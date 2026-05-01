La Feria del Libro suma ritmo: las bandas y solistas que le ponen música al gran evento cultural

La Feria del Libro de Buenos Aires suma ritmo: bandas y solistas le ponen música al gran evento cultural (Foto: Sebastián Motta / Fundación El Libro)

La Feria del Libro de Buenos Aires incorporó este año una carpa dedicada a la música en la Pista Central, con un ciclo de recitales y espectáculos que ampliaron la oferta cultural desde el primer fin de semana.

Entre los shows destacados, el escenario móvil reunió a chicos y adultos con el espectáculo Enrulate con Brian, los conciertos de la orquesta Tango 64 y presentaciones de bandas y solistas que diversificaron el perfil del evento.

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Las actuaciones musicales incluyeron homenajes y géneros variados: Passione repasó piezas reconocidas de la ópera, mientras que Wadu Wadu homenajeó a la banda Virus. Además, la banda “Jungla” y la solista Clari Ceschin interpretaron repertorio de rock y cumbia para todas las edades.

La tradicional feria apuesta este año por una experiencia distinta, con una carpa especial en la que músicos como La Fernández Fierro, Richard Coleman y Kumbia Queers sorprenden al público con propuestas para todos los gustos (Foto: Sebastian Motta / Fundación El Libro)

El cronograma de la Pista Central detalla que este viernes 1° de mayo habrá una programación continua que festeja los 40 años de la radio Rock & Pop. Y el domingo 3, un festival que organiza Buenas tardes, China. El line up sigue el lunes 4 de mayo a las 19 cuando subirá al escenario Nikko y a las 20 lo hará Corvex.

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Al día siguiente, el martes 5 de mayo, a las 19 se programa el show de Fanstasmagoria y a las 20 tocará Richard Coleman. Para el jueves 7 de mayo, la grilla incluye a las 19 a Kumbia Queers y a las 20 la presentación conjunta de Barbi Recanati con Paula Trama.

(Foto: Sebastian Motta / Fundación El Libro)

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

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Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).