Mauro Ignatti con Susana Mitchell: “Escribí una historia de amor pero contada por el narrador equivocado”

Susana Mitchell entrevista a Mauro Ignatti por "La potentada"

Clima de amigos, clima de bar porteño, clima de un rato para la literatura en un lugar particular de Buenos Aires, el Pasaje Rivarola, en pleno centro porteño. Aquí, este jueves, la periodista Susana Mitchell -columnista literaria de Infobae- inauguró la cuarta temporada de su “Ciclo de charlas”, una serie de encuentros donde habla con autores de sus creaciones.

Esta vez el ciclo empieza con Mauro Ignatti y su novela La potentada. Esa novela, que fue el debut de Mauro Ignatti, presenta a Elvira, una mujer que vive en la precariedad y busca mejorar su situación económica. Para lograrlo, idea un plan: casar a su hija Olga, quien tiene una discapacidad y de quien recibe un subsidio, con don Pietro, el viejo almacenero del barrio. Elvira utiliza la sensualidad de Olga como herramienta para conquistar al almacenero, sin importar los deseos ni el bienestar de su hija.

Un espacio para la literaturay la conversación conducido por Susana Mitchell.

Olga, atrapada en una mente infantil pero con un cuerpo de mujer, obedece a su madre a pesar de su rechazo hacia don Pietro. La vida de los personajes se mueve entre la marginalidad, con relaciones complejas como la que Olga mantiene con su primo Jorge, y la ambición de Elvira, dispuesta a sacrificarlo todo por alcanzar una supuesta mejora. La historia incorpora personajes secundarios, como el padre Raúl y la amiga Sandra, que contribuyen a acentuar el carácter de sainete presente en la novela.

"La potentada", de Mauro Ignatti.

El relato, atravesado por humor negro y diálogos filosos, retrata el drama de vivir en los márgenes sociales, con sueños rotos y la lucha constante por una vida mejor. La ambición de Elvira, su relación con el poder y los vínculos entre los personajes reflejan las estrategias para sobrevivir en un entorno hostil.

“Asegura que se divirtió escribiendo La potentada y arrancó sin saber que perdería el control y se iría al pasto”, presenta con humor Mitchell.

Los personajes

De arranque, la periodista propone hablar de Elvira, que “es capaz de hacer cualquier cosa pasa salir de pobre”. ¿Hay mucho de realidad, de su vida en Avellaneda?

Mauro Ignatti recibió un obsequio que alude a su libro.

“Hay mucho sacado de lo que conozco”, dice Ignatti. “Debe tener mucho de lo que no me gusta pero tengo”. Los personajes iban y venían del taller. En unas vacaciones lluviosas, con tiempo libre “volvieron pero más extremos”.

Ignatti cree que sus personajes “tienen mucho de la década del 90″. Y desliza que Elvira “debe tener algo de mi mamá... ¿No está, no?"

¿Qué es lo que tienen de él, los personajes, que no le gusta?

“Soy un poco de mover cosas para lograr lo que quiero”, dice Ignatti.

Susana Mitchell abrió la cuarta temporada de su ciclo de charlas, ahora en el Café Rivarola.

Mitchell dice que hay algo de sainete y algo de interpelación en la novela. Que nos reímos pero toca un tema serio. “Hay una sociología del personaje y del ambiente en que se mueve”.

Ignatti dice que cuando empezó no sabía adonde iba a terminar. Que arranca de manera catártica hasta que se hace consciente de lo que está leyendo.

“Elvira es una pícara”, señala Mitchell. “Quiere casar a la hija y a la vez tiene una historia con el cura del barrio, aunque lo niegue”

Claro, dice el escritor. “Para casar a la hija con el almacenero tiene que deshacer el amor que ella tiene con su primo. Para eso va a entregarlo a una asociación que tiene el cura, literalmente. Trata de destruirlo psicológicamente. Lo someten a una terapia de conversión, le muestran familian heterosexuales...”

El público, con la novela de Ignatti entre las manos.

No se puede contar el final, claro. Pero entre presentadora y entrevistado bromean sobre si Elvira logra su cometido, sobre si la novela termina bien o mal.

“Es interesante cómo se te ocurre esa terapia de aleccionamiento para transformar a alguien en algo que no es”, dice Mitchell.

Sí, responde el autor. Hace poco leyó un testimonio de alguien que pasó por algo así. “Quería lograr que se interpretara lo que yo quería”, se ríe el autor. La entrevistadora lo cruza: “Eso es imposible, lo que tiene de lindo la lectura es que cada uno interpreta”.

Pero Ignatti señala que en la novela se narra “sin bajar llínea”, así que cada uno puede entender otra cosa.

"La potentada", todo lo que dice de nosotros y de la sociedad una novela.

Y habla de Olga. Ese personaje, discapacitado, le interesa. “Se contrapone a la narradora. Tiene un retraso madurativo, quiere tener su vida, quiere tener relaciones sexuales”. Al respecto, dice, recibió buenos comentarios de gente que trabaja “en el tema”.

Temas picantes

“Mauro se mete con temas picantes, con la discapacidad, con determinadas clases sociales, con el barrio”, señala Mitchell. “El personaje de Olga, que es adorable, es absolutamente inocente y pulsional. Tiene el cuerpo de la edad que tiene, es voluptuosa, atractiva, y sin embargo tiene el retraso madurativo que la hace pensar como una nena. Ese juego, y lo siniestro de esa madre, a la que no le importa nada, es fuerte. ¿De qué es capaz esa madre?"

El narrador cuenta unas cuantas cosas: “Invita a comer al almacenero y lo droga, monta una situación para poder extorsionarlo”. Ojo con el almacenero: si al principio aparece como un pervertido, también mostrará su corazón.

Hay más: “Una situación que es límite con el incesto”, dice Mitchell. ¿Está bien esa cercanía entre primos?

Mauro Ignatti cóntó el origen y las ideas de su novela "La potentada"

-Yo no lo sé. -responde Ignatti-. Es una historia de amor pero contada por el narrador equivocado. Sería una historia de amor no convencional, pero la cuenta Elvira, que tiene un bagaje conservador...

El barrio

La historia, dice Mitchell, ocurre en un barrio antiguo de Avellaneda, La Mosca, que se llama así por una pulpería que ya desapareció. La periodista quiere hablar del entorno, de los vecinos, de la amiga tarotista.

“Estudié tarot”, dice Ignatti. “La tarotista es un personaje que aparece para hacer hablar a Olga. Es un personaje funcional a la trama”.

En el barrio, “el almacenero representa el ascenso social mínimo”, dice el escritor. El “buen partido” tiene un almacén que está por convertirse en mercadito. “Y se dice que ganó un premio en la quiniela clandestina”. Hay algo, cuenta el autor, de la commedia dell’arte italiana.

Engaños, manipulaciones, malentendidos, una sexualidad desbordate y un amor que está ahí pero que no se ve. Estos temas atraviesan la tarde, mientras afuera la noche empieza a entrar por la puerta entreabierta del Café.

Sobre el autor

Mauro Ignatti nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estudió Música Electroacústica en la Universidad de Quilmes y es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Se formó en talleres literarios con Cecilia Maugeri y Mariana Komiseroff. Su cuento Segunda Oportunidad fue publicado en la antología Cuentos de Buenos Aires en 2024. La potentada es su primera novela publicada.

Cómo sigue el ciclo

Marcelo Rubio continuará el 21 de mayo con El Llovedor, en un encuentro orientado a explorar distintos aspectos de la escritura y la creatividad.

El 18 de junio, Vale Groisman presentará Vantablack, sumando su perspectiva sobre la narrativa contemporánea y el proceso creativo.

Pablo Mariosa será el protagonista del 23 de julio, cuando lleve al ciclo su obra Póstumo y comparta con el público detalles sobre su trabajo.

El 27 de agosto será el turno de Natalia Zito, quien conversará sobre Agua del mismo caño, ofreciendo un diálogo abierto sobre su recorrido y estilo.

Gabriela Exilart llegará el 17 de septiembre con El secreto de Azucena, una nueva oportunidad para acercarse a su universo literario.

El 22 de octubre, Adriana Riva presentará Ruth, en una jornada dedicada a su celebrada novela y a la interacción con los lectores.

Cerrando la programación, Inés Garland participará el 19 de noviembre con Una vida más verdadera, invitando a los asistentes a conocer su mirada sobre el oficio de escribir.

La cita es siempre a las 18 h en el Café Rivarola, Pasaje Rivarlo 154, CABA. Entrada libre y gratuita

(Fotos: Jaime Olivos)