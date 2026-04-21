Un estudio de Harvard reveló cómo el gen del cabello rojo se expandió en Europa hace 4.000 años

El gen MC1R, relacionado con el cabello rojo y la piel clara, fue favorecido en Europa occidental hace más de 4.000 años por ventajas en la síntesis de vitamina (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La historia humana no quedó inmóvil tras la llegada de la agricultura, hace más de 10.000 años. Las poblaciones, sus costumbres y también sus genes, continuaron cambiando al adaptarse a entornos y necesidades nuevas. Un análisis reciente publicado en Nature, basado en casi 16.000 muestras de ADN antiguo y más de 6.000 genomas actuales, permite observar cómo se modificaron muchas variantes genéticas clave a lo largo de los últimos milenios.

Los investigadores detectaron que el gen MC1R, asociado al cabello colorado o rojo y la piel clara, fue favorecido por la selección natural en Europa occidental hace más de 4.000 años. Esta ventaja estaría vinculada a la mejor síntesis de vitamina D en ambientes con baja radiación solar.

El análisis genético de más de 16.000 muestras antiguas revela cómo la evolución humana continuó transformándose tras la llegada de la agricultura (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio fue liderado por un equipo internacional con fuerte presencia de la Universidad de Harvard. Aporta la visión más amplia hasta la fecha sobre la evolución genética reciente en Europa y Asia Central.

Uno de los hallazgos principales es que la selección natural favoreció 479 variantes genéticas con alta confianza, aunque el número real de episodios podría ascender a miles.

Esto multiplica el registro previo, donde solo se conocían poco más de 20 episodios claros de selección genética desde la salida de nuestra especie de África, hace unos 300.000 años.

Los investigadores combinaron tecnologías computacionales avanzadas y una colección sin precedentes de muestras arqueológicas.

El mayor análisis de ADN antiguo revela cómo la evolución humana sigue activa y deja huella en nuestra genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ali Akbari, primer autor del trabajo, señala que por primera vez se puede observar “en tiempo real” cómo la selección natural moldeó la biología humana desde los cazadores-recolectores hasta las primeras sociedades agrícolas y urbanas.

Los cambios en los estilos de vida, la alimentación y la convivencia en aldeas y ciudades trajeron consigo nuevas presiones evolutivas.

El paso al sedentarismo expuso a las poblaciones a dietas distintas, mayor proximidad entre personas y animales, y nuevas enfermedades. Todo ello aceleró la transformación genética, con implicancias tanto en la salud como en los rasgos físicos.

No todas las regiones del genoma evolucionaron al mismo ritmo. Uno de los ejemplos más llamativos es el gen MC1R, estrechamente asociado al cabello rojo y la piel clara. Según los datos del estudio, variantes de este gen fueron seleccionadas de forma positiva en Europa occidental hace más de 4.000 años.

El estudio dirigido por la Universidad de Harvard identifica 479 variantes genéticas favorecidas por selección natural en Europa y Asia Central en los últimos milenios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo dirigido por David Reich y Ali Akbari propone que la pigmentación clara, vinculada a este gen, pudo facilitar la síntesis de vitamina D en ambientes con baja radiación solar.

Es un factor especialmente relevante para los primeros agricultores, cuya dieta incluía menos pescado y cuya vida transcurría en interiores durante largas temporadas.

Sin embargo, los científicos enfatizan que la relación entre el MC1R, el pelo rojo y la ventaja adaptativa es compleja, y seguramente involucra la interacción de muchos factores genéticos y ambientales.

El cabello rojo y la piel clara pudieron representar una ventaja en zonas de inviernos prolongados y cielos cubiertos, donde aprovechar al máximo la escasa luz solar era vital para evitar enfermedades óseas.

Pero el beneficio probable de estas variantes depende de la combinación de varios genes y de las condiciones del entorno.

Historias en el ADN y la adaptación

El estudio utiliza tecnologías computacionales avanzadas y una colección inédita de muestras arqueológicas para observar la selección natural en tiempo real (Freepik)

Además del MC1R, el estudio identificó otras variantes genéticas que se expandieron en el marco del sedentarismo y la vida agrícola.

Algunas están relacionadas con la defensa frente a nuevas infecciones, mientras que otras aumentan la predisposición a enfermedades autoinmunes como la celiaquía.

La disponibilidad de alimentos también transformó la presión sobre los genes que regulan el almacenamiento de grasa.

Variantes antes útiles para sobrevivir a la escasez se volvieron menos ventajosas cuando la comida fue más abundante, y la selección negativa comenzó a actuar sobre estos llamados “genes ahorradores”.

El análisis genómico revela que la evolución humana reciente no solo abarca la salud o la supervivencia, sino también rasgos que hoy asociamos a la estética.

La evolución genética reciente muestra la interacción dinámica entre entorno, cultura y biología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en los genes vinculados a la pigmentación, la altura o la respuesta inmunológica son respuestas prácticas a entornos cambiantes y desafíos ambientales.

El estudio deja claro que la evolución humana sigue en marcha. Las variantes genéticas que definieron la supervivencia, la adaptación y la diversidad en los últimos 10.000 años muestran cómo el entorno, la cultura y la biología interactúan y se transforman sin pausa, proyectando su influencia hasta nuestro presente.