, escritos, censurados, ocultados y defendidos bajo distintos regímenes políticos, a la vez que examina los desafíos contemporáneos ligados a la crisis del libro, la cultura y los cambios en los hábitos de atención.

Este viernes 1° de mayo el editor, agente literario y experto del sector editorial Guillermo Schavelzon brindará la conferencia magistral 50 años del oficio de crear y vender libros, acompañado por la periodista Verónica Abdala. Schavelzon, con una rica trayectoria como editor en Argentina (donde trabajó con Jorge Alvarez y fundó la editorial Galerna), en México (creador de Nueva Imagen) y en Madrid (director de sellos como Ediciones el País, Alfaguara y Aguilar), fundó en 1998 la agencia literaria Schavelzon Graham. Tras dos décadas al frente, la dirección pasó a Barbara Graham. Actualmente reside en Barcelona, donde actúa como consultor editorial y coordina acuerdos con el sector audiovisual.

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“¿Cuál es el enigma de tu oficio?“, le preguntó Julieta Roffo en una entrevista con Infobae publicada en julio de 2022, a propósito de la edición del libro El enigma del oficio, donde relata sus experiencias y vivencias junto a, nada menos, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Quino, Elena Poniatowska y Augusto Roa Bastos. Y también: Ricardo Piglia, Juan José Saer, Mario Benedetti, Osvaldo Bayer, Juan Rulfo y Adolfo Bioy Casares, entre otros.

“El enigma depende de cada momento”, respondió. “En este momento diría que el enigma es la transformación que se produjo, de la que soy testigo y trato de mostrar, que es cómo la tarea editorial vinculada al libro viene de una época artesanal, donde ese libro era un producto y un objeto cultural, y ahora viró hacia una industrialización cada vez más profunda de la actividad editorial. Eso obviamente tiene sus influencias en la escritura y sobre todo en la lectura. Y yo no soy un especialista en nada de eso, pero creo que soy un buen testigo”.

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El ciclo 50 Años de Lecturas y Escrituras reúne grandes escritores argentinos: en la foto, de izq. a der. Clara Obligado, Vicente Battista y Sylvia Iparraguirre

El ciclo comenzó el miércoles con dos mesas. Una con María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre, Vicente Battista y María Rosa Lojo, moderada por Débora Campos; y otra con Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff, bajo la moderación de Ángel Berlanga.

Ayer jueves 30 de abril, se realizó el diálogo sobre Cómo se leyó y escribió en el cambio de siglo. La irrupción de nuevas formas y sensibilidades literarias, en los años 90 y la crisis del 2001, con la participación de Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano, bajo la moderación de Patricia Kolesnicov. La presencia de estas voces permite explorar cómo cada época proyecta sus tensiones y debates en la literatura, construyendo un testimonio generacional a través de obras, reflexiones y debates públicos.

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El mismo jueves 30, se puso en primer plano la problemática de Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura, con la participación de Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio, moderados por Patricio Zunini.

Aquí se abordó el modo en que el ecosistema del libro enfrenta la transformación digital, las alteraciones en los circuitos de distribución y el impacto de la fragmentación de los lectores. El interrogante central estuvo puesto en cómo autores y lectores resisten, se adaptan y reinventan su vínculo con la literatura en una época de crisis prolongada, como detallan los organizadores.

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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra sus cincuenta años con debates sobre la historia de la lectura y la escritura en Argentina

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

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Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

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Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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[Fotos: prensa Fundación El Libro; AP/Natacha Pisarenko]