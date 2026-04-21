Política

Senado: pierde peso la idea de sesionar el 29 de abril y oficialistas y dialoguistas prefieren esperar a mayo

Entre la exposición del jefe de Gabinete el mismo día en Diputados y dictámenes que aún no convencen -o leyes sin despacho-, más el inicio de un ramillete de audiencias públicas por pliegos judiciales desde el jueves 30, la Cámara alta dejaría la actividad en el recinto para el mes próximo

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Sesion en el Senado 18-03-2026
El pleno del Senado durante una sesión realizada el mes pasado (NA)

Tras la furia de las extraordinarias de diciembre y febrero, el Senado mantuvo un ritmo de actividad normal desde el 1 de marzo, con el período ordinario ya inaugurado por Javier Milei. Sin embargo, oficialistas y dialoguistas le bajaron ayer el precio a la idea de ir al recinto el miércoles 29 de abril, con varios legisladores que ya dan caído el encuentro y que prefieren, sobre todo, aguardar hasta mayo próximo.

Uno de los principales argumentos, en realidad, no pareció bastante sólido. Desde algunos despachos remarcaron la inconveniencia de consumar una sesión en simultáneo al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará en Diputados. El segundo fue más lógico: no hay tantos temas dictaminados y abrir el recinto para que lo aproveche la oposición kirchnerista no parece sumar tantos adeptos.

Ayer se descartó rápido, como plan “b”, el martes 28. Era la última opción ya que, desde el jueves 30, se iniciará un ramillete de audiencias públicas para analizar los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Esto ocurrirá en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto y que días atrás avanzó con la extensión, por cinco años, de la labor del camarista federal Carlos Mahiques.

Una iniciativa ya rubricada y que genera tensión desde hace más de dos años -ya es la tercera vez que se despacha y queda lista para que la vote el pleno- es la relacionada con las falsas denuncias. Es la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe), de óptimos vínculos con el oficialismo.

El inconveniente, como contó Infobae el reciente fin de semana, es que un puñado de aliados no está convencido con la confección final del articulado -“mal escrito”, dijo uno a este medio- y desliza, por lo bajo, la “incomodidad” de tener que votar el proyecto en cuestión. Más allá de esto, al revisar las firmas de quienes apoyaron en la comisión de Justicia, se sostiene una cantidad de adhesiones a considerar, aunque más ajustada y, en Diputados, el escenario parece más delicado.

Mujer en blazer blanco y hombre en traje azul conversan atentamente en una sala de reuniones con escritorios de madera, monitores y micrófonos
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

Para mayo -o antes-, La Libertad Avanza, que maneja Patricia Bullrich, espera llegar a dictaminar la ley mileísta que “blinda” la propiedad privada. Se debate en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, que lideran los oficialistas Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Tras dos reuniones y cerca de 25 disertantes -el primero fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-, la discusión viró hacia el lado de los reparos dialoguistas, con enviar advertencias y propuestas para modificar el texto, que no saldrá de la manera pura que desea el Ejecutivo. Al igual que con la reforma laboral, habrá que “consensuar”.

Por otra parte, las recientes leyes que aterrizaron en la Cámara alta sobre discapacidad y salud mental deberán pasar sí o sí por la comisión de Salud, que tiene a sus integrantes designados, pero no su reunión constitutiva formal. Se estima, según confiaron desde LLA a Infobae, que la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta quedaría como presidenta. Cristinismo y peronismo tendrán allí a varios médicos.

Queja

Tras la nueva dilación del tratamiento de ascensos diplomáticos, apareció la crítica de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). Aún siguen sin avanzar las listas de 2024 y 2026 y la Cancillería ya es un hervidero.

En medio de curiosas versiones sobre supuestas conversaciones entre diplomáticos y legisladores, la salida que se busca en el Senado apuntaría a frenar un par de nombres. Sin dudas, generará discordia. Lo importante, a esta altura, es si detrás de todo esto hay otro interés político sobre los bloques que habitan en la Cámara alta. Todo sirve para negociar o, en todo caso, limar.

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