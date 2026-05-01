Cultura

Guillermo Schavelzon, “el buen testigo”, cuenta su medio siglo de oficio en el mercado editorial

Este viernes en la Feria del Libro, el legendario agente literario y editor brinda una conferencia sobre su rica experiencia junto a grandes autores como García Márquez, Cortázar y Bioy Casares

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Guillermo Schavelzon
El editor y agente literario Guillermo Schavelzon presenta una conferencia magistral sobre medio siglo de industria editorial y creación literaria

El aniversario número cincuenta de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires reúne a referentes esenciales de la literatura argentina para reflexionar sobre medio siglo de prácticas de lectura y escritura en el país, desde la dictadura hasta el presente. El ciclo de diálogos corales diálogo coral titulado 50 Años de Lecturas y Escrituras” explora cómo los libros fueron leídos, escritos, censurados, ocultados y defendidos bajo distintos regímenes políticos, a la vez que examina los desafíos contemporáneos ligados a la crisis del libro, la cultura y los cambios en los hábitos de atención.

Este viernes 1° de mayo el editor, agente literario y experto del sector editorial Guillermo Schavelzon brindará la conferencia magistral 50 años del oficio de crear y vender libros, acompañado por la periodista Verónica Abdala. Schavelzon, con una rica trayectoria como editor en Argentina (donde trabajó con Jorge Alvarez y fundó la editorial Galerna), en México (creador de Nueva Imagen) y en Madrid (director de sellos como Ediciones el País, Alfaguara y Aguilar), fundó en 1998 la agencia literaria Schavelzon Graham. Tras dos décadas al frente, la dirección pasó a Barbara Graham. Actualmente reside en Barcelona, donde actúa como consultor editorial y coordina acuerdos con el sector audiovisual.

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“¿Cuál es el enigma de tu oficio?“, le preguntó Julieta Roffo en una entrevista con Infobae publicada en julio de 2022, a propósito de la edición del libro El enigma del oficio, donde relata sus experiencias y vivencias junto a, nada menos, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Quino, Elena Poniatowska y Augusto Roa Bastos. Y también: Ricardo Piglia, Juan José Saer, Mario Benedetti, Osvaldo Bayer, Juan Rulfo y Adolfo Bioy Casares, entre otros.

“El enigma depende de cada momento”, respondió. “En este momento diría que el enigma es la transformación que se produjo, de la que soy testigo y trato de mostrar, que es cómo la tarea editorial vinculada al libro viene de una época artesanal, donde ese libro era un producto y un objeto cultural, y ahora viró hacia una industrialización cada vez más profunda de la actividad editorial. Eso obviamente tiene sus influencias en la escritura y sobre todo en la lectura. Y yo no soy un especialista en nada de eso, pero creo que soy un buen testigo”.

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Primer plano de tres personas sentadas en un panel, un hombre con un micrófono al centro, flanqueado por dos mujeres, con botellas de agua y vasos en la mesa
El ciclo 50 Años de Lecturas y Escrituras reúne grandes escritores argentinos: en la foto, de izq. a der. Clara Obligado, Vicente Battista y Sylvia Iparraguirre

El ciclo comenzó el miércoles con dos mesas. Una con María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre, Vicente Battista y María Rosa Lojo, moderada por Débora Campos; y otra con Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff, bajo la moderación de Ángel Berlanga.

Ayer jueves 30 de abril, se realizó el diálogo sobre Cómo se leyó y escribió en el cambio de siglo. La irrupción de nuevas formas y sensibilidades literarias, en los años 90 y la crisis del 2001, con la participación de Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano, bajo la moderación de Patricia Kolesnicov. La presencia de estas voces permite explorar cómo cada época proyecta sus tensiones y debates en la literatura, construyendo un testimonio generacional a través de obras, reflexiones y debates públicos.

El mismo jueves 30, se puso en primer plano la problemática de Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura, con la participación de Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio, moderados por Patricio Zunini.

Aquí se abordó el modo en que el ecosistema del libro enfrenta la transformación digital, las alteraciones en los circuitos de distribución y el impacto de la fragmentación de los lectores. El interrogante central estuvo puesto en cómo autores y lectores resisten, se adaptan y reinventan su vínculo con la literatura en una época de crisis prolongada, como detallan los organizadores.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra sus cincuenta años con debates sobre la historia de la lectura y la escritura en Argentina
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La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

[Fotos: prensa Fundación El Libro; AP/Natacha Pisarenko]

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