El Día Internacional de los Monumentos y Sitios tiene recorridos patrimoniales gratuitos en Buenos Aires, Corrientes y Salta

Uno de los recorridos por el Día de los Monumentos incluye al pueblo salteño de Chicoana, en pleno valle de Lerma

La Secretaría de Cultura de la Nación ha desplegado, a través de la Comisión Nacional de Monumentos, una agenda de cuatro recorridos guiados para el sábado 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Esta acción busca acercar al público a algunos de los espacios patrimoniales más relevantes del país y poner en circulación nuevas narrativas sobre el valor y la conservación del acervo arquitectónico e histórico argentino. El eje operativo de este año reside en el diseño de circuitos que articulan sitios icónicos urbanos y enclaves regionales, todos bajo la coordinación de guías especializados en patrimonio.

La Comisión Nacional de Monumentos ha registrado hasta la fecha más de 1.500 bienes culturales protegidos en Argentina, dentro de los cuales se cuentan alrededor de 800 monumentos históricos nacionales. Esta cifra se sustenta en el sistema nacional inaugurado en 1938, año de creación del organismo, y codifica la doble dimensión del patrimonio: su importancia como legado y como instrumento de construcción de identidad contemporánea.

Desde la sanción de la Ley 12.665 en 1940, las primeras declaratorias de Monumento Histórico Nacional han incluido emblemas como la Pirámide de Mayo —considerada el monumento más antiguo de la ciudad—, la Catedral de Buenos Aires, el Cabildo y el Templo de San Ignacio. Este marco legal habilitó la expansión progresiva de la lista, con una tendencia reciente hacia la incorporación de obras del siglo XX y la valoración de expresiones culturales contemporáneas. Ejemplo de esto son la Casa de Victoria Ocampo en la Ciudad de Buenos Aires y el Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, ambos incorporados en 2022.

El espacio que alberga los restos de la casa natal de José de San Martín en Yapeyú, Corrientes

Programación del sábado 18 de abril

Las jornadas previstas para el 18 de abril incluirán recorridos que conectan diversas escalas del patrimonio nacional bajo formatos presenciales. La Iglesia del Pilar y la Avenida Alvear en la Ciudad de Buenos Aires concentrarán una de las visitas, con inicio a las 11 de la mañana. El itinerario incluirá la exploración del templo construido en 1716, uno de los principales exponentes de la arquitectura barroca colonial, junto con el análisis de su contexto urbano, marcado por el Cementerio de la Recoleta y la sucesión de palacios de sello europeo, entre ellos el Palacio Duhau, referencia arquitectónica de 1934.

La Plaza de Mayo será el escenario de un segundo circuito, pautado para las 15, donde la visita a la Pirámide de Mayo y el Cabildo permitirá trazar la evolución morfológica de ambos monumentos, con foco en los procesos de restauración —como el realizado en el Cabildo en 1940— y en su peso dentro de la memoria política nacional.

El programa de actividades también contempla la descentralización geográfica de la oferta cultural. En Corrientes, la agenda incluye una visita al templete de Yapeyú a partir de las 17, espacio que alberga los restos de la casa natal de José de San Martín y que opera como enclave de homenaje al Libertador. En Salta, el proceso de recorrida patrimonial tiene como epicentro la localidad de Chicoana, en pleno valle de Lerma, donde el recorrido abarcará la iglesia, la plaza principal y el espacio urbano asociado a las luchas por la independencia.

Los circuitos guiados propuestos abarcan enclaves emblemáticos como la Iglesia del Pilar, la Avenida Alvear y la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires

Las rutas seleccionadas reflejan la estrategia oficial de visibilizar tanto los monumentos consagrados como las nuevas incorporaciones, en línea con la ampliación de criterios promovida por la UNESCO y por organizaciones de referencia como ICOMOS, que instituyó la efeméride en 1983. Cada circuito será vehiculizado por especialistas en conservación patrimonial, quienes abordarán las historias de construcción, los procesos de transformación y las sucesivas intervenciones que han definido a estos espacios.

Noción de patrimonio

La expansión reciente del listado nacional de monumentos evidencia un cambio en los paradigmas de conservación: mientras la legislación inicial privilegiaba sitios asociados a procesos fundacionales y religiosos del período colonial, las últimas designaciones muestran una apertura hacia la arquitectura moderna y las huellas de la actividad social y cultural del siglo XX.

Dentro de las declaratorias aprobadas en 2022 sobresalen la Casa de Victoria Ocampo, que introduce la figura de la escritora y promotora cultural en la centralidad del relato patrimonial nacional; el Pabellón Centenario en Salta; y el Centro Cívico de Santa Rosa, sede de dinámicas administrativas y representativas en La Pampa. La Comisión Nacional ha señalado que este proceso responde a la necesidad de “difundir y proteger bienes que expresan la pluralidad de la memoria argentina” y de proyectar nuevas instancias de sensibilización para distintos públicos.

La organización del Día Internacional de los Monumentos y Sitios propone este año una doble perspectiva: promover el acceso al patrimonio tangible a través de recorridos guiados y conformar una agenda pública de reflexión sobre los procesos de protección, restauración y reinterpretación de los bienes históricos, en un escenario donde la demanda de actualización y diversificación de los criterios de valoración patrimonial resulta cada vez más visible.

[Fotos: Secretaría de Cultura de la Nación]