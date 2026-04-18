El regreso de Deva Premal y Miten a Buenos Aires promete una noche de música para el alma

Deva Premal & Miten - Tara Mangalartha Mantra (Climate Balance)

Deva Premal & Miten se presentan el jueves 23 de abril en el Teatro Gran Rex, en el primer recital del dúo en el país después de una década fuera de los escenarios locales. La presentación, que contará con la participación de los músicos Joby Baker, Lady Phyl y Lucas Servetti como invitado especial, refuerza la estrategia de los artistas de sostener encuentros presenciales de alta demanda tras temporadas dominadas por el streaming y el consumo digital.

La gira sudamericana se singulariza por combinar la presencia de figuras asociadas al repertorio espiritual contemporáneo y la expectativa generada en torno a un espectáculo extendido, que busca trascender el formato tradicional de recital con una experiencia inmersiva.

La audiencia global de Deva Premal & Miten

Con la presencia confirmada de Joby Baker y Lady Phyl, el evento amplía el espectro instrumental y coral de un formato que prioriza la participación activa del público y el carácter “templario” del espacio sonoro. El set list previsto incluye composiciones originales que ya forman parte de playlists de yoga, meditación y gestión del estrés en diferentes territorios, posicionando a la dupla como generadores de contenido multiplataforma.

Desde su última visita hace diez años, Premal & Miten han registrado cifras como 500.000 seguidores en Facebook y participación en bandas sonoras de películas como Walkout, Mantra y 8 Seconds, integrando repertorio propio en catálogos que cruzan la industria cinematográfica con el mercado discográfico.

La gira sudamericana de Deva Premal & Miten destaca por su repertorio espiritual y la participación de músicos como Joby Baker y Lady Phyl

Una experiencia inmersiva

El espectáculo en Buenos Aires buscará recrear el “modelo de reunión global” que caracteriza la propuesta de Deva Premal & Miten: un espacio donde la música trasciende la estructura del show de autor para transformarse en una práctica colectiva, con vocalizaciones masivas y sesiones de improvisación instrumental. “Nuestra intención es celebrar el arte de la meditación, la música y la conexión del alma. Regresamos para compartir el poder curativo de las antiguas oraciones sánscritas que nos han sostenido durante tanto tiempo”, señalaron los artistas.

La experiencia se concibe como un “antídoto al aislamiento y el estrés actual”, con énfasis en la rama de la “medicina de estilo de vida” validada por la investigación contemporánea en música y epigenética. Diversos testimonios de asistentes a estos espectáculos hacen referencia a mejoras en condiciones crónicas de salud tras la participación en los encuentros musicales, reforzando una línea de argumentación que trasciende el entretenimiento y propone un cruce concreto con la industria del bienestar.

El regreso de Deva Premal & Miten a Argentina no sólo activa el músculo logístico local vinculado a la música en vivo, sino que también consolida a Buenos Aires como plaza relevante en el circuito internacional de propuestas espirituales.

[Fotos: Indigo Press]