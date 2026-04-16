El Banco Central volvió a comprar dólares y suma casi USD 6.000 millones en 2026

Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 68 jornadas seguidas comprando dólares, tanto en el mercado oficial como por otras vías. Este jueves adquirió USD 75 millones y el total anual superó los 5.900 millones de dólares.

Con el nuevo esquema monetario vigente desde enero, la entidad ya acumuló USD 5.925 millones, superando largamente la mitad de la meta para 2026. El viernes anterior, el Central adquirió USD 457 millones, la segunda cifra más alta bajo la presidencia de Javier Milei, solo superada por la compra del 4 de abril, que alcanzó 468 millones de dólares.

Aunque el Banco Central ya cubrió el 59% del objetivo de compras de todo el año, la acumulación de reservas internacionales estuvo condicionada por los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que le compró al BCRA parte de esos dólares, lo que limitó el aumento neto de los activos extranjeros.

Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió liquidez mediante la emisión de títulos en moneda local, con la intención de contener la expansión monetaria y evitar presiones sobre el dólar y los precios.

Las proyecciones oficiales indican que, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas, el saldo neto de compras podría situarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en 2026. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, señaló que el desempeño de las adquisiciones estará determinado principalmente por estos factores.

Al finalizar la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.631 millones, registrando una suba diaria de cuatro millones de dólares. En febrero, las reservas habían tocado un máximo de USD 46.905 millones, el mayor valor desde 2018 y un récord en la gestión actual. Los últimos movimientos reflejan tanto pagos de deuda en moneda extranjera como variaciones en la valuación de activos como oro y bonos, condicionados por el contexto internacional.

El dólar operó estable

El dólar mayorista retrocedió un peso y terminó la jornada en $1.358 para la venta, en un mercado contado que movió USD 401,7 millones, cifra que representa más de USD 100 millones menos que en la rueda previa.

Según Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, tras “marcar mínimos de los últimos días en $1.345″, la cotización “logró estabilizarse y operó durante gran parte de la rueda en torno a $1.350. En el tramo final, y faltando pocos minutos para el cierre, se observó un rebote repentino que permitió recortar prácticamente toda la baja intradiaria, finalizando en $1.358, muy cerca de los niveles del día previo”.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló: “Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 12 pesos, menos que la caída de 24 pesos registrada en la semana anterior”.

El Banco Central fijó para la jornada una banda superior para el tipo de cambio en $1.680,65, lo que ubicó al dólar oficial a 322,65 pesos o un 23,8% por debajo de ese techo.

En cuanto al dólar minorista, el precio al público cerró sin cambios en $1.380 en el Banco Nación, piso que se mantiene desde el 13 de octubre. El promedio informado por el BCRA entre bancos fue de $1.379,34 para la venta y $1.328,44 para la compra.

Relajan una norma sobre los encajes bancarios

En paralelo, el Central anunció este jueves una modificación en las “normas de efectivo mínimo” con la intención de dar a los bancos más margen para gestionar su liquidez de corto plazo y así favorecer una baja de las tasas de interés para reactivar el crédito.

La Comunicación A 8423 formalizó esta medida, que avanza en la normalización de los encajes bancarios tras las distorsiones provocadas por la menor demanda de dinero durante la segunda mitad del año pasado.

Con la nueva disposición, que entra en vigencia el 17 de abril de 2026, la integración mínima diaria en pesos no podrá ser menor al 65 por ciento. Esta actualización profundiza las flexibilizaciones iniciadas en noviembre de 2025, cuando el piso se había reducido de 95% a 75 por ciento. El propósito central de este cambio es que los bancos dispongan de un rango operativo más amplio para el manejo diario de sus fondos, lo que colabora en la reducción de la volatilidad de las tasas de interés en el mercado mayorista.

El efectivo mínimo o encaje bancario es la porción de los depósitos que los bancos deben mantener sin uso, ya sea en cuentas del BCRA o en activos autorizados, como medida de seguridad. Permitir una integración diaria de hasta el 65% otorga a las entidades mayor flexibilidad para destinar excedentes al mercado o atender requerimientos puntuales de liquidez sin violar las normas regulatorias.