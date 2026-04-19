Roberto Carlos, un tesoro cultural de Brasil y América latina, cumple 85 años

Roberto Carlos - Amada Amante

Hoy no es un día más en Brasil. Roberto Carlos, la figura más representativa de la música popular y uno de los grandes ídolos en un país de grandes ídolos, cumple 85 años. Su trayectoria abarca más de seis décadas y supera los 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, lo que lo convierte no solo en un fenómeno comercial, sino en un símbolo de identidad cultural de su país, Brasil, y también de América Latina.

La obra de Roberto Carlos es relevante porque ha transformado la música brasileña, atravesando idiomas, generaciones y clases sociales. Su legado reúne éxitos que han definido el gusto popular, reflejando la evolución social y musical de un país que vive para la música, e influyendo en la cultura latinoamericana con un repertorio conocido por varias generaciones.

Nacido en Cachoeiro de Itapemirim, un pequeño pueblo del pequeño estado de Espiritu Santo -al sur de Bahía, al norte de Río de Janeiro- Roberto Carlos vivió una infancia influida por la música antes de alcanzar la fama en los años 60. Su consagración definitiva llegó al encabezar la Jovem Guarda, un movimiento de música pop juvenil que impulsó cambios en el comportamiento de una generación y modernizó la percepción de la juventud en Brasil. Junto a su hermano Erasmo Carlos, cocompositor de buena parte de sus grandes éxitos de todos los tiempos, se erigió como la voz de una juventud expuesta al influjo de ritmos internacionales como el rock y la música pop. Aunque este movimiento implicó ruptura, Roberto Carlos mantuvo una imagen de “buen muchacho”, lejos del escándalo y fiel a valores tradicionales, característica que luego marcaría la línea temática de su obra.

El legado musical de Roberto Carlos supera los 100 millones de discos vendidos y lo convierte en un referente cultural en Brasil y América Latina

Roberto Carlos, amado por Caetano Veloso

Finalizada la etapa de la Jovem Guarda, Roberto Carlos transitó con soltura por estilos como el soul y el funk. Fue, sin embargo, a partir de 1969 cuando estableció su sello definitivo a través de las baladas románticas, base central de su repertorio en los años 70. El romanticismo presente en estas canciones fue adquiriendo un tono más sensual, aunque sin sobrepasar los límites de los códigos morales predominantes. Sus letras integraron elementos como la fe, la religiosidad y el compromiso con temas sociales y ambientales. Ahí está la clave del encanto único de sus canciones para millones de personas.

A pesar de altibajos en la creatividad, sobre todo desde mediados de los 80, la conexión de Roberto Carlos con el público se mantuvo firme. Las críticas de las élites culturales y los cambios en el gusto musical no lograron restar vigencia ni a su figura ni a su arte. A contracorriente de aquella mirada, cuando no, Caetano Veloso se convirtió en devoto fiel. “Tan brasileño como la guaraná”, dijo alguna vez

El interés de Caetano por el pop surgió a finales de 1966, motivado por la lectura de Cultura de masas en el siglo XX del filósofo francés Edgar Morin y el impacto de las películas de Jean-Luc Godard, quien revalorizaba tanto el cine de Hollywood como la publicidad. A comienzos de 1967, su hermana María Bethânia, ya cautivada por la música de Roberto Carlos, le recomendó ver el programa dominical que el cantante presentaba en TV Record. “Ya estaba interesado por la cultura de masas, y ese consejo de Bethânia cayó en un terreno fértil dentro de mí”, relató Caetano Veloso, quien quedó fascinado con la propuesta de Roberto Carlos.

Más allá de eso, el impacto social de Roberto Carlos trascendió las fronteras nacionales gracias a su presencia en la televisión y a la cultura de masas promovida por la industria discográfica. Hasta 1997, lanzaba álbumes casi todos los años, que movilizaban a millones de personas y eran esperados como grandes acontecimientos populares. Su repertorio fue adaptado por artistas como Maria Bethânia, Titãs, Skank, Gal Costa y otra vez, Caetano Veloso, ampliando su influencia e identidad sonora. Además, su música ha sido versionada en español, inglés, italiano y francés, reforzando su alcance internacional y la proyección continental de su legado.

Roberto Carlos cumple 85 años como símbolo de la música popular brasileña y latinoamericana (Foto: EFE/Alberto Valdés)

Su reconocimiento como “la cara de Brasil” sintetiza una trayectoria que ha influido en el imaginario nacional. Su influencia llegó a dar nombre a deportistas -el famoso marcador de punta de la selección y el Real Madrid en los 90 y 2000, es un buen ejemplo, a inspirar películas y a convertirse en objeto de análisis tanto en el ámbito académico como popular.

El legado cultural de Roberto Carlos

La figura de Roberto Carlos ha sido motivo de debate sobre su “brasilidad” y la autenticidad artística de un repertorio considerado a veces demasiado comercial. Sectores de la crítica han puesto en cuestión su preferencia por ritmos internacionales y la aparente falta de raíz local. No obstante, otros analistas apuntan que ningún género, ni siquiera el samba, está libre de influencias extranjeras.

El escritor Affonso Romano de Sant’Anna sostenía que el análisis de Roberto Carlos debía centrarse en su impacto cotidiano y no solo en el juicio literario. Por su parte, Caetano Veloso lo describió como tan brasileño como el guaraná, un símbolo de lo propio que ha resistido intentos de despojo por parte del nacionalismo crítico.

Para los sectores más favorables, Roberto Carlos representa el equilibrio entre popularidad y calidad. Ha logrado unir dimensión comercial y excelencia artística, integrando a públicos diversos en torno a un repertorio común. A pesar de los cambios generacionales y de la menor producción de canciones inéditas en las últimas décadas, Roberto Carlos sigue siendo un referente que proyecta las tradiciones brasileñas y conecta distintas épocas. Su obra, inserta en la historia de la música popular latinoamericana, forma parte esencial de la memoria colectiva y cultural del país-continente. Hoy Brasil celebra los 85 años de uno de sus íconos populares.