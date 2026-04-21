Christian Rainone: “En la Feria queremos que se hable de libros, no de si hubo abucheos, pero el público tiene su libertad”

Hábitos de lectura, debates y ¿pacificación?: los desafíos de la Feria del Libro, a días de inaugurar la edición 50 (Foto: Fundación El Libro)

“Este es un lugar donde cada uno es libre para expresarse. Cada uno hará de la forma que quiera”, dice Christian Rainone del otro lado del teléfono. Su voz es un trazo que se va resquebrajando. Son muchas horas de hablar sin parar, de conferencias y entrevistas, de ir de acá para allá, de equilibrar la logística del megaevento que se avecina: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En dos días inaugura la edición número cincuenta y él es el Presidente de la Fundación El Libro, la institución que la organiza.

La edición ¿pacificadora?

En los años previos a la presidencia, Javier Milei fue un ícono de la feria. Sus presentaciones supieron ser multitudinarias. Pero en 2024 las cosas cambiaron y el flamante mandatario antagonizó con la organización: habló de “sabotaje kirchnerista” y de “hostilidad”. Algo similar ocurrió con Pablo Avelluto en 2018 y 2019, cuando era Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El público presente lo abucheó en las dos ocasiones. Pero ahora parece ser distinto. ¿Realmente todo quedó atrás?

La designación de Rainone al frente de la Fundación El Libro parece responder a cierta pacificación en las relaciones entre la industria y la política. “Al Presidente se lo invitó pero nos dijo que por temas de agenda no podía participar. Entendemos que vendrá el secretario de Cultura (Leonardo Cifelli), también Jorge Macri (jefe de Gobierno porteño). También se invitó a todos los ministerios. ”Yo estoy a favor de escuchar a los que piensan diferente. Después, uno podrá aplaudir o no", agrega.

“Nosotros tratamos de que sea una feria inclusiva, que estén todas las ideologías. Eso es lo que procuramos para esta feria y para las próximas también: que puedan convivir todas las ideas y que los debates sean pacíficos y constructivos”, asegura. Yo no estoy a favor de los abucheos ni de la falta de educación. Esperemos que sea así, sobre todo porque nos gusta que se hable de lo que hacemos. Si bien recibimos ayuda de diferentes instituciones, es una feria organizada prácticamente por el sector con un gran esfuerzo".

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, junto a Ezequiel Martínez, director cultural de la Feria (Foto: EFE)

En ese rol pacificador, Rainone pide seriedad: “Queremos que se hable de los libros, de las discusiones, no que se hable de que hubo abucheos o de alguna otra cosa. La institución hoy cumple cincuenta años: merece educación, merece estar a la altura y espero que la inauguración pueda ser así, pacífica, y que podamos escuchar a los diferentes oradores y respetarlos. Esa es mi postura. Después, cada uno que sube al escenario tiene libertad para expresarse. Y el público también tiene su libertad”.

El hábito del libro

Hace veinticinco años que Rainone está en el sector editorial. Viene de otro palo: trabajaba en finanzas y su familia era dueña de una empresa de artículos para el hogar. Un día apareció la propuesta de fundar una editorial. Y ocurrió. En el año 2002 nació Guadal, “muy pequeña” por entonces. El objetivo era una zona incipiente: la literatura infantil. “Yo siempre fui amante de los libros y cuando me propusieron entrar en el sector cultural me gustó mucho y me fui metiendo cada vez más”, asegura.

El sello “fue creciendo y profesionalizándose de a poco. Hace quince años empezamos a trabajar a nivel más masivo, con fuerte presencia en librerías y en supermercados y comenzamos un proceso de internacionalización que hoy nos lleva a tener nuestra casa en Chile, Brasil, España. Y también tenemos fuerte presencia en otros países vendiendo condiciones y derechos”. Luego integró la Cámara Argentina de Publicaciones. En diciembre del 2024 fue elegido Presidente de la Fundación El Libro.

Su ingreso al mercado editorial infantil se dio en el preciso momento de su expansión. “Después del boom del infantil empezó el boom del juvenil”, recuerda. “Hoy el infantil-juvenil representa entre el 30 y el 35% de las ventas, y puntualmente en los canales más masivos, como los supermercados, llega al 50 y 60%”, comenta. “Todavía tiene mucho para dar. Los padres quieren sacar a los chicos de la pantalla. Uno de los objetivos que nos propusimos en mi gestión fue fomentar el hábito del libro”.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebrará su quincuagésima edición del 23 de abril al 11 de mayo (Crédito: Fundación El Libro)

Rainone no habla solo de la lectura sino del ”hábito de relacionarse con el libro". Cree que la clave son los jóvenes. “Los que trabajamos con el libro infantil venimos con una gimnasia de competir con otras plataformas, desde videojuegos a dibujos animados. El adulto se tuvo que adaptar más con la competencia de las plataformas tipo Netflix, o de otras que golpean en la narrativa de la no ficción, como la inteligencia artificial y Google, donde tenés una fuerte competencia, como los libros de capacitación y de cocina”.

“Durante mucho tiempo el libro infantil fue un sustituto del juguete. Vivimos en un país donde el juguete también estaba caro. Siempre es un buen resguardo un libro infantil”, agrega.

Problemas en el mercado del libro

Sobre el nuevo informe de la Cámara Argentina del Libro, cuyo dato más relevante es que aumentó un 17% la cantidad de publicaciones, pese a la “caída drástica en la tirada total” (muchos títulos pero menos ejemplares), Rainone habla de “recuperación”, no de crecimiento. “Los editores se volcaron a recomponer su catálogo. En Argentina la economía es muy cambiante. Cuando yo estudio los mercados internacionales se habla de dígitos de tres o cuatro por ciento. Acá subimos un veinte, bajamos un treinta...”

“Cada editor tiene su estrategia. Evidentemente, hoy tenemos una realidad inflacionaria mucho menor que años atrás. El mercado del libro es un mercado de largo plazo. Los editores armamos un plan donde un libro se comienza a financiar un año antes, entre que le pagás al autor, en el caso de los infantiles, autor, ilustrador, diseñador, y eso lleva un proceso, se escribe el libro... Luego tenés que financiar la tirada. La inflación le pega mucho al precio del libro, porque todo va al precio”.

Rainone durante una donferencia de prensa, días atrás (Foto: EFE)

Evidentemente, hay un menor consumo. Pero también creo que hace falta repensar nuestro canal de librerías para poder aumentarlo. Al haber un mayor ingreso de libros importados, las librerías no tienen espacio para acoger a todos. Creo que el sector se debe una discusión de adónde queremos ir en el futuro y cómo hacemos para hacer crecer el canal de librerías, que es nuestro principal canal, y así poder darle lugar a todos los libros que son publicados, porque ese también es un problema".

“Las librerías no tienen espacio para poner todo lo que se publica”, insiste Rainone y asegura que “no es un problema solamente de Argentina”. Hace unos días, la Confederación de Libreros de España presentó un informe que alumbraba la complejidad del panorama: casi la mitad de lo que se ve en las librerías del país europeo no vende ni un ejemplar y solo el 4,5% vende más de cien ejemplares al año. “¿Hay lector para tanto libro?”, se preguntaba la escritora y editora Pilar Asuero.

La relación con el Gobierno

Según el informe de la CAL, para analizar la “drástica caída” hay que mirar el papel del Estado en la compra de libros. Rainone está en el tema: “El Estado nacional está comprando solamente libro de texto, este año unos ocho millones y medio. Lo que no está comprando es lectura complementaria. La Fundación está con acercamientos con la Secretaría de Educación para tratar de armar un sistema para que retomen esas compras de literatura complementaria. Esperemos poder llegar a un acuerdo”.

“Nuestra relación con el Gobierno no es solamente con Cultura, también Educación o con la Agencia de Inversiones por nuestras participaciones internacionales, o con Cancillería por el Programa Sur, o con la Secretaría de Comercio e Industria por los problemas que tuvimos con el papel. Nuestra relación con el Gobierno es amplia. Yo fui trabajando en ir generando puentes. Luego siempre existe alguna rispidez y discusiones. Yo trato de buscar siempre los consensos para que favorezcan al sector”, explica Rainone.

"Nosotros buscamos posicionar al libro como el punto fuerte donde toda la cultura converge” (Crédito: Fundación El Libro)

Donde toda la cultura converge

En un mundo cambiante e incierto, dice Rainone, “el libro va a tener que encontrar su lugar”. “El futuro viene con un gran cambio, como estamos evidenciando, y el libro está resistiendo fuertemente. Esta feria es un ejemplo. Yo veo otros mercados internacionales donde el libro sigue fuerte. Por ejemplo, España tiene diez años con un aumento sostenido del treinta y nueve por ciento. Lo mismo que Francia o Italia. En Estados Unidos, otra vez comenzaron a aparecer las librerías independientes”.

“El libro es un instrumento muy antiguo y tiene un extra que otra plataforma u otro instrumento no se lo puede dar. Podemos discutir cuál va a ser el formato, si digital o papel, pero creo que va a seguir dando pelea”, dice. “En las series, las películas y todas estas plataformas hay una invasión de narrativa, pero yo creo que hoy los que leen quizás buscan otra cosa: generar un vínculo entre lo que es la narrativa, la imaginación, y la conclusión que te deja ese libro cuando lo terminaste. Es una sensación única”

“El próximo objetivo que tiene esta Feria es hacer perdurar el hábito, que siga existiendo y que lo sigan generando nuevos públicos. Ese es el objetivo que tenemos. Yo no veo la feria como un hecho puntual en un momento determinado, sino que es algo que tiene que durar durante todo el año, y al otro año reforzarse, y al otro año reforzarse con otra feria. Por lo menos, conceptualmente, que es como yo veo la feria. Nosotros buscamos posicionar al libro como el punto fuerte donde toda la cultura converge”, concluye.