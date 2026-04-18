La cumbia de Los Hermanos Flores pondrá a bailar a los salvadoreños en Coachella por segunda vez

La orquesta salvadoreña se presentó en el Outdoor Theatre de Coachella el pasado 11 de abril, consolidando así su éxito ante una audiencia multicultural. (Cortesía: Coachella 2026)

La orquesta internacional Los Hermanos Flores concluye este sábado su participación en el festival de Coachella 2026, marcando uno de los momentos más destacados para la música salvadoreña en el panorama internacional. La agrupación cerrará su segunda actuación en el escenario Outdoor Theatre ante miles de asistentes, consolidando su presencia como uno de los representantes más relevantes de la cumbia en la escena global.

Durante su segunda presentación, Los Hermanos Flores interpretarán un repertorio que abarca éxitos emblemáticos entre los que se encuentran “Linda Muchachita”, “Arriba El Salvador”, “Salvadoreña”, “Somos Latinos”, “La Bala” y “Comején”, entre otros.

La transmisión del concierto a través del canal oficial de YouTube del festival permitirá que seguidores de El Salvador y de distintas regiones puedan acompañar a la orquesta en tiempo real. En su primera presentación, el pasado 11 de abril, la audiencia virtual se sumó a la celebración con mensajes de apoyo, mientras en el recinto la comunidad latina ondeaba banderas salvadoreñas y coreaba las canciones más reconocidas de la agrupación. “Nuestra música está presente en los escenarios más importantes”, declaró uno de los integrantes en asa oportunidad.

El festival de Coachella, realizado en California, es considerado uno de los eventos musicales de mayor proyección a nivel mundial. La participación de Los Hermanos Flores en esta edición ha sido entendida por la prensa especializada como un paso relevante para la internacionalización de la cumbia centroamericana. Medios locales como Diario El Mundo destacó el impacto de la presencia salvadoreña en el cartel, señalando que la agrupación compartió escenario con exponentes de géneros diversos y audiencias multiculturales.

A través de un video publicado en las redes sociales, los Hermanos Flores informaron que realizaron su último ensayo para la presentación de esta tarde./(Facebook Hermanos Flores)

La agenda de la orquesta en Estados Unidos comprende dos presentaciones en el mismo escenario y horario. Los shows reafirman la identidad y el arraigo de la banda, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria. La orquesta ha agradecido a la organización del festival por la invitación y al público latino por el respaldo recibido. La proyección internacional de Los Hermanos Flores ha sido reconocida desde distintos ámbitos culturales en El Salvador.

Las autoridades y organizaciones de artistas han resaltado el valor simbólico de la participación y su contribución a la difusión de la música nacional. “Es un orgullo ver a nuestros exponentes en escenarios de este nivel”, manifestó un portavoz de la Secretaría de Cultura en declaraciones recogidas por Diario El Mundo.

Tras la última presentación en Coachella de la agrupación salvadoreña, los Artistas Unidos de El Salvador han convocado a una bienvenida pública en el Aeropuerto Internacional Monseñor óscar Arnulfo Romero y Galdámez el domingo 19 de abril a las 4:30 de la tarde.

“Hacemos la invitación a todo el pueblo salvadoreño para que se una a esta bienvenida merecida, en la cual nuestros corazones se engrandecen y se pintan de azul y blanco. ¡Que viva nuestra música! ¡Que viva nuestra tierra linda! ¡¡Que viva El Salvador!!”, reza la convocatoria que ha sido difundida en diferentes redes sociales.

El público salvadoreño acompañó con entusiasmo a Los Hermanos Flores en su debut en Coachella el 11 de abril. (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

Figuras del ámbito cultural y artistas nacionales han expresado su reconocimiento a la orquesta por su aporte a la identidad musical del país. La expectativa el regreso de Los Hermanos Flores ha ido en aumento, con mensajes de apoyo y agradecimiento a través de redes sociales y medios de comunicación.

El impacto de la participación de Los Hermanos Flores en Coachella 2026 se percibe como un hito para la proyección de la música salvadoreña y centroamericana. La expectativa se centra ahora en el recibimiento nacional y en los próximos proyectos que podría anunciar la agrupación tras su regreso.