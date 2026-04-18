La confesión de Evangelina Anderson y Majo Martino durante el show de Ricky Martin: “Estamos listas para el amor”

Evangelina Anderson y Majo Martino vivieron a pleno el concierto de Ricky Martin en el Campo de Polo (Video: Instagram)

Bajo las luces y el clima festivo del concierto de Ricky Martin, dos figuras reconocidas del espectáculo argentino, Evangelina Anderson y Majo Martino, compartieron en público un momento de complicidad y sinceridad. La modelo y la periodista dieron otra muestra de su amistad y ahora sorprendieron con una postal difundida en redes sociales: ambas, sonrientes y relajadas, se mostraron disfrutando del recital como miles de fanáticos, pero se permitieron soltar pistas sobre su estado sentimental.

En un video que se las ve cantando a viva voz “Tal vez”, una confesión en tono de broma sintetizó el instante: “POV: te das cuenta que ya podes volver a enamorarte porque vas al show de Ricky y no le dedicas los temas a nadie”, escribió Majo. Abajo, la respuesta de Evangelina confirmó lo dicho por su amiga: “¡Jajaja tal cual! Ya estamos listas para el amor". La frase, lejos de ser solo un juego, resumió el presente sentimental de ambas, sin ganas de “intentarlo de nuevo” ni de “volver a empezar”, como propone el boricua en la canción.

La escena, espontánea y directa, capturó el ánimo de quienes atraviesan procesos de cambio personal. Tanto Evangelina Anderson como Majo Martino se encuentran en etapas de transición afectiva, y ese guiño compartido en el concierto funcionó como una declaración conjunta.

Este video muestra a Evangelina Anderson y Majo Martino asistiendo a un concierto de Ricky Martin. Las mujeres se toman selfies y graban al artista en el escenario, que está iluminado con luces de varios colores. Se observa una multitud de asistentes y personal de seguridad. El contenido es una cobertura personal de un evento musical masivo.

El contexto de la declaración cobra relevancia por los antecedentes de ambas protagonistas. En el caso de Anderson, su vida amorosa fue objeto de atención pública desde su separación de Martín Demichelis, a mediados del año pasado. Tras la ruptura, el interés mediático se centró en los pasos siguientes de Evangelina y durante su participación en MasterChef Celebrity, se la vinculó con su compañero Ian Lucas. Las versiones sobre una posible relación tomaron fuerza en redes y medios de espectáculos, donde se especuló sobre el nivel de cercanía entre ambos.

Sin embargo, Evangelina se encargó de aclarar la situación. “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”, expresó al referirse al tema, marcando una postura firme sobre los límites de su vínculo con Lucas. Este episodio dejó en claro que, pese al interés externo, la modelo no se encuentra en pareja y prioriza su bienestar personal antes de iniciar una nueva relación.

Por su parte, Majo Martino también fue noticia por cuestiones del corazón. En las últimas semanas, se la relacionó con el actor italiano Simone Susinna, lo que reavivó el interés en su vida privada. La periodista compartió en sus redes un reencuentro inesperado con el galán europeo, despertando comentarios y especulaciones sobre la naturaleza de ese vínculo. Aunque no brindó detalles sobre la profundidad de la relación, la exposición pública del encuentro alimentó las versiones sobre un posible romance internacional. La periodista, siempre activa en redes, se mostró cercana pero evitó confirmar cualquier avance sentimental.

En ese panorama las encontró el show de Ricky Martin en el Campo de Polo, que congregó a una multitud y ofreció una atmósfera ideal para la celebración y la catarsis emocional. Entre baladas y canciones bailables, desplegando hasta cinco cambios de vestuario y con la química intacta con sus fans argentinos, el puertorriqueño ofició como banda de sonido espontánea y personalizada para quien quisiera resignificar sus canciones. Y la modelo y la periodista resolvieron asumir su soltería a los gritos y se permitieron el juego de reconocerse listas para una nueva etapa amorosa que el tiempo se encargará de escribir.