Medio Ambiente

Paneles solares, ahorro y autonomía: la fórmula que combate la inseguridad alimentaria en áreas rurales de Nigeria

En comunidades como Karshi y Rukubi, el uso de bombas alimentadas por energía renovable no solo asegura agua constante para los cultivos, sino que también disminuye costos y emisiones, marcando un antes y un después en la calidad de vida rural

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Vista aérea de un vasto campo agrícola en Nigeria con filas de plantas verdes bajo numerosos paneles solares elevados. Casas rurales y palmeras se ven al fondo.
Esta innovadora tecnología de sistemas fotovoltaicos asegura el suministro constante de agua en zonas rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas de bombeo de agua alimentados por energía solar están redefiniendo la agricultura en comunidades rurales de Nigeria. El objetivo principal es reducir los altos costos operativos, minimizar las emisiones contaminantes y garantizar el acceso permanente al agua para cultivos. La transformación se observa en lugares como Karshi y Rukubi, donde las limitaciones de electricidad y combustible restringen la producción agrícola.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Frontiers, las experiencias piloto en Karshi evidencian que la instalación de una bomba solar de 258 W (vatios) en un pozo profundo logra abastecer cultivos de forma continua, sin interrupciones causadas por escasez de energía o combustible. El sistema permite extraer agua desde casi diez metros de profundidad y elevarla a más de quince metros, logrando un flujo de 2,4 m³/h.

Aunque la inversión inicial en tecnología solar es mayor que en sistemas convencionales, el ahorro a largo plazo y la sostenibilidad compensan ese desembolso. Además, las bombas solares disminuyen la contaminación y contribuyen a una mejor calidad de vida en las zonas rurales.

Diferencias de costos entre sistemas solares y diésel

Por un lado, los sistemas solares requieren una inversión inicial que puede duplicar la de los sistemas diésel. El informe de la publicación científica señala que los costos de mantenimiento y operación de la energía solar son hasta nueve veces inferiores a los de los sistemas convencionales en el mediano plazo.

Vista de un campo agrícola con filas de cultivos verdes bajo una extensa estructura de paneles solares, con tuberías de riego en el suelo y chozas con techo de paja al fondo.
Las nuevas bombas solares permiten a las comunidades rurales extraer agua de pozos profundos durante todo el año (Imagen ilustrativa Infobae)

Así, los agricultores que adoptan bombas solares consiguen independencia respecto al suministro de combustible, mientras que el bombeo solar extiende la temporada agrícola y eleva la productividad de cultivos como tomate y pimiento. El suministro estable de agua permite mantener la producción incluso en épocas de sequía.

El análisis también indica que la transición a energía solar reduce la huella de carbono agrícola. El cambio tecnológico disminuye las emisiones de gases y genera beneficios ambientales directos para la comunidad.

Impulso estatal y desafíos para la expansión rural

En paralelo, el gobierno nigeriano promueve el acceso a tecnologías solares mediante la eliminación de aranceles y el fomento de la fabricación local de paneles y bombas. De acuerdo con el informe, las autoridades organizan talleres para capacitar a los habitantes en la operación y mantenimiento de los equipos.

No obstante, persisten obstáculos como el alto costo de algunos componentes, la escasez de técnicos especializados y el riesgo de robo de materiales. El reporte señala que la estandarización de piezas y la integración de sistemas inteligentes con monitoreo remoto buscan superar estos desafíos.

Las medidas estatales para incentivar la adopción de sistemas solares y la integración tecnológica están sentando las bases para una expansión rural - REUTERS/Afolabi Sotunde
Las medidas estatales para incentivar la adopción de sistemas solares y la integración tecnológica están sentando las bases para una expansión rural - REUTERS/Afolabi Sotunde

Por otra parte, la utilización de sensores y tecnologías de control optimiza el uso del agua y anticipa el mantenimiento necesario, mientras que el almacenamiento en tanques de gran capacidad garantiza el suministro en días nublados o con baja radiación.

Impacto ambiental y social de la tecnología solar

El despliegue de sistemas solares de bombeo produce efectos positivos en el ambiente y la economía rural. El ahorro en combustible y la reducción de emisiones mejoran la calidad del aire y disminuyen la contaminación de suelos y aguas.

Al mismo tiempo, los agricultores logran autonomía y mantienen la producción agrícola durante todo el año, sin depender del diésel ni de cortes eléctricos. Según diversos estudios citados por la publicación, comunidades como Rukubi evidencian mayores niveles de seguridad alimentaria y mejor planificación agrícola.

La combinación de políticas públicas y participación comunitaria ha marcado la experiencia de Nigeria, cuyos resultados sirven como referencia para otras zonas rurales del país y del continente africano.

Actualmente, la expansión de sistemas solares sigue en crecimiento. Tanto las autoridades como las comunidades buscan extender el acceso y consolidar la adopción de la tecnología en el sector agrícola. La experiencia de Nigeria muestra que la inversión inicial se compensa con el tiempo, debido al ahorro en costos y a la mejora de la calidad de vida rural.

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