Atlético de Madrid enfrentará a Real Sociedad por la final de la Copa del Rey: hora, TV y probables formaciones

Atlético de Madrid está invicto ante Real Sociedad en los dos cruces de esta temporada con un empate y una victoria (Crédito: Reuters/Ana Beltran)

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez se medirá a la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla para dirimir el título de la Copa del Rey, que podría significar el noveno trofeo logrado durante el ciclo de Diego Simeone al frente del Rojiblanco. El encuentro iniciará desde las 16 (hora argentina) con arbitraje de Javier Alberoja Rojas, el VAR estará a cargo de Jorge Figueroa Vázquez y lo televisará el canal 116 de Flow en Argentina.

El Colchonero buscará levantar esta competición por onceava vez y romper el maleficio de 13 años sin lograrlo después de la consagración de 2013 ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Además, Simeone está frente a su peor racha sin ganar títulos desde que agarró el cargo el 23 de diciembre de 2011. No sale campeón desde el 22 de mayo de 2021, cuando se quedó con la Liga de España de aquella temporada. Ya han pasado 1792 días de aquella conquista.

En estos 15 años al frente del equipo español, el Cholo se quedó con ocho trofeos y ya superó a Luis Aragonés (7) como el DT más laureado en la historia del club. Su palmarés se reparte entre 2 Ligas españolas (2013/14, 2020/21), 2 Europa League (2011/12, 2017/18), 2 Supercopa de Europa (2012/13 y 2018/19), 1 Copa del Rey (2012/13) y 1 Supercopa de España (2014/15).

Diego Simeone no es campeón en Atlético de Madrid hace casi cinco años (Crédito: Reuters/Marcelo Del Pozo)

Esta final contra los de San Sebastián le llega en el mejor momento de la temporada porque el Aleti eliminó al Barcelona y avanzó a las semifinales de la UEFA Champions League durante la última semana. Su llave ante Arsenal con ida en el Metropolitano y revancha en el Emirates Stadium de Londres podría darle el boleto a su cuarta final de Liga de Campeones, tras los antecedentes de 1974, 2014 y 2016. Esas dos últimas fueron bajo la gestión de Diego Simeone con sendas derrotas ante Real Madrid, mientras que Bayern Múnich fue su verdugo en el siglo pasado.

Sin chances de pelear la liga doméstica (está a 22 puntos del líder Barcelona), la Copa del Rey aparece como la vía más rápida para quedarse con un título en este curso. Inició su campaña con una victoria 3-2 contra Atlético Baleares (cuarta división) en los 16avos de final, eliminó a Deportivo La Coruña (segunda división) por 1-0 en octavos y venció 5-0 al Betis en cuartos, siempre en condición de visitante. Ya en semifinales, la victoria 4-0 en la ida contra Barcelona le alcanzó para avanzar al último duelo, a pesar de perder 0-3 en la revancha.

La principal figura del equipo es Julián Álvarez. La Araña ha marcado 18 goles y 9 asistencias en 46 duelos de la temporada. El ex River y Manchester City dejó atrás una marca negativa de 16 partidos sin convertir y se ha transformado en un arma letal en la ofensiva Rojiblanca. Hasta el momento, tiene 17 títulos en su carrera y este sábado podría lograr el primero con la camiseta del cuadro capitalino. El último que alzó fue la Copa América 2024 con la selección argentina.

La clásica celebración de Julián Álvarez en uno de sus goles (Crédito: EFE/Siu Wu)

Además, el arquero Juan Musso atraviesa el mejor momento de su carrera y la legión Albiceleste se completa con Nicolás González, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada.

En la vereda opuesta, la Real Sociedad intentará adueñarse de su cuarta Copa del Rey, luego de las celebraciones de 1909, 1987 y 2020. A diferencia del Colchonero, inició a competir desde la primera ronda con victorias ante Negreira (3-0), Reus FCR (2-0), Eldense (2-1), Osasuna (4-3 en penales), Deportivo Alavés (3-2) y Athletic Club de Bilbao (1-0 y 1-0 en el derbi vasco de semis).

Los dirigidos por Pellegrino Matarazzo (reemplazó a Sergio Francisco en diciembre pasado) no tuvieron competencia internacional esta temporada y luchan por clasificar a la próxima Champions. Están séptimos en la Liga de España con 42 puntos y, de momento, se volvería a quedar sin nada.

Probables formaciones:

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand o David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke o Pablo Barrios, Johnny Cardoso; Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

Real Sociedad: Álex Remiro o Unai Marrero; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Luka Sucic, Goncalo Guedes, Brais Méndez o Takefusa Kubo; y Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Estadio: La Cartuja, Sevilla

Árbitro: Javier Alberoja Rojas

Hora: 16:00

TV: Canal 116 de Flow