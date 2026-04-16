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El penal que fabricó el Colo Barco en la clasificación del Racing de Estrasburgo a las semifinales de la Conference League

El argentino volvió a completar una destacada actuación en la goleada por 4-0 sobre el Mainz de Alemania. Cómo quedó el cuadro del certamen europeo

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Racing de Estrasburgo logró revertir la serie y avanzó a las semifinales de la UEFA Conference League al golear por 4 a 0 al Mainz como local. El elenco francés dio vuelta la llave tras la caída por 2 a 0 en Alemania y se enfrentará al Rayo Vallecano de España —eliminó al AEK Atenas de Grecia— por el boleto a la final. El argentino Valentín Barco fue una pieza fundamental para el equipo de Gary O’Neil en Stade de la Meinau y le cometieron un penal tras una buena jugada individual.

El acceso del conjunto francés a la próxima ronda se definió tras el tanto de Sebastian Nanasi, quien abrió el marcador a los 25 minutos tras una asistencia de Ben Chilwell, y el posterior segundo gol de Abdoul Ouattara de cabeza tras un centro del paraguayo Julio Enciso, que igualó la serie a los 34 minutos.

Racing de Estrasburgo acentuó su superioridad en cancha en el complemento y, de la mano de un Colo Barco que fue titular y sigue siendo uno de los referentes del equipo, se encontró con un penal a los 63 minutos. El ex Boca Juniors, que fue relacionado con el Chelsea en los últimos días, recibió dentro del área y después de un leve amague para gambetear a su rival, Dominik Kohr le cometió infracción. Sin embargo, Emanuel Emegha desperdició el penal.

*El resumen de la clasificación a la semifinales del Racing de Estrasburgo

Pese a esto, con el futbolista que pelea por un lugar en la lista de Lionel Scaloni para la selección argentina de cara a la próxima Copa del Mundo moviendo los hilos de la mitad de la cancha, Racing logró la clasificación. El tercer tanto llegó a los 69 minutos gracias a Julio Enciso, quien aprovechó un desborde de Martial Godo para convertir. La goleada se selló con la conversión de Emanuel Emegha, que se recuperó del penal que malogró y marcó de cabeza.

El Racing de Estrasburgo chocará contra el Rayo Vallecano. Con el argentino Augusto Batalla en el arco, el cuadro español cayó por 3-1 ante el AEK Atenas en Grecia, aunque logró clasificar al imponerse por 4-3 en el global. Del otro lado del cuadro, Shakhtar Donetsk de Ucrania eliminó al AZ Alkmar de Países Bajos y chocará contra el Crystal Palace de Inglaterra, que dejó en el camino a la Fiorentina de Italia. Las semifinales comenzarán el jueves 30 de abril y se cerrarán el jueves 7 de mayo. Todos los encuentros se disputarán a partir de las 16:00 (hora argentina).

Tras la lesión de Panichelli, Valentín Barco y el paraguayo Julio Enciso lideran al Racing de Estrasbugo (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Tras la lesión de Panichelli, Valentín Barco y el paraguayo Julio Enciso lideran al Racing de Estrasbugo (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A pesar de que no podrá contar con su goleador Joaquín Panichelli, que se rompió los ligamentos cruzados y también se perderá la Copa del Mundo con Argentina, Racing de Estrasburgo puede completar una temporada histórica. Además de participar de las semifinales de la Conference League, el cuadro que era dirigido por Liam Rosenior se mantuvo por varias fechas en los primeros puestos de la Ligue 1.

Sin embargo, desde su marcha al Chelsea y el arribo de Gary O’Neil, el cuadro francés perdió bastantes puntos y cayó hasta la octava posición con 43 unidades. No obstante, todavía pelea para volver a clasificarse en un certamen internacional.

LOS RESULTADOS DE LA VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UEFA CONFERENCE LEAGUE

Racing de Estasburgo 4-0 Mainz (clasificó Racing por 4-2 en el global)

AZ Alkmar 2-2 Shakhtar Donetsk (clasificó Shakhtar por 5-2 en el global)

Fiorentina 2-1 Crystal Palace (clasificó el Palace por 4-2 en el global)

AEK Atenas 3-1 Rayo Vallecano (clasificó el Rayo por 4-3 en el global)

EL CUADRO DE LAS SEMFINALES DE LA UEFA CONFERENCE LEAGUE

Ida - Jueves 30/4 a las 16:00

Rayo Vallecano vs. Racing de Estasburgo

Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace

Vuelta - Jueves 7/5 a las 16:00

Racing de Estasburgo vs. Rayo Vallecano

Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk

*Los horarios corresponden a la Argentina

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