Coty Romero fue expulsada de La cárcel de los gemelos y lanzó una frase polémica: “Levantar nuestra bandera fue lo mejor”

El video donde los creadores de La cárcel de los gemelos explican el motivo de la expulsión de Coty Romero y muestran el violento episodio que protagonizó la correntina

La expulsión disciplinaria de Coty Romero de “La cárcel de los gemelos” conmocionó al reality español después de un episodio de agresión física durante la madrugada, que coincidió con su cumpleaños. “Estoy bien. Ya me fui. No me arrepiento de nada”, afirmó la correntina poco después de conocerse la decisión, una sanción inédita en el programa.

Coty Romero fue expulsada del reality luego de golpear a una compañera durante una discusión que se produjo en una semana de creciente tensión entre los participantes. La medida fue tomada inmediatamente por Carlos y Daniel Ramos, los creadores del envío.

El mensaje de Coty Romero luego de su expulsión

En otro mensaje en su cuenta de Instagram, la correntina, ex Gran Hermano, ratificó sus dichos y lanzó una polémica frase, comparando su participación en un reality a una gesta patriótica: “Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos, los amo hasta el infinito. Fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy, muy hermosa. A pesar de todo fue muy bueno y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor. Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semanita distinta, desempolvando a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente argentina y a los que me bancaron de España. A los que no, también, todo sirve”.

Un encontronazo de Coty Romero con La Falete. Esa vez, dejó las manos detrás. Ahora no se contuvo con La Palace y fue echada

El arribo de Coty Romero y Furia Scaglione generó expectativas notables dentro del programa y entre el público. Ambas participantes adoptaron posturas combativas, sobre todo en sus cruces con la sevillana Falete, otra participante de alto perfil, y se destacaron en pruebas de elevada exigencia emocional.

El desembarco de las argentinas, marcado por el antecedente en otros formatos televisivos similares, motivó controversias desde los primeros días.

La dinámica de La cárcel de los gemelos y el clima de tensión constante

El formato de “La cárcel de los gemelos” se centra en dinámicas provocadoras, competencias que fomentan la confrontación y un ambiente de presión continua. Según los responsables, el programa busca enfrentamientos y cruces verbales, pero existe un límite claro ante la violencia: “Podéis decir lo que queráis, con un poco de control, pero nunca llegar a una agresión. Manos atrás”, puntualizó Carlos Ramos, uno de los productores.

Durante su estadía, Romero protagonizó discusiones con compañeras como La Palace (Andrea Palacios) y Falete. En las jornadas previas a la expulsión, la tensión aumentó al máximo. La propia concursante lo graficó con frases como: “Esto ya no es un reality, es una mierda”, en un entorno marcado por la presión del formato.

La primera reacción de Coty Romero tras su salida

El incidente de agresión que provocó la expulsión de Coty Romero

La confrontación decisiva ocurrió durante la madrugada, tras una discusión grupal en la que la agresión física de Romero tuvo como destinataria directa a La Palace.

Frente a sus compañeros, la argentina estalló: “Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá”. Según las grabaciones y los testimonios recogidos por la producción, la concursante primero empujó a su compañera y, en el corte de la transmisión, se le atribuyeron varios puñetazos.

La decisión de expulsar a Romero fue comunicada en las redes del reality poco después, desatando un impacto viral y dividiendo opiniones entre los seguidores del programa.

Coty Romero, cuando boxeó en Párense de manos

La reacción de los productores ante la agresión y la salida de Coty Romero

Los creadores del reality, Carlos y Daniel Ramos, resaltaron la gravedad del incidente y defendieron la expulsión disciplinaria como única salida posible. “Hay que marcar unos límites que nosotros siempre marcamos... nunca llegar a una agresión. Manos atrás”, enfatizó Carlos Ramos.

Por su parte, Daniel Ramos agregó: “En cámara se ve como le da un empujón, pero cuando han seguido la pelea en el corte, pues todos los que están ahí nos han dicho que le ha pegado un puñetazo. Bueno, varios puñetazos... hay que tomar medidas, siempre hay que poner el límite de no agresiones”. Ambos insistieron en la importancia del autocontrol incluso bajo presión y advirtieron que permitir la violencia desvirtuaría el formato.

Tras lo ocurrido, los responsables admitieron que el programa quedó bajo mayor escrutinio mediático, aunque defendieron el perfil independiente y polémico que distingue a La cárcel de los gemelos dentro de los realities españoles.

A pesar de la tensión y del desenlace, Romero destacó la experiencia obtenida y la variedad de reacciones que recibió de la audiencia, cerrando su participación con un mensaje valorando el aprendizaje y el intercambio vivido en ambos países.