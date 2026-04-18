Cultura

El regreso de Deva Premal y Miten a Buenos Aires promete una noche de música para el alma

El aclamado dúo se presenta el jueves 23 de abril en el Teatro Gran Rex, con una experiencia musical inmersiva única que busca “celebrar el arte de la meditación, la música y la conexión del alma”

Guardar
Deva Premal & Miten - Tara Mangalartha Mantra (Climate Balance)

Deva Premal & Miten se presentan el jueves 23 de abril en el Teatro Gran Rex, en el primer recital del dúo en el país después de una década fuera de los escenarios locales. La presentación, que contará con la participación de los músicos Joby Baker, Lady Phyl y Lucas Servetti como invitado especial, refuerza la estrategia de los artistas de sostener encuentros presenciales de alta demanda tras temporadas dominadas por el streaming y el consumo digital.

La gira sudamericana se singulariza por combinar la presencia de figuras asociadas al repertorio espiritual contemporáneo y la expectativa generada en torno a un espectáculo extendido, que busca trascender el formato tradicional de recital con una experiencia inmersiva.

La audiencia global de Deva Premal &amp; Miten

Con la presencia confirmada de Joby Baker y Lady Phyl, el evento amplía el espectro instrumental y coral de un formato que prioriza la participación activa del público y el carácter “templario” del espacio sonoro. El set list previsto incluye composiciones originales que ya forman parte de playlists de yoga, meditación y gestión del estrés en diferentes territorios, posicionando a la dupla como generadores de contenido multiplataforma.

Desde su última visita hace diez años, Premal & Miten han registrado cifras como 500.000 seguidores en Facebook y participación en bandas sonoras de películas como Walkout, Mantra y 8 Seconds, integrando repertorio propio en catálogos que cruzan la industria cinematográfica con el mercado discográfico.

Deva Premal & Miten
La gira sudamericana de Deva Premal & Miten destaca por su repertorio espiritual y la participación de músicos como Joby Baker y Lady Phyl

Una experiencia inmersiva

El espectáculo en Buenos Aires buscará recrear el “modelo de reunión global” que caracteriza la propuesta de Deva Premal & Miten: un espacio donde la música trasciende la estructura del show de autor para transformarse en una práctica colectiva, con vocalizaciones masivas y sesiones de improvisación instrumental. “Nuestra intención es celebrar el arte de la meditación, la música y la conexión del alma. Regresamos para compartir el poder curativo de las antiguas oraciones sánscritas que nos han sostenido durante tanto tiempo”, señalaron los artistas.

La experiencia se concibe como un “antídoto al aislamiento y el estrés actual”, con énfasis en la rama de la “medicina de estilo de vida” validada por la investigación contemporánea en música y epigenética. Diversos testimonios de asistentes a estos espectáculos hacen referencia a mejoras en condiciones crónicas de salud tras la participación en los encuentros musicales, reforzando una línea de argumentación que trasciende el entretenimiento y propone un cruce concreto con la industria del bienestar.

El regreso de Deva Premal & Miten a Argentina no sólo activa el músculo logístico local vinculado a la música en vivo, sino que también consolida a Buenos Aires como plaza relevante en el circuito internacional de propuestas espirituales.

[Fotos: Indigo Press]

Temas Relacionados

Deva Premal & MitenMúsica EspiritualYogaBienestarMeditación

Últimas Noticias

Frida Kahlo rompe récords y conquista Nueva York con su poderosa historia

En una colaboración inusual, el escenógrafo de la ópera de la Met basada en la historia de la artista mexicana ha concebido una exposición complementaria en el MoMA

Frida Kahlo rompe récords y conquista Nueva York con su poderosa historia

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Los dibujos, elaboradas antes de la publicación del clásico personaje en 1926, ofrecen a estudiosos una visión directa sobre la experimentación y los métodos de trabajo del ilustrador E H Shepard

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Elena Poniatowska abre las puertas de su memoria íntima en un museo de Ciudad de México

La exposición “Elena Poniatowska Amor: Archivo personal” en el Museo del Estanquillo aborda el legado de la periodista y escritora en la cultura de su país y el continente

Elena Poniatowska abre las puertas de su memoria íntima en un museo de Ciudad de México

Marcelo Arce celebra 50 años trayendo el espíritu de ‘Los 3 Tenores’ al Teatro Astral

El martes 23 en el Teatro Astral, el reconocido divulgador musical festeja su medio siglo de trayectoria con una gala que recorre lo mejor de José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti

Marcelo Arce celebra 50 años trayendo el espíritu de ‘Los 3 Tenores’ al Teatro Astral

Jorge Drexler encantó a Buenos Aires en una noche de palabras, tambores y baile colectivo

El cantautor uruguayo que está presentando su nuevo disco ‘Taracá’, brindó un show impecable con todos sus clásicos y una sensibilidad e ingenio únicos, propios de un fino artesano de la canción

Jorge Drexler encantó a Buenos Aires en una noche de palabras, tambores y baile colectivo
DEPORTES
El golazo de Julián Álvarez que envió la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad al alargue

El golazo de Julián Álvarez que envió la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad al alargue

Con gol de Messi, Inter Miami vence a Colorado Rapids por la MLS tras la renuncia de Mascherano

Atento Scaloni: Enzo Fernández sintió una molestia y pidió el cambio en la derrota del Chelsea ante Manchester United

Estudiantes visita a Instituto en Córdoba en busca de ser nuevo líder de la Zona B del Torneo Apertura

La piloto de 22 años que marcó un hito en la historia de la Fórmula 1 al rodar en un monoplaza de Mercedes

TELESHOW
Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

La emoción de Rocío Marengo por una tarde inolvidable con su hijo Isidro: “Hoy la vida me regala esto”

El mal momento de Mónica Farro: debió ser operada por la rotura de una prótesis mamaria

El apoyo de Pampita y Benjamín Vicuña a su hijo mayor en su debut en el boxeo: “Te admiro”

Coty Romero fue expulsada de La cárcel de los gemelos y lanzó una frase polémica: “Levantar nuestra bandera fue lo mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Nicolás Maduro está fuera y la purga ha comenzado en Venezuela

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades