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Controversia por granjas industriales en Reino Unido: por qué su expansión preocupa a expertos y vecinos

Un informe reciente expone las regiones más contaminadas por amoníaco, vincula el fenómeno con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y pone el foco en la urgencia de regular estos establecimientos

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Vista aérea de granja industrial con múltiples edificios largos, silos, camiones y corrales con cerdos. Rodeada de campos agrícolas, líneas eléctricas.
Un análisis reciente revela la localización de emisiones elevadas en zonas rurales, con repercusiones tanto en la salud humana como en la calidad del entorno natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la ONG Compassion in World Farming (CiWF) y la organización de seguridad alimentaria Sustain confirmaron la presencia de focos de contaminación por amoníaco en zonas del Reino Unido con una alta concentración de granjas industriales de cerdos y aves de corral. La publicación de un mapa detallado reveló que las emisiones más severas se localizan en Lincolnshire, Herefordshire y Norfolk, donde la densidad de explotaciones intensivas contribuye a la acumulación de amoníaco en el aire. El fenómeno afecta principalmente a residentes y al entorno natural, según el análisis difundido en colaboración con el periódico británico The Guardian.

De acuerdo con el informe de CiWF y Sustain, la agricultura genera el 89% de las emisiones nacionales de amoníaco en el Reino Unido. Este compuesto, liberado por el estiércol y fertilizantes, no solo impacta a nivel ambiental, sino que también representa un riesgo para la salud pública. Una vez liberado, el amoníaco reacciona con otros contaminantes y forma partículas finas conocidas como PM2.5, consideradas entre los contaminantes atmosféricos más peligrosos.

Por otra parte, el Comité sobre los Efectos Médicos de los Contaminantes Atmosféricos (COMEAP) estimó que la exposición a PM2.5 de origen antropogénico provocó entre 28.861 y 29.000 muertes prematuras en el Reino Unido en 2010. Según el portal de noticias, los modelos predictivos sugieren que una reducción en las emisiones agrícolas de amoníaco lograría disminuir de forma relevante las tasas de mortalidad asociadas a la contaminación.

La ganadería intensiva y el impacto en la salud

Vista aérea de un paisaje rural verde con colinas, casas, graneros, setos y rebaños de ovejas blancas y negras dispersas. Un tractor se ve a lo lejos.
La acumulación de este compuesto en áreas con alta concentración de explotaciones agrícolas afecta a comunidades locales y ecosistemas (Imagen ilustrativa Infobae)

En este contexto, el estudio resalta que la ganadería industrial intensiva incrementa los problemas de contaminación y salud vinculados al amoníaco. El Dr. Amir Khan, médico de cabecera y patrocinador de CiWF, expresó: “Las partículas finas que se forman a raíz de la exposición al amoníaco provocan enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, asma y afecciones pulmonares crónicas, y son nuestros pacientes más vulnerables quienes pagan las consecuencias”.

Al mismo tiempo, residentes de zonas afectadas describieron el impacto directo de las emisiones en su vida cotidiana. Michele Franks, vecina de una megagranja avícola en Lincolnshire, relató que el aire contaminado la obliga a permanecer en su casa durante las limpiezas de los gallineros: “Siento opresión en el pecho, me pican los ojos y tengo que cerrar todas las ventanas de mi casa para poder soportarlo”, declaró en diálogo con los investigadores. Según la misma fuente, personas con enfermedades respiratorias, como asma, enfrentan mayores dificultades para desarrollar sus actividades diarias.

El exceso de nitrógeno liberado por la deposición de amoníaco acidifica suelos y contamina ríos. En el condado de Shropshire, activistas lograron frenar la construcción de una megagranja avícola tras demostrar que no se evaluaron adecuadamente los impactos ambientales de un complejo con 230.000 pollos, según información recogida por The Guardian.

Consecuencias ambientales y presión sobre la regulación

De igual manera, el aumento de grandes explotaciones avícolas intensivas, conocidas como UPI, genera preocupación por la contaminación fluvial en los valles de los ríos Wye y Severn. Los excrementos de pollo contienen altos niveles de fosfatos, lo que priva de oxígeno a los peces y plantas de los ríos, con efectos negativos para los ecosistemas locales. El mapa divulgado representa una estimación del amoníaco originado en unidades ganaderas industriales, calculada a partir del número de animales y los factores promedio de producción de este gas.

Las emisiones de amoníaco vinculadas a explotaciones agrícolas representan un riesgo sanitario en comunidades británicas - REUTERS/Corey Rudy
Las emisiones de amoníaco vinculadas a explotaciones agrícolas representan un riesgo sanitario en comunidades británicas - REUTERS/Corey Rudy

A la vez, el informe coincide con un debate sobre la revisión de las normas de planificación, ya que el gobierno británico evalúa facilitar la construcción de nuevas granjas industriales. Organizaciones ecologistas y vecinos advierten sobre los riesgos de permitir más explotaciones intensivas sin controles estrictos para proteger la calidad del aire y el agua.

Por otra parte, Anthony Field, director de Compassion in World Farming UK, declaró: “La ganadería industrial se encuentra en el centro de la crisis del amoníaco en el Reino Unido. Al hacinar grandes cantidades de animales en espacios reducidos y depender en gran medida de fertilizantes, estos sistemas intensivos liberan mucho más amoníaco del que el medio ambiente o nuestros cuerpos pueden absorber”.

Datos y testimonios sobre el impacto del amoníaco

Así, el informe muestra que la exposición reiterada al amoníaco y a las partículas finas asociadas puede desencadenar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los datos recabados indican que las partículas PM2.5 derivadas del amoníaco agravan la calidad del aire y elevan los riesgos sanitarios en comunidades cercanas a granjas industriales.

El exceso de nitrógeno en el ambiente genera consecuencias para la biodiversidad. La acidificación de suelos y la contaminación de los ríos alteran hábitats y ponen en riesgo la supervivencia de especies acuáticas, de acuerdo con las conclusiones del informe conjunto de CiWF y Sustain.

Organizaciones ecologistas y expertos en salud pública solicitan que las autoridades británicas frenen la expansión de la ganadería industrial y refuercen la regulación ambiental. El debate sobre la calidad del aire y el uso de fertilizantes en la agricultura intensiva continúa abierto en el Reino Unido, con reclamos para proteger tanto a las personas como al entorno natural.

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