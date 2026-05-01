Cultura

La Feria del Libro suma ritmo: las bandas y solistas que le ponen música al gran evento cultural

El encuentro literario apuesta este año por una experiencia distinta, con una carpa gigante en la que músicos como La Fernández Fierro, Richard Coleman y Kumbia Queers sorprenden con propuestas para todos los gustos

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La noche de la Feria
La Feria del Libro de Buenos Aires suma ritmo: bandas y solistas le ponen música al gran evento cultural (Foto: Sebastián Motta / Fundación El Libro)

La Feria del Libro de Buenos Aires incorporó este año una carpa dedicada a la música en la Pista Central, con un ciclo de recitales y espectáculos que ampliaron la oferta cultural desde el primer fin de semana.

Entre los shows destacados, el escenario móvil reunió a chicos y adultos con el espectáculo Enrulate con Brian, los conciertos de la orquesta Tango 64 y presentaciones de bandas y solistas que diversificaron el perfil del evento.

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Las actuaciones musicales incluyeron homenajes y géneros variados: Passione repasó piezas reconocidas de la ópera, mientras que Wadu Wadu homenajeó a la banda Virus. Además, la banda “Jungla” y la solista Clari Ceschin interpretaron repertorio de rock y cumbia para todas las edades.

La noche de la Feria
La tradicional feria apuesta este año por una experiencia distinta, con una carpa especial en la que músicos como La Fernández Fierro, Richard Coleman y Kumbia Queers sorprenden al público con propuestas para todos los gustos (Foto: Sebastian Motta / Fundación El Libro)

El cronograma de la Pista Central detalla que este viernes 1° de mayo habrá una programación continua que festeja los 40 años de la radio Rock & Pop. Y el domingo 3, un festival que organiza Buenas tardes, China. El line up sigue el lunes 4 de mayo a las 19 cuando subirá al escenario Nikko y a las 20 lo hará Corvex.

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Al día siguiente, el martes 5 de mayo, a las 19 se programa el show de Fanstasmagoria y a las 20 tocará Richard Coleman. Para el jueves 7 de mayo, la grilla incluye a las 19 a Kumbia Queers y a las 20 la presentación conjunta de Barbi Recanati con Paula Trama.

La noche de la Feria
(Foto: Sebastian Motta / Fundación El Libro)

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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