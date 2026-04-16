Del desfile a La Bombonera: la noche maratónica de Pampita entre glamour y pasión xeneize

En la Bombonera, Pampita compartió tribuna con sus hijos y su amigo Diego Máximo durante Copa Libertadores, mostrando su faceta familiar y futbolera

La noche del miércoles fue una verdadera maratón para Pampita, que combinó la alta costura, la vida familiar y la pasión futbolera en apenas unas horas. La modelo y conductora logró asistir al desfile de Fabián Zitta en la Costanera y, sin perder el ritmo, realizó un cambio de look exprés para llegar a tiempo a la Bombonera y alentar a Boca Juniors en la Copa Libertadores, junto a sus hijos y su amigo Diego Máximo.

Según relató el periodista Fede Flowers, Pampita presenció el desfile completo del diseñador en un exquisito lugar sobre la Costanera, donde fue una de las invitadas estelares de la noche. Al finalizar el evento, le pidió permiso al personal para ingresar a un baño detrás de la barra de tragos, donde se quitó el look de pasarela y se puso la camiseta azul y oro de Boca. Sin perder tiempo, salió del local con sus hijos y Diego Máximo, demostrándoles a todos que puede pasar del glamour al fanatismo futbolero en cuestión de minutos.

Horas más tarde, Pampita compartió en sus redes sociales una serie de fotos desde el corazón de la Bombonera. En las imágenes se la ve radiante, con la camiseta de Boca y el pelo recogido, posando junto a Diego Máximo y rodeada de sus hijos y amigos en la tribuna. En una de las postales más celebradas, Pampita aparece con los brazos en alto, festejando en medio del público y con la cancha iluminada de fondo. En otra, muestra orgullosa su camiseta personalizada con el número 10 y su nombre, “Pampita”, en la espalda, dejando claro que su pasión por el club la acompaña siempre.

La secuencia de imágenes de Pampita en redes sociales retrató su paso del glamour de la moda al fervor futbolero, con palabras clave como Boca Juniors y Bombonera

La secuencia de imágenes revela cómo Pampita disfruta tanto de los grandes eventos de la moda como de los momentos más genuinos y populares, como alentar a su equipo en la cancha. Entre selfies, abrazos y sonrisas, la modelo compartió su felicidad con los suyos y con los miles de hinchas que la reconocieron en la tribuna. La energía del estadio, los cánticos y el clásico ritual de la Bombonera le dieron un cierre vibrante a una jornada que la tuvo como protagonista en dos mundos muy diferentes.

Este cruce de universos no es nuevo en la vida de Pampita, pero la noche del miércoles lo exhibió en su máxima expresión: una figura capaz de brillar en la pasarela y, minutos después, mezclarse entre la multitud xeneize sin perder una pizca de frescura ni autenticidad. Así, Pampita reafirmó una vez más que, más allá de los flashes y las alfombras rojas, sigue disfrutando de los pequeños grandes momentos que la conectan con su costado más genuino y familiar, y que la pasión por Boca se vive a pleno, sin importar el dress code con el que arranque la noche.

La reconocida modelo y presentadora Pampita disfruta de un partido de Boca Juniors en la mítica Bombonera, luciendo la camiseta con su nombre y el número 10.

Antes de ese cambio vertiginoso, la modelo había deslumbrado en el desfile de Fabián Zitta con un look total black que captó todas las miradas. Para la ocasión, eligió un vestido corto negro de escote halter, intervenido con un sobrevestido de perlas negras que aportaba textura y sofisticación. El diseño, ajustado al cuerpo, se destacaba por su terminación irregular a la altura de las piernas y una espalda descubierta que sumaba dinamismo y sensualidad a la propuesta.

La reconocida modelo y presentadora Pampita, junto a un acompañante, sonríe para la cámara vistiendo la camiseta de Boca Juniors en el estadio La Bombonera, rodeados de otros aficionados.

El estilismo se completó con sandalias negras de tiras finas y un beauty look prolijo: llevó el cabello recogido en un rodete tirante que dejaba el rostro completamente despejado, acompañado de un maquillaje intenso con delineado negro, contorno marcado y labios en tono rosado. Durante la velada, además, compartió presencia con Valeria Mazza, con quien posó para las cámaras en una postal que reunió a dos referentes indiscutidos de la moda argentina, ambas cercanas al diseñador.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la velocidad con la que Pampita logró reinventarse. Apenas terminado el evento, dejó atrás el vestido y las sandalias para apostar por un outfit completamente distinto: pantalón sastrero y la camiseta de Boca Juniors. El detalle de personalización —su nombre junto al número 10 en la espalda— no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su aparición.