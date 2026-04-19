En la previa de la Feria del Libro, la industria editorial argentina cambia: muchos títulos pero menos ejemplares y... autoedición

Más títulos, menos libros: las estrategias de la industria editorial durante el 2025 para seguir creciendo (Foto: Télam)

Si la literatura, decía Tzvetan Todorov, es arte e ideología amalgamadas, entonces una librería es una colmena de posiciones políticas estetizadas. Cada libro interviene en el mundo, algunos con más condescendencia, otros con más crítica, pero todos dicen. A esa proliferación del decir está apostando la edición argentina: la situación económica le impide producir grandes cantidades de ejemplares, pero la tecnología le permite aumentar la cantidad de títulos. Si hay pocas balas, que haya muchas armas.

A días de que comience la Feria del Libro, la Cámara Argentina del Libro presentó el Informe de producción del libro argentino, según los registros de la Agencia ISBN en 2025. Lo hizo junto al Núcleo de Innovación Social. El dato más relevante y optimista es la cantidad de publicaciones, unas 36.942, un incremento interanual cercano al 17% y un aumento acumulado del 9% frente a 2023. Sin embargo, lo preocupante es la “caída drástica en la tirada total”: descendió un 34%: a 34,6 millones de ejemplares.

“Esta contracción se explica principalmente por el cese de grandes compras institucionales y programas de edición educativa estatal: la edición estatal y las compras institucionales pasaron de representar el 29% de la tirada total en 2024 (14,5 millones) a apenas un 5% en 2025 (menos de 2 millones)”, se lee en el informe. La retirada del Estado en materia editorial impacta de forma directa haciendo que “las tiradas tiendan a operar con volúmenes de impresión significativamente más bajos”.

El dato más relevante del informe es que aumentó un 17% la cantidad de publicaciones, pese a la “caída drástica en la tirada total”, que descendió un 34% respecto de 2024 (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

El Sector Editorial Comercial (SEC), los libros que se venden en librerías o internet, registró 11.119 publicaciones. “Aunque la tirada creció un 29% en este segmento específico hasta los 14,34 millones, la tendencia se inclina hacia tiradas iniciales más pequeñas: el 26% de las novedades declaran menos de 600 ejemplares”. Si bien las pymes, lo que se conoce como editoriales independientes y las medianas, lideran en títulos (74%), los grandes grupos “mantienen la ventaja en volumen de ejemplares”.

Es exactamente lo opuesto que ocurría el año pasado, según el informe de la CAL sobre el 2024. En ese momento —el primer año de la industria editorial bajo el gobierno de Javier Milei—, el registro de libros había caído un 8% respecto del 2023 (de 34.002 a 31.574 libros), aunque un poco menos que el 11% que cayó en comparación con 2022. Y si hablamos puntualmente del SEC, la disminución había sido de prácticamente el mismo porcentaje, 7%, alcanzando un total de 10.104 títulos.

A estos números hay que agregarle lo que está fuera de las impresiones en formato físico: el ebook y el audiolibro. “En línea con la tendencia iniciada durante la pandemia, la proporción de libros en soporte digital se mantuvo estable (25% - 9.236). El libro en formato papel continúa siendo predominante (75% - 27.650), mientras que el audiolibro no alcanza aún un porcentaje significativo, con una participación inferior al 1% (56)”. En este segundo caso, el dato es relativo: no todos se registran.

El informe revela que “continúa profundizándose la tendencia a reducir las tiradas en la primera edición: el 26% de las novedades declaradas presenta tiradas menores a los 600 ejemplares” (Foro: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Singular interés muestra el informe por la autoedición —cuando el propio autor asume las funciones de registro, publicación y, en muchos casos, distribución de su obra—, a la que califica como “fenómeno en expansión”: hubo un “pico histórico” de 6.078 publicaciones, casi dos mil más que en 2024. Si bien no es un fenómeno nuevo, “su alcance, visibilidad y accesibilidad han crecido de manera significativa en las últimas décadas, mostrando una aceleración notable a partir del período postpandemia”.

Aunque las tiradas se achiquen y así se dificulte tener ejemplares en todas librerías del país, las editoriales apuestan a variedad y reimpresiones. si hay pocas balas, que haya muchas armas.