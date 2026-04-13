“¿Hay lector para tanto libro?”: casi la mitad de lo que se ve en las librerías de España no vende ni un ejemplar (Foto: Europa Press)

Un estudio reciente de la Confederación de Libreros de España revela un dato que inquieta profundamente al sector: la mitad de los títulos impresos disponibles en las librerías españolas no registró ventas a lo largo de un año. Esta tendencia, que concentra la atención de entidades como Cegal y fue presentada en el último Congreso de Librerías, plantea dudas sobre la sostenibilidad del mercado editorial y el futuro de la bibliodiversidad, debido tanto al auge de novedades como a la concentración de ventas en pocos grupos. Según el análisis difundido por El País, solo el 4,5% de los títulos logra despachar más de cien ejemplares al año, lo que sitúa a la mayoría de las obras en el completo anonimato comercial.

En el año 2025, aproximadamente 76 millones de libros impresos se vendieron en España, un crecimiento del 4% respecto al ciclo anterior de acuerdo con la consultora GfK. Sin embargo, este auge no se traduce en una mayor variedad leída, sino en una oferta desmesurada: el número total de lanzamientos supera los 90.000 libros al año si se considera toda la producción editorial, o hasta 30.000 si se filtran solo las obras comerciales. Esto se traduce, como mínimo, en la llegada de 27 novedades diarias exclusivamente en el segmento literario. Este escenario plantea el interrogante que comparte la escritora y editora Pilar Asuero: “¿Hay lector para tanto libro?”.

El impacto de la sobresaturación editorial es tangible: el 49,4% de los títulos impresos ni siquiera logra una venta anual en librerías independientes o grandes cadenas, excluyendo manuales de texto y la plataforma Amazon, de acuerdo con el informe de Cegal. Más aún, la distribución de ventas se ha polarizado: más del 40% de los ejemplares vendidos corresponde solo a dos grandes grupos, Penguin Random House y Planeta, mientras que los establecimientos independientes duplican a las cadenas en cantidad de títulos disponibles —525.000 frente a 229.633—, pero ahora las cadenas superan a las independientes en ventas, con un 52% del total.

La industria editorial enfrenta uno de sus mayores retos en la historia. Un informe reciente de la Confederación de Libreros de España reveló datos muy duros, como que solo el 4,5% vende más de cien ejemplares al año

Esta situación extrema los desafíos de un sector donde muchas editoriales reciben centenares de manuscritos anuales —el editor Enrique Redel, de Impedimenta, contabiliza entre 600 y 1.000, de los cuales apenas publica el 25%— y donde la decisión de qué títulos mantener en exposición se parece a una dinámica de selección inmediata. Javier Cámara, responsable de una librería en Bilbao, relata a El País que, cada semana, hojea hasta 300 títulos para seleccionar apenas 120, en un proceso comparable al mecanismo de aplicaciones de citas: “sí o no, en pocos segundos”.

La sobreoferta, alimentada en parte por la autoedición y por las estrategias de los grandes sellos que buscan ocupar espacio físico en las estanterías, ha generado un efecto paradójico: lejos de multiplicar la bibliodiversidad, la reduce, ya que solo unas pocas obras logran visibilidad y supervivencia en el canal comercial. Según detalla Asuero, esta saturación provoca que en las mesas de novedades y suplementos culturales aparezcan recurrentemente los mismos títulos, ahogando posibilidades para obras menos promocionadas.

El estudio sectorial destaca que la novela contemporánea, en especial la histórica y la de ficción criminal, encabezan las preferencias de los lectores, como recoge el anuario estadístico del Ministerio de Cultura. El tema tratado en la obra representa la principal razón de compra, superando factores como el prestigio del autor o las recomendaciones personales. No obstante, solo el 64,9% de la población afirma leer al menos una vez al año —cifra inferior al 65,8% de 2018/2019— y apenas un tercio lo hace semanalmente. Un 10% asegura que no le gusta leer, y el mismo porcentaje de hogares posee menos de diez libros.

El mercado literario español, al igual que el sector cinematográfico, experimenta patrones de saturación parecidos: en 2025, el 60% del cine español estrenado vendió menos de quinientas entradas, pero la cantidad de estrenos continúa en ascenso, con semanas que suman hasta 16 lanzamientos en cartelera. En contraste, en el libro, la vida comercial se juega en apenas semanas o algunos meses y luego muchos títulos desaparecen tanto de las mesas de novedades como de los catálogos.

El impacto de la sobresaturación editorial es tangible: el 49,4% de los títulos impresos ni siquiera logra una venta anual en librerías independientes o grandes cadenas, excluyendo manuales de texto y la plataforma Amazon (Fernando Sánchez - Europa Press)

El modelo actual exige a los autores aceptar condiciones poco ventajosas. Como describe Pilar Asuero, los adelantos para autores son cada vez menores o incluso inexistentes, la tirada media disminuye por debajo de los 4.000 ejemplares, y el porcentaje de ingresos sobre las ventas rara vez supera el 10%. La dinámica obliga a los creadores a confiar en el entusiasmo más que en el rédito económico: “Me entusiasma escribir, pero también poder pagar el alquiler”.

Ante la concentración del mercado y la abundancia de títulos autoeditados —fenómeno que, según Cegal, contribuye al aumento de libros sin ventas—, se mantienen los retos para editoriales independientes y librerías que buscan preservar su autonomía. El editor Redel señala que Impedimenta limita su producción a 25 títulos anuales para priorizar la calidad y la promoción individual de cada libro. Cámara, por su parte, enfatiza la necesidad de ejercer una “tarea de independencia” en la selección de obras.

La estructura del sector editorial se asemeja así a una carrera perpetua: se publican más y más títulos para que eventuales éxitos compensen los muchos fracasos comerciales. Como resume Asuero: “Quien se mete en esta industria sabe que muchas veces lo que va a moverle es el entusiasmo antes que el dinero. Pero no debería sacrificarse una cosa por la otra”. El reto que enfrenta hoy la industria del libro en España es cómo reinventarse para equilibrar la diversidad de la oferta, asegurar el valor económico de la creación y devolver el protagonismo a los lectores en la cadena de decisiones culturales.