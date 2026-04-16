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Si te gustó ‘El caballero de los Siete Reinos’, no te pierdas la serie de fantasía que está en el top 10 de Prime Video

La adaptación de las novelas de Robert Jordan se mantiene entre lo más visto de la plataforma

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La tercera temporada de 'La rueda del tiempo' llega a Prime Video en marzo Créditos: Amazon MGM Studios
'La rueda del tiempo' (Amazon MGM Studios)

Estos días se ha conocido que la serie spin-off de Juego de Tronos, El caballero de los Siete Reinos, tuvo que cancelar el rodaje de su segunda temporada en Canarias el pasado marzo debido a las inundaciones que provocó la borrasca Therese. Así, la producción tuvo que buscar alternativas en la Península para plasmar la sequía del mundo recreado en la serie que narra las andanzas de Duncan el Alto y su escudero Egg Targaryen, dos personajes que recorren Poniente en una historia ambientada décadas antes de los hechos de la serie original creada por George R. R. Martin.

Este contratiempo ha vuelto a poner el foco en el interés que siguen despertando las historias de fantasía, un género que continúa encontrando refugio en las plataformas de streaming. En ese contexto, una de las producciones que se ha consolidado como apuesta segura es La rueda del tiempo, actualmente situada en el número 9 de las series de fantasía más vistas de Prime Video.

Adaptación de las novelas escritas por Robert Jordan y completadas por Brandon Sanderson, la serie está protagonizada por Rosamund Pike (Ahora me ves, I Care a Lot o Saltburn). En esta historia interpreta a Moraine, miembro de una organización de mujeres capaces de canalizar el llamado Poder Único, las Aes Sedai.

Acompañada por su Guardián, Lan (Daniel Henney) Moraine emprende un viaje en busca de cinco jóvenes de la aislada región de Dos Ríos, convencida de que uno de ellos es el Dragón Renacido. Según las profecías, este personaje posee un poder descomunal y está destinado a enfrentarse al Oscuro, una entidad maligna que amenaza con destruir el mundo o sumirlo en la oscuridad.

Dentro del elenco, junto a Rosamund Pike, se encuentran Daniel Henney, Josha Stradowski, Zoë Robins, Madeleine Madden y Marcus Rutherford, entre otros.

Una serie de tres temporadas

Estrenada el 19 de noviembre de 2021 con una primera temporada de ocho episodios. Antes incluso de su debut, ya había sido renovada para una segunda entrega, y en 2022 se confirmó una tercera. Sin embargo, en mayo de 2025 se anunció su cancelación debido a los altos costos de producción, cerrando una trayectoria que, pese a su desenlace, ha logrado consolidar una base de seguidores fieles.

Pese a ello, la acogida tanto de la crítica como del público ha sido en general positiva. En la web especializada Rotten Tomatoes, la serie cuenta con un 88% de valoraciones favorables por parte de la crítica y un 76% de aprobación del público, cifras que reflejan una recepción sólida dentro del género. En el caso de su primera temporada, el consenso destacaba su capacidad para hacer accesible el complejo universo de las novelas, mientras que entregas posteriores, como la tercera, han llegado a rozar puntuaciones cercanas al 97%, evidenciando una mejora progresiva en su desarrollo.

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

Pese a su cancelación, La rueda del tiempo sigue figurando entre los contenidos más vistos de Prime Video, lo que evidencia el tirón que mantienen las grandes producciones de fantasía entre el público. Su mezcla de épica, desarrollo de personajes y construcción de un universo propio la convierten en una opción atractiva para quienes buscan nuevas historias tras el fenómeno de Juego de Tronos y sus derivados.

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